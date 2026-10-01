Zamiast drogiego łososia biorę tę rybę. Jedna porcja ma tyle omega-3 co w 3 kapsułkach

Łosoś często trafia na talerze osób, które chcą zwiększyć udział ryb w swoim jadłospisie. Ma delikatny smak, nie wymaga wiele „zachodu” podczas przygotowywania i uchodzi za jeden z najzdrowszych produktów spożywczych. Nie jest jednak jedynym dobrym wyborem. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński zwraca uwagę na makrelę atlantycką, która ma nad popularnym przysmakiem wyraźną przewagę. Sprawdź, dlaczego warto częściej po nią sięgać.

Makrela atlantycka lepsza niż łosoś

Makrela atlantycka wygrywa, jeśli chodzi o ilość cennych kwasów tłuszczowych omega-3. Zawiera ich znacznie więcej niż łosoś (2300 mg vs 1400 mg w 100 gramach świeżej ryby). Związki te odgrywają niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Są składnikami błon komórkowych i uczestniczą w regulowaniu reakcji zapalnych. Odpowiednia podaż kwasów EPA i DHA w jadłospisie ma szczególne znaczenie dla zdrowia układu krążenia, mózgu i siatkówki oka.

Omega-3 możemy dostarczyć również w formie suplementów diety. I proszę wiedzieć, że zaledwie jedna porcja makreli zawiera tyle omega-3, co przeciętnie trzy kapsułki takiego skoncentrowanego preparatu, czyli jest to naprawdę bardzo dużo – podkreśla dr Bartek Kulczyński w udostępnionym nagraniu.

Na tym jednak jej zalety się nie kończą. Dietetyk wskazuje, że stugramowa porcja ryby dostarcza również około 44 mikrogramów selenu, 8,7 mikrograma witaminy B12 i 9 miligramów niacyny, czyli witaminy B3. Do tego dochodzi około 19 g pełnowartościowego białka. „Z uwagi na to, że makrela zawiera więcej cennych związków niż łosoś, a do tego jest od niego tańsza, to z czystym sumieniem jak najbardziej warto ją wybierać” – podsumowuje ekspert.

Makrela królewska a atlantycka – najważniejsze różnice

Nie należy mylić makreli atlantyckiej z królewską. Te ryby różnią się między sobą, przede wszystkim pod względem zawartości rtęci. Drugi z przywołanych produktów ma jej znacznie więcej. Dlatego amerykańska agencja FDA radzi, by nie spożywać go zbyt często. Szczególną ostrożność powinny zachować przyszłe mamy i kobiety karmiące piersią. Makreli królewskiej nie należy również podawać małym dzieciom.

Makrela w diecie – propozycja przygotowania

Choć wiele osób zna przede wszystkim makrelę wędzoną, dr Kulczyński zachęca do wypróbowania świeżej ryby. Najlepiej upiec ją w piekarniku „pod pierzynką” złożoną z orzechów włoskich, natki pietruszki, czosnku, tymianku oraz skórki otartej z cytryny. Wystarczy 15-20 minut w 190 stopniach Celsjusza.

W sprzedaży znajdziemy też makrelę w puszce i przyznam, że osobiście bardzo lubię makrelę w sosie pomidorowym, którą nakładam sobie na kanapki. Mogę powiedzieć, że makrela w puszce zachowuje wiele swoich cennych wartości odżywczych. Nie można więc powiedzieć, że ryba w puszce jest mało wartościowa – zaznacza dietetyk.

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