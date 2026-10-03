Kupuj je zamiast słodyczy. Mają 7,5 g błonnika i dużą dawkę potasu

Suszone owoce to świetny pomysł, żeby urozmaicić swoje codzienne posiłki. Ja je po prostu uwielbiam. Czasami sięgam po nie jako słodką przekąskę i zamiennik słodyczy. Doskonale sprawdzą się jako dodatek do owsianki, musli, jogurtu czy domowych wypieków. Zazwyczaj jednak większość osób je suszone śliwki, morele czy żurawinę. Ja znalazłam jednak o niebo smaczniejsze owoce.

Ta słodka przekąska pomaga na jelita

Chodzi o suszone gruszki. Te owoce już w wersji świeżej są zdrowe, a suszone są po prostu skondensowaną wersją tych dobroczynnych właściwości. Oznacza to, że w niewielkiej porcji suszonych gruszek znajdziemy więcej składników odżywczych i naturalnych cukrów niż w takiej samej wagowo porcji świeżych gruszek. Musisz więc pamiętać, że taka przekąska jest też bardziej kaloryczna.

Suszone gruszki zawierają między innymi duże ilości błonnika pokarmowego, który świetnie działa między innymi na jelita. W 100 g suszonych gruszek znajduje się ok. 7,5 g błonnika. Ich jedzenie może też zapobiegać zaparciom. To z kolei jest częsty problem osób starszych, dlatego seniorzy powinni włączyć je do swojej diety. Nie należy jednak przesadzać z ilością (to z kolei może spowodować biegunkę). Do tego sprawia, że czujemy się dłużej syci, a więc nie sięgamy po kaloryczne i niezdrowe przekąski. To może sprzyjać odchudzaniu.

Inne właściwości suszonych gruszek

Suszone gruszki są także bogate w kwas foliowy, dlatego są polecane również kobietom w ciąży. Zawierają też duże ilości potasu, a to z kolei wpływa pozytywnie na pracę naszego serca. W 100 g suszonych gruszek znajduje się ok. 533 mg potasu. Ciekawostką jest to, że gruszka jest jednym z niewielu owoców, które zawierają jod. Wpływa on dobrze na funkcjonowanie tarczycy i zmniejsza ryzyko wystąpienia jej schorzeń.

Takie suszone gruszki świetnie sprawdzą się również jako składnik ciast i kompotów. Możesz dodać je także do potraw mięsnych – doskonale przełamią smaki i nadadzą delikatnej słodyczy. Warto przed zakupem zerknąć na skład produktu. Najlepiej wybierać suszone gruszki bez dodatku cukru i zbędnych dodatków.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o suszone gruszki

Czy suszone gruszki są zdrowe i jak wpływają na jelita?

Tak, suszone gruszki są bardzo zdrowe – stanowią skondensowaną wersję wartości odżywczych świeżych owoców. Zawierają duże ilości błonnika pokarmowego (ok. 7,5 g na 100 g produktu), który wspomaga pracę jelit, zapobiega zaparciom oraz daje dłuższą satysfakcję i uczucie sytości.

Czy osoby na diecie odchudzającej mogą jeść suszone gruszki?

Tak, ale z zachowaniem umiaru. Z jednej strony wysoka zawartość błonnika pęcznieje w żołądku i sprzyja odchudzaniu, zapobiegając sięganiu po niezdrowe przekąski. Z drugiej strony proces suszenia zagęszcza naturalne cukry i podnosi kaloryczność owoców, dlatego należy uważać na wielkość porcji.

Jakie cenne witaminy i minerały zawierają suszone gruszki?

Suszone gruszki dostarczają m.in. potasu wspierającego pracę serca (ok. 533 mg na 100 g) oraz kwasu foliowego, który jest szczególnie polecany kobietom w ciąży. Co wyjątkowe, gruszki są jednymi z nielicznych owoców zawierających jod, który pozytywnie wpływa na tarczycę i zmniejsza ryzyko jej chorób.

Do czego można wykorzystać suszone gruszki w kuchni?

Suszone gruszki sprawdzają się jako samodzielna słodka przekąska lub dodatek do owsianek, musli, jogurtów i domowych wypieków. Można je także dodawać do kompotów oraz dań mięsnych, w których idealnie przełamują wytrawne smaki delikatną słodyczą. Przy zakupie warto wybierać produkty bez dodatku cukru i zbędnych konserwantów.

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