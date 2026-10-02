Zrezygnowałam ze złotej Lavazzy dla tej kawy z Biedronki. Kosztuje ułamek, a teraz „1+1 gratis”

Dla większości osób kawa jest nieodłącznym elementem poranka. Doskonale to rozumiem, ponieważ sama piję ją codziennie. Jej największą zaletą jest nie tylko to, że dodaje energii, ale także wyjątkowy smak i aromat, który pozwala nam po prostu delektować się każdą filiżanką. Faworytem wielu osób jest kawa „złota Lavazza”. Rzeczywiście, smakuje naprawdę dobrze. Ja jednak, gdy byłam ostatnio na zakupach w Biedronce, znalazłam znacznie tańszą, a równie smaczną alternatywę. Sprawdziłam w nowej gazetce, że jest teraz w promocji.

Ciekawa alternatywa z Biedronki dla popularnej kawy

Chodzi o kawę MK Café Crema. Jest to dobrze zbalansowana, średnio palona mieszanka ziaren, stworzona z myślą o miłośnikach łagodnej, ale wyrazistej kawy. Nie jestem specjalistką, ale moim zdaniem ta kawa smakuje naprawdę świetnie i na stałe zrezygnowałam ze złotej Lavazzy na rzecz tego produktu.

Promocja trwa do 3 października i dotyczy kawy mielonej MK Café Crema w opakowaniu o wadze 250 g. Oferta obowiązuje w sieci Biedronka w formule „1+1 gratis”, co oznacza, że przy zakupie dwóch opakowań cena za sztukę wynosi 11,49 zł (czyli 45,96 zł/kg).

Aby skorzystać z tej promocji, należy użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obowiązuje dzienny limit wynoszący maksymalnie 4 sztuki na jedną kartę Moja Biedronka. Standardowa cena za jedno opakowanie bez karty MB lub po przekroczeniu dziennego limitu wynosi 22,99 zł (91,96 zł/kg).

Właściwości kawy

Kawa to bogate źródło naturalnych antyoksydantów, takich jak kwasy chlorogenowe, które wspierają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym i wyciszają stany zapalne w organizmie. Co więcej, jej picie wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia choroby Alzheimera, cukrzycy typu 2 czy problemów z sercem.

Niektórzy kojarzą kawę z tuczącym napojem. Jest to jednak mit.

Czarna kawa ma zero kalorii, ale dodatki, takie jak syropy, mleko, cukier czy bita śmietana, mogą zrobić z niej prawdziwą bombę kaloryczną – wyjaśniła dietetyczka Dominika Hatala w opublikowanym nagraniu.

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