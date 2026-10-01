Trener wybrał najlepszą wodę ze sklepu. Ma aż 1950 mg składników mineralnych w 1 litrze

Woda powinna być podstawowym napojem w naszej codziennej diecie. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Wiele osób niestety jednak to bagatelizuje. Odpowiednie nawodnienie pomaga utrzymać dobre samopoczucie, ale również wspiera koncentrację, wpływa na wygląd skóry.

Najlepsza woda mineralna zdaniem specjalisty

Wybierając wodę w supermarkecie, nie powinniśmy jednak wkładać do koszyka „pierwszej lepszej”. Należy zwrócić uwagę na jej skład, a dokładnie – stopień mineralizacji.

Trener Karol Pieczka w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, która woda będzie odpowiednia. Przedstawił on sumę składników mineralnych w danym produkcie. Woda „Żywiec Zdrój” zawiera 230 mg/1 litr. Jest ona odpowiednia dla dzieci, niemowląt, osób z chorymi nerkami. „Nałęczowianka” ma 350 mg/1 litr i jest dobrym wyborem dla większości ludzi. Woda „Cisowianka” ma 740 mg/1 litr. Ją również poleca specjalistka.

Najlepszym wyborem jest jednak „Muszynianka”. Ma ona aż 1950 mg/1 litr.

Dla sportowców, dla osób pracujących fizycznie lub przy niedoborach magnezu i wapnia – powiedział.

Dlaczego to jest ważne?

Część osób może nie wiedzieć, dlaczego ilość składników mineralnych w wodzie jest istotna. Okazuje się, że odgrywają niezwykle ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu. Magnez odpowiada za prawidłową pracę układu nerwowego i mięśni, wspiera koncentrację, zapobiega bolesnym skurczom oraz pomaga redukować uczucie zmęczenia i stresu. Z kolei wapń stanowi główny budulec kości i zębów, a także jest niezbędny do prawidłowego krzepnięcia krwi i przewodzenia impulsów nerwowych. Sód i potas (elektrolity) regulują gospodarkę wodną organizmu oraz ciśnienie krwi, co ma kluczowe znaczenie przy zapobieganiu odwodnieniu.

Tracimy te cenne minerały wraz z potem, dlatego osoby, które pracują fizycznie lub często uprawiają sport, powinny dostarczać ich więcej.

Ile wody dziennie pić?

Dziennie mężczyźni powinni wypijać 2,5 litra wody, czyli 10 pełnych szklanek, a kobiety – 2 litry wody, czyli 8 pełnych szklanek. Jednak indywidualne zapotrzebowanie zależy nie tylko od płci, ale także wieku, wagi, temperatury otoczenia i aktywności fizycznej. W czasie intensywnego wysiłku i upałów należy pić nawet do 4–5 litrów na dobę – podaje serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aby o tym pamiętać, warto mieć butelkę wody zawsze przy sobie i pić ją małymi łykami przez cały dzień.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wybór wody i prawidłowe nawodnienie

Ile wody dziennie należy pić?

Mężczyźni powinni wypijać średnio 2,5 litra wody dziennie (ok. 10 szklanek), a kobiety 2 litry (ok. 8 szklanek). Należy jednak pamiętać, że zapotrzebowanie zależy od wieku, wagi, aktywności fizycznej i temperatury otoczenia – podczas upałów lub intensywnego wysiłku ilość ta może wzrosnąć nawet do 4–5 litrów na dobę.

Jaka woda mineralna jest najlepsza i jak ją wybrać?

Wybór wody zależy od Twoich indywidualnych potrzeb oraz stopnia jej mineralizacji:

Muszynianka (1950 mg/l): Najlepszy wybór dla sportowców, osób pracujących fizycznie oraz przy niedoborach magnezu i wapnia.

Cisowianka (740 mg/l) i Nałęczowianka (350 mg/l): Uniwersalne, dobre wybory do codziennego picia dla większości ludzi.

Żywiec Zdrój (230 mg/l): Woda niskomineralizowana, odpowiednia dla niemowląt, dzieci oraz osób z chorobami nerek.

Dlaczego stopień mineralizacji wody jest ważny dla zdrowia?

Składniki mineralne w wodzie odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu organizmu:

Magnez: Wspiera układ nerwowy i mięśnie, poprawia koncentrację, redukuje stres i zapobiega skurczom.

Wapń: Buduje kości i zęby oraz odpowiada za krzepnięcie krwi i przewodzenie impulsów nerwowych.

Sód i potas (elektrolity): Regulują gospodarkę wodną oraz ciśnienie krwi, zapobiegając odwodnieniu.

Dlaczego osoby aktywne fizycznie potrzebują więcej minerałów?

Podczas wysiłku fizycznego i pracy w wysokich temperaturach organizm intensywnie się poci, tracąc cenne elektrolity i minerały. Aby utrzymać równowagę organizmu i zapobiec odwodnieniu, osoby aktywne powinny sięgać po wody o wyższym stopniu mineralizacji.

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