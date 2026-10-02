Zrezygnowałam ze złotej Lavazzy dla tej kawy z Biedronki. Kosztuje ułamek, a teraz „1+1 gratis”
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Zrezygnowałam ze złotej Lavazzy dla tej kawy z Biedronki. Kosztuje ułamek, a teraz „1+1 gratis”

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Kobieta pije kawę
Kobieta pije kawę Źródło: Freepik
Szukasz pysznej i zbalansowanej kawy, ale nie chcesz przepłacać za popularną złotą Lavazzę? W sieci Biedronka ruszyła wyjątkowa promocja 1+1 gratis na świetny zamiennik.

Dla większości osób kawa jest nieodłącznym elementem poranka. Doskonale to rozumiem, ponieważ sama piję ją codziennie. Jej największą zaletą jest nie tylko to, że dodaje energii, ale także wyjątkowy smak i aromat, który pozwala nam po prostu delektować się każdą filiżanką. Faworytem wielu osób jest kawa „złota Lavazza”. Rzeczywiście, smakuje naprawdę dobrze. Ja jednak, gdy byłam ostatnio na zakupach w Biedronce, znalazłam znacznie tańszą, a równie smaczną alternatywę. Sprawdziłam w nowej gazetce, że jest teraz w promocji.

Ciekawa alternatywa z Biedronki dla popularnej kawy

Chodzi o kawę MK Café Crema. Jest to dobrze zbalansowana, średnio palona mieszanka ziaren, stworzona z myślą o miłośnikach łagodnej, ale wyrazistej kawy. Nie jestem specjalistką, ale moim zdaniem ta kawa smakuje naprawdę świetnie i na stałe zrezygnowałam ze złotej Lavazzy na rzecz tego produktu.

Promocja trwa do 3 października i dotyczy kawy mielonej MK Café Crema w opakowaniu o wadze 250 g. Oferta obowiązuje w sieci Biedronka w formule „1+1 gratis”, co oznacza, że przy zakupie dwóch opakowań cena za sztukę wynosi 11,49 zł (czyli 45,96 zł/kg).

Aby skorzystać z tej promocji, należy użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obowiązuje dzienny limit wynoszący maksymalnie 4 sztuki na jedną kartę Moja Biedronka. Standardowa cena za jedno opakowanie bez karty MB lub po przekroczeniu dziennego limitu wynosi 22,99 zł (91,96 zł/kg).

Właściwości kawy

Kawa to bogate źródło naturalnych antyoksydantów, takich jak kwasy chlorogenowe, które wspierają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym i wyciszają stany zapalne w organizmie. Co więcej, jej picie wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia choroby Alzheimera, cukrzycy typu 2 czy problemów z sercem.

Niektórzy kojarzą kawę z tuczącym napojem. Jest to jednak mit.

Czarna kawa ma zero kalorii, ale dodatki, takie jak syropy, mleko, cukier czy bita śmietana, mogą zrobić z niej prawdziwą bombę kaloryczną – wyjaśniła dietetyczka Dominika Hatala w opublikowanym nagraniu.

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Źródło: Odżywianie WPROST.pl