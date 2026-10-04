Ani cynamon, ani kakao. Dodaję to do porannej kawy zamiast cukru, a wystarczy szczypta

Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez kawy. Przede wszystkim dodaje nam energii, ale dużo osób lubi także smak tego napoju. Zazwyczaj dosypujemy do niej niestety cukier, co negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Nadmiar cukru w diecie może przyczyniać się między innymi do problemów z masą ciała, próchnicy oraz zwiększać ryzyko rozwoju niektórych chorób. Dlatego warto stopniowo ograniczać jego ilość w codziennej diecie, w tym w kawie. Znacznie lepiej postawić na inny dodatek. I wcale nie chodzi o kakao czy cynamon. Co więcej, jesień to idealny czas na jego wykorzystanie.

Postaw na ten zdrowy dodatek do kawy

Mowa o imbirze. Dodaje on kawie lekko pikantnego smaku, cudownie rozgrzewa i jest ciekawą alternatywą dla klasycznej wersji tego napoju. Co więcej, imbir ma niezwykle korzystne działanie na nasz organizm.

Jedną z jego właściwości jest wsparcie trawienia. Będzie również odpowiedni jako pomoc w dolegliwościach gastrycznych. Ma działanie przeciwzapalne. Znany jest też jako silny antyoksydant. Oznacza to, że neutralizuje wolne rodniki, których nadmiar prowadzi do stresu oksydacyjnego. Ten z kolei przyczynia się do pojawienia się wielu chorób przewlekłych. Dodatkowo imbir wspiera prawidłowe funkcjonowanie nerek i wątroby.

Tak też wykorzystasz imbir w kuchni

Świeży imbir świetnie pasuje też do herbaty, lemoniady czy naparów. Można go jednak wykorzystać również na wiele innych sposobów. Dietetyk dr Bartek Kulczyński w opublikowanym nagraniu dodał, że ten dodatek doskonale sprawdza się także do zup typu krem, na przykład kremu z dyni czy marchwi, a także ze słodkich ziemniaków. Można go też wykorzystać jako marynatę do kurczaka, wieprzowiny czy tofu. Będzie idealny także do potraw z ryżem. Cudownie smakuje w połączeniu z mleczkiem kokosowym. Ekspert wyjaśnił też, ile imbiru najlepiej spożywać.

Otóż, powołując się na prace naukowe, mogę zarekomendować spożywanie od pół do 3 g suszonego imbiru dziennie przez około 3 miesiące. Po tym czasie powinni państwo odnotować konkretne korzyści zdrowotne. Odpowiednikiem takiej porcji suszonego imbiru jest około 1,5 do 9 g imbiru świeżego – powiedział specjalista od zdrowego odżywiania.

Do kawy wystarczy zaledwie szczypta suszonego imbiru lub mały kawałek świeżego. Nie przesadzaj z ilością, ponieważ ma on naprawdę intensywny smak. Stopniowo, po spróbowaniu możesz ją zwiększać.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o dodawanie imbiru do kawy

Czy imbir w kawie jest zdrowy i jakie ma właściwości?

Tak, imbir to niezwykle zdrowy dodatek o działaniu rozgrzewającym i przeciwzapalnym. Jest silnym antyoksydantem, który neutralizuje wolne rodniki, chroniąc organizm przed stresem oksydacyjnym i chorobami przewlekłymi. Dodatkowo wspiera trawienie, pomaga w dolegliwościach gastrycznych oraz wspiera prawidłowe funkcjonowanie nerek i wątroby.

Dlaczego warto zastąpić cukier w kawie imbirem?

Nadmiar cukru w diecie negatywnie wpływa na zdrowie – może prowadzić do problemów z masą ciała, próchnicy oraz zwiększać ryzyko wielu chorób. Imbir pozwala stopniowo wyeliminować cukier z codziennej kawy, nadając jej ciekawy, lekko pikantny i wyrazisty smak bez dostarczania szkodliwych pustych kalorii.

Ile imbiru dziennie należy spożywać, aby zauważyć efekty zdrowotne?

Według badań naukowych przytaczanych przez dietetyka dr. Bartka Kulczyńskiego zalecana dzienna porcja to od 0,5 g do 3 g suszonego imbiru (co odpowiada ok. 1,5 g do 9 g świeżego imbiru). Regularne stosowanie takiej ilości przez około 3 miesiące przynosi konkretne korzyści dla zdrowia.

Do czego jeszcze można wykorzystać imbir w kuchni oprócz kawy?

Świeży lub suszony imbir sprawdza się doskonale w herbatach, naparach i lemoniadach. W gotowaniu idealnie pasuje do zup kremów (np. z dyni, marchwi czy batatów), marynat do mięs (kurczak, wieprzowina) i tofu, a także do potraw z ryżem i dań z dodatkiem mleczka kokosowego.

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