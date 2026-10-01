Ekspertka ostrzega: ta przyprawa szkodzi skórze. Polacy jedzą nawet 10 g dziennie

Sól jest jedną z najczęściej używanych przypraw w kuchni. Można ją dodać do większości potraw, a dodatkowo często też „dosalamy” już gotowe dania. Wiemy jednak, że jej nadmiar w diecie działa negatywnie na nasze zdrowie. Dietetyczka Zofia Kowalska, zajmująca się dietetyką dermatologiczną, wyjaśniła w opublikowanym wpisie na Instagramie, jak z kolei wpływa to na naszą skórę.

Wpływ soli na skórę

Ekspertka na wstępie zaznaczyła, że temat spożycia soli w dermatologii jest obecny od ponad 100 lat.

Wszystko zaczęło się od dosyć niekonwencjonalnego protokołu leczenia AZS, opisanego w podręczniku z 1912 roku. Koncepcja ta, zapoczątkowana przez pewnego niemieckiego lekarza, zakładała terapię AZS poprzez spożywanie diety niezwykle ubogiej w sól (...) a w szczególności zupy stworzonej z pozbawionego soli mleka, nazwanej przez autora „zupą na egzemę” – wyjaśniła.

I choć pomysł na zupę na egzemę dziś może wydawać się szalony, to jak zauważyła specjalistka, w świetle współczesnych badań sól faktycznie okazuje się kluczowym elementem diety w chorobach dermatologicznych. Badania z obrazowaniem MRI wykazały, że większość sodu krążącego w organizmie jest magazynowana właśnie w skórze.

Wygląda na to, że skóra odgrywa istotną rolę w regulacji całkowitej ilości sodu w organizmie. Z kolei nadmiar sodu w skórze jest łączony z wieloma dermatozami, w tym AZS, łuszczycą czy trądzikiem – dodała.

Okazuje się więc, że nadmiar sodu z diety może być magazynowany w skórze i zaburzać jej funkcje immunologiczne.

Mamy mocne dowody, aby podejrzewać, że nadmierne spożycie soli z diety zwiększa ryzyko i ciężkość przebiegu wielu chorób dermatologicznych – podsumowała.

Dodała również, że kontrola spożycia soli z diety u osób z chorobami skóry to jedna z interwencji dietetycznych o najlepiej udokumentowanej zasadności, a zarazem najbardziej bagatelizowana.

Ile soli można jeść?

Oczywiście celem nie jest całkowite wyeliminowanie soli z naszej diety, jednak powinniśmy zwracać uwagę na to, ile jej spożywamy. Nie powinno ono przekraczać 5 g soli dziennie, czyli jednej płaskiej łyżeczki. W Polsce jest ono jednak znacznie wyższe (około 7–10 g). Należy pamiętać o tym, że główne źródła soli w diecie to produkty przetworzone, w których te duże dawki są „ukryte”.

Największe „bomby sodowe” to między innymi zupki chińskie instant, wszelkiego rodzaju fast foody, przetwory mięsne, kostki rosołowe, sos sojowy i sosy, które na nim bazują, mieszanki przypraw, ale też ryby wędzone i w puszkach. Dużo soli zawierają również sery takie jak halloumi, feta oraz słone przekąski.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wpływ soli na skórę i zdrowie

Jak nadmiar soli w diecie wpływa na naszą skórę?

Sól zawiera sód, którego większość krążącego w organizmie zapasu magazynowana jest właśnie w skórze. Skóra odgrywa istotną rolę w regulacji całkowitej ilości sodu w organizmie. Gdy w diecie znajduje się zbyt dużo soli, nadmiar sodu odkłada się w skórze, co może zaburzać jej funkcje immunologiczne. Zwiększa to ryzyko wystąpienia oraz nasila ciężkość przebiegu wielu chorób dermatologicznych (dermatoz), takich jak atopowe zapalenie skóry (AZS), łuszczyca czy trądzik.

Jaka jest zalecana dzienna dawka spożycia soli?

Maksymalne zalecane spożycie soli nie powinno przekraczać 5 g dziennie, co odpowiada około jednej płaskiej łyżeczce. Niestety w Polsce średnie spożycie jest niemal dwukrotnie wyższe i wynosi około 7–10 g dziennie. Czasami celem nie jest całkowite wyeliminowanie soli z diety, ale świadoma kontrola jej ilości.

W jakich produktach spożywczych znajduje się najwięcej „ukrytej” soli?

Głównym źródłem soli w naszej diecie jest żywność przetworzona. Do największych „bomb sodowych” należą:

zupki instant („chińskie”),

dania typu fast food,

przetwory mięsne,

kostki rosołowe, sos sojowy i sosy na nim bazujące,

gotowe mieszanki przypraw,

ryby wędzone i w puszkach,

sery, takie jak feta czy halloumi,

słone przekąski (np. chipsy, paluszki).

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