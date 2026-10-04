Najgorsze połączenie na obiad. W jednej porcji jest nawet 500 kcal, a Polacy to kochają

W Polsce jednym z najpopularniejszych dodatków do obiadu są ziemniaki. To warzywo podaje się od wielu lat, a niektórzy wręcz nie wyobrażają sobie bez niego „prawdziwego” posiłku. Ziemniaki można zaserwować na wiele sposobów – ugotowane w wodzie, upieczone, w formie puree lub frytek. Każdy więc może znaleźć formę, w której będą mu smakować.
Jedno z najgorszych połączeń
Jednym z bardzo lubianych połączeń są ziemniaki z masłem, które cudownie roztapia się na talerzu pod wpływem ich wysokiej temperatury. I choć taka kombinacja jest naprawdę cudownie smaczna, to powinniśmy się na nią decydować jak najrzadziej. Jeśli jemy je często i w dużych ilościach, są prawdziwą „kaloryczną bombą”. Dodatkowo duża ilość masła obfituje w tłuszcze nasycone. Ich nadmiar w diecie negatywnie wpływa na poziom cholesterolu oraz zdrowie układu krążenia.
Pamiętaj też, że najgorszym z połączeń z możliwych są smażone ziemniaki z masłem. Już same w sobie ziemniaki przygotowane w ten sposób zawierają znacznie więcej tłuszczu i kalorii niż ziemniaki gotowane lub pieczone. Porcja 200 gramów ziemniaków usmażonych na standardowej łyżce oleju (10 g) z dodatkiem czubatej łyżki masła (15 g) na koniec będzie miała około 470–500 kcal.
Zdrowsze sposoby na podanie ziemniaków
Ziemniaki mogą być jednak elementem zdrowej diety, ale ważne jest to, w jaki sposób je przyrządzimy. Zamiast smażenia na dużej ilości tłuszczu warto wybierać gotowane, pieczone w piekarniku lub przygotowane na parze. Nie dodawaj też masła, tylko postaw lepiej na oliwę. Możesz też wybrać jogurt naturalny – nada on całości delikatny i kremowy smak. Żeby całość była bardziej wyrazista, idealna będzie odrobina świeżych ziół.
Jeśli gotujesz ziemniaki, warto zrobić to dzień wcześniej, a później po prostu je odgrzać. W ten sposób uwolni się w nich cenna skrobia oporna.
Wynika to z tego, że podczas schładzania w ziemniakach wytwarza się skrobia oporna, która sprawia, że ziemniaki nie podnoszą tak znacząco poziomu glukozy krwi. A do tego składnik ten sprzyja rozwojowi korzystnych bakterii w jelitach, wspomaga regenerację nabłonka jelit, a także poprawia profil lipidowy krwi i obniża poziom cząsteczek prozapalnych. Tak schłodzone ziemniaki można wykorzystać na przykład jako element sałatki – wyjaśnił w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.
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FAQ – najczęściej zadawane pytania o ziemniaki w diecie i ich przygotowanie
Czy ziemniaki z masłem są zdrowe?
Połączenie ziemniaków z masłem jest bardzo smaczne, jednak powinno się po nie sięgać jak najrzadziej. Duże ilości takiego zestawienia tworzą potrawę wysokokaloryczną, a masło dostarcza znacznych ilości tłuszczów nasyconych. Ich nadmiar w codziennej diecie wpływa negatywnie na poziom cholesterolu oraz zdrowie układu krążenia. Szczególnie niezdrowe są ziemniaki smażone z dodatkiem masła – taka porcja (200 g ziemniaków usmażonych na łyżce oleju z dodatkiem czubatej łyżki masła) może dostarczać aż 470–500 kcal.
Jakie są najzdrowsze sposoby na przygotowanie ziemniaków?
Zamiast smażenia na dużej ilości tłuszczu, najlepiej wybierać ziemniaki gotowane na wodzie, pieczone w piekarniku lub gotowane na parze. Zamiast masła warto zastosować oliwę z oliwek lub naturalny jogurt, który nadaje potrawie delikatny i kremowy smak. Świetnym dodatkiem do ziemniaków poprawiającym ich walory smakowe są również świeże zioła.
Dlaczego warto jeść odgrzewane lub schłodzone ziemniaki?
Ugotowanie ziemniaków dzień wcześniej i ich późniejsze schłodzenie powoduje powstawanie tzw. skrobi opornej. Skrobia oporna sprawia, że ziemniaki nie podnoszą gwałtownie poziomu glukozy we krwi. Tak przygotowane ziemniaki doskonale nadają się np. jako składnik sałatek.
Jak skrobia oporna w ziemniakach wpływa na organizm?
Skrobia oporna wspiera zdrowie układu pokarmowego i krążenia. Sprzyja ona rozwojowi pożytecznych bakterii jelitowych, wspomaga regenerację nabłonka jelit, poprawia profil lipidowy krwi oraz przyczynia się do obniżenia poziomu cząsteczek prozapalnych.