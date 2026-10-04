Najgorsze połączenie na obiad. W jednej porcji jest nawet 500 kcal, a Polacy to kochają

W Polsce jednym z najpopularniejszych dodatków do obiadu są ziemniaki. To warzywo podaje się od wielu lat, a niektórzy wręcz nie wyobrażają sobie bez niego „prawdziwego” posiłku. Ziemniaki można zaserwować na wiele sposobów – ugotowane w wodzie, upieczone, w formie puree lub frytek. Każdy więc może znaleźć formę, w której będą mu smakować.

Jedno z najgorszych połączeń

Jednym z bardzo lubianych połączeń są ziemniaki z masłem, które cudownie roztapia się na talerzu pod wpływem ich wysokiej temperatury. I choć taka kombinacja jest naprawdę cudownie smaczna, to powinniśmy się na nią decydować jak najrzadziej. Jeśli jemy je często i w dużych ilościach, są prawdziwą „kaloryczną bombą”. Dodatkowo duża ilość masła obfituje w tłuszcze nasycone. Ich nadmiar w diecie negatywnie wpływa na poziom cholesterolu oraz zdrowie układu krążenia.

Pamiętaj też, że najgorszym z połączeń z możliwych są smażone ziemniaki z masłem. Już same w sobie ziemniaki przygotowane w ten sposób zawierają znacznie więcej tłuszczu i kalorii niż ziemniaki gotowane lub pieczone. Porcja 200 gramów ziemniaków usmażonych na standardowej łyżce oleju (10 g) z dodatkiem czubatej łyżki masła (15 g) na koniec będzie miała około 470–500 kcal.

Zdrowsze sposoby na podanie ziemniaków

Ziemniaki mogą być jednak elementem zdrowej diety, ale ważne jest to, w jaki sposób je przyrządzimy. Zamiast smażenia na dużej ilości tłuszczu warto wybierać gotowane, pieczone w piekarniku lub przygotowane na parze. Nie dodawaj też masła, tylko postaw lepiej na oliwę. Możesz też wybrać jogurt naturalny – nada on całości delikatny i kremowy smak. Żeby całość była bardziej wyrazista, idealna będzie odrobina świeżych ziół.

Jeśli gotujesz ziemniaki, warto zrobić to dzień wcześniej, a później po prostu je odgrzać. W ten sposób uwolni się w nich cenna skrobia oporna.

Wynika to z tego, że podczas schładzania w ziemniakach wytwarza się skrobia oporna, która sprawia, że ziemniaki nie podnoszą tak znacząco poziomu glukozy krwi. A do tego składnik ten sprzyja rozwojowi korzystnych bakterii w jelitach, wspomaga regenerację nabłonka jelit, a także poprawia profil lipidowy krwi i obniża poziom cząsteczek prozapalnych. Tak schłodzone ziemniaki można wykorzystać na przykład jako element sałatki – wyjaśnił w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Czytaj też:

Lekarz poleca zamiast ziemniaków. Ma tylko 41 kcal i działa jak balsam na jelita Czytaj też:

Ziemniaki czy makaron? Ten „tuczący” dodatek syci mocniej, choć wiele osób omija go na diecie