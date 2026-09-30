Ma 2 razy tyle potasu co banan. W Dino teraz kupisz go za 6,99 zł

Potas jest niezwykle ważnym składnikiem mineralnym, którego nasz organizm potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. Wspiera on między innymi pracę mięśni i układu nerwowego. Z potasem najczęściej kojarzymy banany, ale znajdziemy go również w wielu innych produktach. Bogate w niego jest również awokado. Okazuje się jednak, że inny owoc je deklasuje pod względem zawartości tego pierwiastka.

Mają więcej potasu niż banan i awokado

Mowa o suszonych śliwkach. W 100 g bananów jest około 358 mg potasu, w awokado jest go więcej, bo 485 mg. Natomiast „mistrzem” w tej kwestii są suszone śliwki. W takiej samej ilości tego produktu jest 732 mg potasu.

Trzeba jednak pamiętać, że 100 g suszonych śliwek to naprawdę spora ilość, przede wszystkim z uwagi na ich kaloryczność. Gdy standardowa porcja w przypadku banana to jeden owoc, w przypadku suszonych śliwek jest to około 5 sztuk, ponieważ dorzucamy je jedynie do owsianki czy musli lub traktujemy jako małą przekąskę.

Suszone śliwki normalnie nie należą do najtańszych artykułów, jednak często można kupić je na różnego rodzaju promocjach w supermarkecie. Teraz są dostępne między innymi w Dino. Jedno opakowanie (200 g) kosztuje zaledwie 6,99 zł. Ta oferta trwa do 6 października.

Suszone śliwki są bardzo popularne we Francji. W tym kraju nie są traktowane wyłącznie jako przekąska czy dodatek na lepsze trawienie. Dodaje się je do wielu potraw, zarówno „na słodko”, jak i w wersji wytrawnej. Przyrządza się z nich także pyszne przystawki w postaci śliwek zawijanych w boczku czy nadziewanych masą migdałową.

Objawy braku potasu

W początkowym etapie organizm całkiem dobrze radzi sobie z brakiem pojedynczych składników odżywczych, ale jeśli przez dłuższy czas nie zaopatrzymy go w dostateczne ilości niezbędnych związków, to nasze ciało zaczyna wysyłać różne sygnały ostrzegawcze i jeśli je bagatelizujemy, to przedłużający się deficyt pokarmowy może wyrządzić poważne szkody – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Zauważył również, że potas jest składnikiem mineralnym, którego zwykle dostarczamy zbyt mało. Oznakami, że mamy jego niedobór, jest między innymi osłabienie i częste zmęczenie, ale również skurcze mięśni. Mogą pojawić się również problemy z koncentracją oraz zaburzenia rytmu serca. W przypadku silnego osłabienia, omdlenia lub zaburzeń pracy serca warto pilnie skontaktować się z lekarzem.

Jeśli podejrzewasz u siebie niedobór potasu, to najlepiej wykonać badanie krwi. Ważne jest, żeby tego nie zaniedbać, ponieważ poważne niedobory potasu mogą wpływać na pracę serca.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o potas w diecie i suszone śliwki

Jaki owoc ma więcej potasu niż banan i awokado?

Najwięcej potasu spośród tych owoców mają suszone śliwki. W 100 g zawierają aż 732 mg potasu. Dla porównania: 100 g awokado dostarcza 485 mg, a 100 g bananów – około 358 mg tego pierwiastka.

Jakie są objawy niedoboru potasu w organizmie?

Do głównych sygnałów ostrzegawczych wysyłanych przez organizm należą:

osłabienie i częste zmęczenie,

bolesne skurcze mięśni,

problemy z koncentracją,

zaburzenia rytmu serca.

Ważne: W przypadku wystąpienia silnego osłabienia, omdleń lub zaburzeń pracy serca należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem i wykonać badanie krwi.

Dlaczego trzeba uważać na ilość spożywanych suszonych śliwek?

Mimo wysokiej zawartości potasu należy pamiętać o ich wysokiej kaloryczności. Porcja 100 g to duża ilość, dlatego suszone śliwki najlepiej spożywać w mniejszych porcjach (np. około 5 sztuk dziennie) jako przekąskę lub dodatek do owsianki i musli.

Do czego można wykorzystać suszone śliwki w kuchni?

Suszone śliwki świetnie sprawdzają się nie tylko jako przekąska wspierająca trawienie czy dodatek do śniadań. W kuchni (np. francuskiej) wykorzystuje się je do potraw słodkich i wytrawnych, a także do przygotowywania przekąsek – takich jak śliwki zawijane w boczku lub nadziewane masą migdałową.

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