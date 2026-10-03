Te 6 pasztetów z marketu dietetyczka ma na swojej liście. Pomogą na niską ferrytynę

Pasztet jest produktem, który chętnie wybieramy jako dodatek do kanapek. Jest doskonałą alternatywą na przykład dla szynki czy sera, które mogą się znudzić. Warto jednak zwracać uwagę na jakość wybieranego artykułu oraz jego skład. Im prostszy i bardziej przejrzysty, tym lepiej. Na rynku znajduje się wiele produktów, które nie zasługują na miejsce w naszym menu, ale są też takie, które śmiało możesz kupować.

Najlepsze pasztety zdaniem dietetyczki

Dietetyczka Anna Reguła opublikowała na Instagramie wpis, w którym poleciła pasztety z dobrym składem, które można kupić w Auchan. Specjalistka od zdrowego odżywiania wyjaśniła, że będą odpowiednie przy niskiej ferrytynie.

Pierwszy z nich to pasztet premium marki „Pewni Dobrego”. Warto także kupić pasztet premium „Jedyny”, a także pasztet Dworski z dzikiem. Odpowiednim wyborem będzie też pasztet z kaczką marki własnej i pasztet z kuropatwy marki „Gourmet”. Do koszyka możesz włożyć też pasztet z indykiem marki „Dropik”.

Lepiej unikać produktów, w których na pierwszym miejscu znajdują się tanie wypełniacze, a zawartość mięsa jest niewielka. Warto również uważać na pasztety z bardzo długą listą składników, dużą ilością soli oraz licznymi dodatkami, które nie są niezbędne. Dobrym nawykiem jest porównywanie składu produktów przed zakupem.

Dlaczego ferrytyna jest ważna?

Specjalistka od zdrowego odżywiania wspomniała, że jedzenie wymienionych pasztetów wpłynie korzystnie na poziom ferrytyny w organizmie. Dobrej jakości pasztety, szczególnie te zawierające dużo mięsa, mogą być źródłem żelaza, które organizm wykorzystuje m.in. do uzupełniania jego zapasów. Dlaczego w zasadzie jest to ważne?

Ferrytyna to białko, które magazynuje żelazo w organizmie i stanowi swego rodzaju „zapas” tego pierwiastka, z którego organizm może korzystać wtedy, gdy jest potrzebny. Jej poziom dostarcza informacji o „zapasie” żelaza w organizmie. Żelazo z kolei jest niezbędne do prawidłowego transportu tlenu we krwi. Dlatego należy dbać o dietę, w której znajdują się produkty będące jego źródłem.

Do najczęstszych objawów niedoboru żelaza należy między innymi przewlekłe osłabienie i zmęczenie. Pojawia się także senność, trudności z koncentracją, mogą pojawić się także bóle i zawroty głowy, a także bladość skóry.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o pasztety i ferrytynę

Jaki pasztet wybrać, żeby miał dobry skład?

Należy stawiać na produkty o możliwie najprostszym i najbardziej przejrzystym składzie oraz wysokiej zawartości mięsa. Warto unikać pasztetów z dużą ilością soli, zbędnymi dodatkami i tanimi wypełniaczami umieszczonymi na początku listy składników. Wśród rekomendowanych przez dietetyków produktów z dobrym składem znajdują się m.in. pasztet premium marki „Pewni Dobrego”, pasztet premium „Jedyny”, pasztet Dworski z dzikiem, pasztet z kaczką marki własnej, pasztet z kuropatwy marki „Gourmet” oraz pasztet z indykiem marki „Dropik”.

Czy pasztet jest zdrowym dodatkiem do diety?

Może być doskonałą i wartościową urozmaiceniem codziennego jadłospisu jako alternatywa dla szynki czy sera, pod warunkiem wybierania wyrobów wysokiej jakości. Pasztety dobrej jakości dostarczają cennego żelaza, które wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu ferrytyny w organizmie.

Czym jest ferrytyna i dlaczego jest ważna dla organizmu?

Ferrytyna to białko, które odpowiada za magazynowanie żelaza w organizmie i tworzy jego zapasy, z których ciało korzysta w razie potrzeby. Wskaźnik ten daje bezpośrednią informację o rezerwach żelaza, które z kolei jest niezbędne do prawidłowego transportu tlenu we krwi.

Jakie są objawy niskiego poziomu ferrytyny i żelaza?

Do najczęstszych objawów niedoboru żelaza i niskiego poziomu ferrytyny należą: przewlekłe osłabienie, ciągłe zmęczenie, senność, trudności z koncentracją, bladość skóry oraz bóle i zawroty głowy.

Czytaj też:

Ekspertka ostrzega: ta przyprawa szkodzi skórze. Polacy jedzą nawet 10 g dziennie Czytaj też:

Zamiast drogiego łososia biorę tę rybę. Jedna porcja ma tyle omega-3 co w 3 kapsułkach