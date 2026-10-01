Dietetyk zrobił ranking źródeł białka dla zabieganych. Najlepsze otwierasz i od razu jesz

Białko to niezbędny składnik diety, który zwiększa sytość po jedzeniu, podkręca metabolizm i pomaga zachować tkankę mięśniową i przy odchudzaniu. Dlatego eksperci żywienia zwracają tak baczną uwagę na odpowiednie jego spożycie. Jak się okazuje, to wcale nie takie trudne. W sklepach jest wiele opcji, które są gotowe do jedzenia i sprawdzą się zwłaszcza w diecie osób zabieganych. Ich ranking przygotował dietetyk Igor Kopecki.

Te źródła białka kupisz w każdym sklepie

Ekspert zaczął swoje zestawienie od naturalnego produktu, który należy do najzdrowszych znanych pokarmów. To orzechy, które oprócz białka zapewniają również zdrowe tłuszcze i niestety sporo kalorii. Nie polecił ich więc jako głównego źródła protein, ale przyznał, że ciężko znaleźć lepszy wybór na przekąskę.

Z roślinnych opcji Igor Kopecki polecił też gotowy hummus. Pasta z ciecierzycy z różnymi zdrowymi dodatkami jest dostępna nie tylko w większych sklepach, a także w dyskontach, gdzie ma najniższą cenę.

Dostarcza całkiem niezłą ilość białka i błonnika, a w połączeniu z pełnoziarnistym pieczywem, chudą szynką i warzywami może być naprawdę fajną przekąską w pracy – powiedział dietetyk w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Kolejne pozycje w jego rankingu zajęły produkty mleczne: serek wiejski – „sporo białka, mało kalorii, mało tłuszczu” oraz skyr „dużo białka, mało tłuszczu, jeszcze mniej kalorii”. Do tej trójki dołączył jogurt grecki. Jak zwrócił uwagę ekspert, niektóre rodzaje mogą mieć nawet 20 g protein w porcji.

Najlepsze produkty białkowe dla zabieganych

Wyższe miejsca w rankingu zajęły produkty specjalistyczne, a także mięsne i rybne, które są bogatsze w kluczowy składnik. I tak za nabiałem znalazł się pudding proteinowy, czyli deser mleczny z dodatkową porcją białek.

Jeżeli masz ochotę na coś słodkiego, to jest to najwygodniejsza opcja. Otwierasz, siadasz, jesz i masz 20 gramów białka. I to bez przygotowywania czegokolwiek – zachwalał Igor Kopecki.

Wyżej w klasyfikacji znalazła się suszona wołowina, która należy do najbardziej skoncentrowanych źródeł białka i nie wymaga przechowywania w lodówce. Wygodnym wyborem jest ponadto tuńczykiem w puszce. Z pieczywem i sałatką zamienia się w pełnowartościowy posiłek.

Najwyższe noty przypadły jednak produktom wzbogacanym. To gotowy do picia shake proteinowy, który może zapewnić nawet 20-35 g białka w butelce. Na topie znalazł się natomiast wrap proteinowy. Wystarczy otworzyć go i zjeść.

Moim zdaniem najlepsza opcja, jeżeli faktycznie nie mamy czasu. Jeżeli wybierzesz takiego z kurczakiem, tuńczykiem czy innym dobrym źródłem białka, dostajesz nie tylko je, ale również węglowodany, błonnik i przede wszystkim pełniejszy posiłek – podsumował dietetyk.