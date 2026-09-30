Dietetyczka pokazała najgorszy serek wiejski z Lidla. „To słaby wybór”, ale są też lepsze

Ten rodzaj serka jest wygodnym źródłem białka, wapnia i witamin z grupy B. Ma niewiele kalorii i niski indeks glikemiczny, więc idealnie sprawdza się na diecie odchudzającej. Wybór takich produktów w sklepach jest jednak ogromny i nawet robiąc zakupy w jednej sieci, trudno się zdecydować. Serki wiejskie z Lidla przejrzała dietetyczka Zuzanna Zwolińska i odradziła szczególnie jeden.

Najgorszy serek wiejski z Lidla według dietetyczki

Wiele wersji tego produktu ma różne dodatki smakowe. Choć serek wiejski z owocami może wydawać się wartościową przekąską lub elementem zdrowego posiłku, gotowe wyroby często takie nie są. Właśnie na owocowy serek wiejski z truskawkami marki Pilos z Lidla wskazała dietetyczka z Centrum Respo w nagraniu opublikowanym na jego kanale.

W składzie ma cukier i tylko 9% owoców. Ma aż 120 kcal w 100 g, aż 12 g cukrów prostych i tylko 9 g białka – powiedziała Zuzanna Zwolińska.

Podobne produkty robią jednak inne marki i to ostrzeżenie dotyczy większości słodkich wersji. Chcąc wybrać najlepiej, warto sprawdzać na opakowaniu właśnie poziom owoców i cukru.

Ten serek wiejski to lepszy wybór na diecie

Zamiast niego ekspertka poleca absolutny klasyk z mleczarni, która wprowadziła pierwsze takie wyroby w Polsce. To naturalna wersja złożona jedynie z twarogu ziarnistego, pasteryzowanej śmietanki i soli.

Serek wiejski Piątnica ma 97 kcal w 100 g, 5 g tłuszczu i 11 g białka, ale skład jest bardzo dobry – powiedziała.

Oprócz niego Zuzanna Zwolińska poleciła tańszy odpowiednik od Pilosa, który różni się zawartością cukrów prostych (jest o pół grama wyższa). Z produktów tej samej marki pozytywną ocenę otrzymał też serek wiejski wysokobiałkowy.

Ma 96 kcal, tylko 3 g tłuszczu i najwięcej, bo aż 15 g białka – podała dietetyczka.

Przyznała, że jego skład jest krótki (taki sam, jak poprzednio), ale to najdroższa opcja. Znacznie lepiej wypada ten oznaczony jako lekki, również Pilos. Jego cena jest prawie dwa razy niższa, a w stugramowej porcji zawiera 85 kcal, 3 g tłuszczu i 12 g białka – niewiele mniej niż wariant oznaczony jako „high protein”. Właśnie ten rodzaj Pilosa specjalistka uznała za najlepszy wybór w Lidlu.

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