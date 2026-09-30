Kurczak uchodzi za lepszy od schabu. Bosacka porównała: to tylko 7 kcal różnicy

Mięso z kurczaka jest jednym z najczęściej wybieranych w naszym kraju. Znajduje zastosowanie w wielu codziennych posiłkach. Jest do tego uważane za jeden z najlepszych rodzajów mięsa, ponieważ ma stosunkowo mało tłuszczu i dużo białka. Jego dużą zaletą jest również to, że jest dość tanie i łatwo dostępne.

Czy kurczak jest lepszy od schabu?

Katarzyna Bosacka, specjalistka od zdrowego odżywiania, w filmiku opublikowanym na YouTube odpowiedziała na pytanie, co ma więcej kalorii: schab czy kurczak.

Schab bez tłuszczu ma w 100 g zaledwie 128 kcal, niecałe 4 g tłuszczu i aż 24 g białka, które jest dla nas bardzo cenne. Tymczasem pierś z kurczaka, która uchodzi za bardzo fit (...) ma w 100 g niewiele mniej, bo 121 kcal, również 4 g tłuszczu i mniej białka, bo tylko 22 g – powiedziała.

W kotletach często najwięcej kalorii może dostarczać nie samo mięso, ale przede wszystkim panierka. Dodatkowo smażenie na tłuszczu, np. smalcu, zwiększa całkowitą wartość energetyczną potrawy. Zamiast klasycznych kotletów lepiej więc przygotowywać mięso w specjalnym rękawie do pieczenia, ugrillować lub usmażyć na niewielkiej ilości tłuszczu.

Jak wybrać kurczaka w sklepie?

W opublikowanym nagraniu Katarzyna Bosacka podpowiedziała, jak wybrać dobrego kurczaka w sklepie.

Ja zawsze zaczynam od etykiety i sprawdzam, skąd pochodzi mięso oraz w jaki sposób był prowadzony chów – wyjaśniła.

Warto postawić na polskie produkty. Zwracaj uwagę też na dobrostan zwierząt. Katarzyna Bosacka poleca mięso od kurczaków, które były hodowane w kurnikach z regulacją temperatury oraz światła. Najlepiej jest wybierać pierś z kurczaka lub polędwiczkę. Ta ostatnia, jak wyjaśniła specjalistka, ma znikome ilości tłuszczu, ale przy tym dużo białka.

Ekspertka zwróciła również uwagę na rzecz, którą zazwyczaj pomijamy. Mianowicie chodzi o opakowanie. Jeśli jest ono papierowe, to generuje mniej plastiku, nadaje się do segregacji, więc jest bardziej ekologiczne.

Większość osób patrzy tylko na cenę, a później wrzuca do koszyka pierwszy lepszy produkt. A później zdziwienie, że się mnóstwo wody – skomentował z kolei w opublikowanym nagraniu na Facebooku specjalista od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik.

Tani kurczak przemysłowy bywa nastrzykiwany wodą z solą, aby zwiększyć jego masę. W efekcie podczas smażenia mięso gwałtownie zmniejsza swoją objętość i zamiast się rumienić, to gotuje się we własnym soku.

On z kolei radzi kupować kurczaka rasy wolnorosnącej, ponieważ rośnie on dłużej, a to realnie wpływa na jakość mięsa. Należy także szukać informacji o warunkach chowu – kurczak z dostępem do zagrody na świeżym powietrzu ma więcej ruchu, a co za tym idzie, mniej tłuszczu i więcej białka.

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