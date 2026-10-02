Dietetyczka wybiera ten kefir w Lidlu. Ma aż 20 g białka i minimum kalorii

Kefir jest jednym z najzdrowszych produktów mlecznych. Jest też dość tani, więc warto włączyć go do swojej diety. Zawiera naturalne kultury bakterii, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego. Dostarcza także białka, wapnia i innych wartościowych składników. Wiele osób pije kefir regularnie – na przykład do śniadania, jako dodatek do posiłku. Sprawdza się też jako płynna przekąska w trakcie dnia. Dobrze jest jednak wiedzieć, jaki dokładnie produkt najlepiej wpłynie na nasze zdrowie.

Dietetyczka poleca ten kefir

Dietetyczka Joanna Wołynko poleca kefir proteinowy marki Krasnystaw. Cała butelka ma aż 20 g białka. Ten składnik jest niezwykle ważny, ponieważ pomaga naszemu organizmowi dobrze funkcjonować. Jest potrzebne przede wszystkim do budowy i regeneracji mięśni, skóry, włosów oraz innych tkanek. Białko wspiera również układ odpornościowy. W 100 g tego produktu jest zaledwie 56 kcal, więc będzie on odpowiedni również dla osób, które są na diecie odchudzającej.

Jest to produkt w pełni naturalny, powstający na bazie ekologicznych, najwyższej jakości składników – przekonuje z kolei wpis na stronie producenta tego produktu.

Kefir bardzo dobrze wpływa również na funkcjonowanie jelit, wspierając mikroflorę jelitową. Ale okazuje się, że nie tylko. To też sprzymierzeniec naszego snu.

Jeśli zagłębimy się w literaturę fachową, to okazuje się, że kefir jest produktem wysoce prozdrowotnym. Jedną z jego mało znanych właściwości jest to, że poprawia on jakość snu. Taki efekt wynika między innymi z tego, że kefir zawiera tryptofan, czyli aminokwas, który jest wykorzystywany przez organizm do produkcji melatoniny, czyli hormonu snu – powiedział z kolei w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Jak wykorzystać kefir?

Kefir zazwyczaj kojarzy nam się po prostu z przekąską, jednak można go wykorzystać na dużo więcej sposobów. Idealnie sprawdzi się do koktajli owocowych – jako baza lub zamiennik mleka. Pasuje również do wielu sosów. Można go wykorzystać także do przygotowania naleśników, placuszków czy chłodnika. Będzie też idealny do sałatek czy zup.

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