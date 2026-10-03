To najlepsza pora na kawę. Naukowcy ustalili, kiedy najlepiej działa na serce i długość życia

Są osoby, które piją kawę tylko rano, a inne sięgają po nią o różnych porach. Jak się okazuje, ma to wpływ na jej działanie na organizm. Naukowcy odkryli, że sposób jej spożywania może mieć wpływ na ochronę układu krążenia i wiązać się z mniejszym ryzykiem przedwczesnej śmierci.

O tej porze najlepiej pić kawę

Wyniki wspomnianego badania zostały opublikowane na łamach „European Heart Journal”. Miało ono charakter obserwacyjny i uwzględniło dane przeszło 40,7 tys. Amerykanów, zgromadzone w ramach Narodowego Badania Zdrowia i Odżywiania (ang. NHANES), oraz ponad 1,4 tys. uczestników Badania Walidacji Stylu Życia Kobiet i Mężczyzn.

Na podstawie zgromadzonych informacji z niemal dekady eksperci z Uniwersytetu Tulane odkryli, że w spożyciu kawy dominowały dwa wzorce – poranny i całodzienny. Aby dojść do końcowych wniosków, w analizie uwzględnili ilości spożywanego napoju z kofeiną i bez niej, liczbę godzin snu oraz czynniki zakłócające.

Wzorzec poranny, a nie wzorzec całodzienny, był istotnie związany z niższym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny [o 16%] i z powodu chorób układu krążenia [o 31%] w porównaniu z osobami niepijącymi kawy – napisali autorzy pracy.

Wynika z tego jasno, że po małą czarną lepiej sięgać przed południem niż o późniejszej porze dnia. Jednak nie bez znaczenia pozostaje również jej ilość.

Najzdrowsza ilość kawy dziennie

Ten napój zawiera pobudzającą kofeinę, której tolerancja jest kwestią indywidualną. Dlatego eksperci nie podają konkretnej dawki. Najlepsza jest taka, która nie powoduje dyskomfortu, problemów ze snem czy innych objawów przedawkowania. Określili jednak, kiedy większe porcje mogą przynieść korzyści.

Większe ilości spożywanej kawy były istotnie związane z niższym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny u uczestników z wzorcem porannym, ale nie u tych z wzorcem całodziennym – podali autorzy publikacji.

Zależność ta może wynikać właśnie z wpływu kofeiny na organizm. Związek ten może utrzymywać się w ustroju przez wiele godzin, wpływając na jego funkcjonowanie.

Możliwym wyjaśnieniem jest to, że spożywanie kawy po południu lub wieczorem może zaburzać rytmy dobowe i poziom hormonów, takich jak melatonina. To z kolei prowadzi do zmian czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, takich jak stany zapalne i ciśnienie krwi – wyjaśnił kierownik badań dr Lu Qi.

FAQ – najczęstsze pytania o najlepszą porę picia kawy

O jakiej porze najlepiej pić kawę?

Po kawę lepiej sięgać przed południem niż w późniejszej części dnia. Analiza wykazała, że poranny wzorzec spożywania kawy był istotnie związany z niższym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (o 16%) oraz z powodu chorób układu krążenia (o 31%) w porównaniu z osobami niepijącymi kawy.

Dlaczego nie zaleca się picia kawy po południu lub wieczorem?

Kofeina może utrzymywać się w organizmie przez wiele godzin. Picie kawy po południu czy tym bardziej wieczorem może zaburzać rytm dobowy i poziom hormonów (np. melatoniny), co z kolei może prowadzić do zmian czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, takich jak ciśnienie krwi i stany zapalne.

Ile kawy dziennie można wypić, aby było to bezpieczne i korzystne?

Tolerancja kofeiny jest kwestią indywidualną, dlatego eksperci nie podają konkretnej liczby filiżanek. Odpowiednia ilość to taka, która nie powoduje dyskomfortu, problemów ze snem ani innych objawów przedawkowania. Większe ilości kawy wiązały się z niższym ryzykiem zgonu u osób z wzorcem porannym, ale nie u osób pijących ją przez cały dzień.

Czy pora picia kawy ma wpływ na układ krążenia?

Sposób spożywania kawy może mieć wpływ na ochronę układu krążenia. W badaniu obserwacyjnym tylko poranny wzorzec picia tego napoju wykazano jako istotnie związany z niższym ryzykiem zgonu z powodu chorób układu krążenia.

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