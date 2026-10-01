W Lidlu kawa taniej 60 proc., ale tylko tego dnia. Kupisz też hit „5+5 gratis”

Ci, którzy kupują kawę, powinni w najbliższych dniach wybrać się do Lidla. Ten produkt będzie tam mocno przeceniony. Co więcej, można wybierać między różnymi rodzajami. Oferta obejmuje też naprawdę szeroki wybór marek, a więc każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo w ramach promocji kupisz też popularny dodatek do tego napoju.

Promocja na kawę

Przedstawiona w nowej gazetce promocja obowiązuje wyłącznie w sobotę, 3 października. Dotyczy ona wszystkich kaw dostępnych w ofercie, a produkty można ze sobą dowolnie miksować. Warunkiem skorzystania z oferty jest aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus oraz zeskanowanie aplikacji podczas dokonywania zakupów przy kasie. Dzięki temu drugi, tańszy produkt kupisz o 60% taniej. Obowiązuje limit zakupowy wynoszący maksymalnie 4 opakowania na jeden kupon. Oferta obejmuje szeroki wybór marek i rodzajów kaw, takich jak Kimbo, Segafredo, Jacobs, Lavazza, Bellarom, Tchibo, Dallmayr czy MK Cafe.

Tani cukier w Lidlu

Najczęstszym dodatkiem do kawy jest cukier. On również będzie w świetnej ofercie. Ta promocja obowiązuje od piątku, 2 października, do soboty, 3 października. Dotyczy ona cukru białego kryształ (1 kg) marek Kuchnia Lidla oraz Polski Cukier, którego regularna cena poza promocją wynosi 1,99 zł za opakowanie. Oferta działa na zasadzie „5 + 5 gratis”, co oznacza, że przy zakupie 5 opakowań kolejne 5 otrzymuje się za darmo. Warunkiem skorzystania z promocji również w tym przypadku jest aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus i zeskanowanie jej przy kasie. Obowiązuje limit wynoszący maksymalnie 5 darmowych opakowań na jeden kupon. Dostępność konkretnej marki cukru może różnić się w zależności od sklepu.

Ważne jest, żeby odpowiednio przechowywać cukier. Musi znajdować się on w chłodnym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła. Najlepiej trzymać go w szczelnie zamkniętym pojemniku, aby nie chłonął wilgoci i zapachów.

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