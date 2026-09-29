Masz tego kurczaka z Biedronki? Nie jedz go. GIS wykrył groźną bakterię

29 września Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie dotyczące ćwiartki wędzonej z kurczaka wyprodukowanej przez firmę Drobex. Produkt trafił do sprzedaży w sieci Biedronka. Podczas badań Inspekcji Weterynaryjnej obecność Listeria monocytogenes stwierdzono w jednej z pięciu próbek.

Kurczak z Biedronki z Listerią. Sprawdź numer partii

Ostrzeżenie dotyczy jednej konkretnej partii. Jeśli kupiłeś ostatnio w Biedronce wędzoną ćwiartkę z kurczaka, zajrzyj na etykietę.

Nazwa wycofanego produktu: Ćwiartka wędzona z kurczaka

Numer partii: 2679401

Termin przydatności do spożycia: 10.10.2026

Producent: Przedsiębiorstwo Drobiarskie „Drobex” Sp. z o.o.

Dystrybutor: Jeronimo Martins Polska S.A. – Biedronka

To właśnie produktu z numerem partii 2679401 dotyczy ostrzeżenie. GIS zaleca, by go nie spożywać.

Biedronka wycofuje wskazaną partię

Producent poinformował sieć o konieczności wycofania produktu 23 września. Biedronka rozpoczęła usuwanie wskazanej partii ze sprzedaży, a towar znajdujący się jeszcze w magazynach został zablokowany. Wycofane opakowania mają zostać przekazane do utylizacji. Całą akcję nadzorują Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Weterynaryjna.

Listeria może być szczególnie groźna dla tych osób

Listeria monocytogenes może wywołać listeriozę. U zdrowych dorosłych zakażenie często nie daje żadnych objawów albo kończy się dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego. Znacznie poważniejsze konsekwencje mogą wystąpić u kobiet w ciąży, osób starszych i osób z obniżoną odpornością.

U kobiet w ciąży zakażenie może powodować m.in. gorączkę, objawy przypominające grypę, bóle mięśni i głowy, biegunkę czy wymioty. U osób starszych i z osłabioną odpornością może dojść m.in. do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu czy sepsy.

Masz tę partię kurczaka w lodówce? Nie jedz jej

Jeśli na opakowaniu widnieje numer partii 2679401 i termin przydatności 10.10.2026, produktu nie należy spożywać. Osoby, które zjadły wskazany produkt i zauważyły u siebie niepokojące objawy, powinny skontaktować się z lekarzem.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o listeriozę

Co to jest listerioza?

Listerioza to choroba zakaźna wywoływana przez bakterię Listeria monocytogenes. Najczęściej dochodzi do zakażenia przez spożycie skażonej żywności. Szczególnie groźna jest dla kobiet w ciąży, noworodków, seniorów i osób z obniżoną odpornością.

Jakie są objawy listeriozy?

Objawy listeriozy mogą przypominać grypę lub zatrucie pokarmowe. Najczęściej pojawiają się gorączka, bóle mięśni, osłabienie, biegunka i wymioty. W cięższych przypadkach może dojść do sepsy lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Jak można zarazić się listeriozą?

Do zakażenia listeriozą najczęściej dochodzi przez spożycie żywności skażonej bakterią, np. surowego mięsa, niepasteryzowanego mleka, niektórych serów czy źle przechowywanych produktów gotowych. Bakteria może rozwijać się nawet w temperaturze lodówkowej.

Czy listerioza jest groźna?

Tak, listerioza może być bardzo niebezpieczna. U osób z grup ryzyka może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, zakażenia krwi, a u kobiet w ciąży nawet do poronienia lub zakażenia płodu.

Jak leczy się listeriozę?

Listeriozę najczęściej leczy się antybiotykami, zwłaszcza gdy zakażenie ma ciężki przebieg lub dotyczy kobiet w ciąży, seniorów oraz osób z osłabioną odpornością. W poważniejszych przypadkach konieczna może być hospitalizacja i leczenie dożylne. Łagodniejsze infekcje u zdrowych osób czasem ustępują samoistnie, jednak o sposobie leczenia zawsze powinien decydować lekarz.

Jak zapobiegać listeriozie?

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, warto dokładnie myć warzywa i owoce, unikać surowego mięsa oraz niepasteryzowanych produktów mlecznych, a także dbać o właściwą obróbkę termiczną jedzenia. Bakterię niszczy odpowiednio wysoka temperatura.

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