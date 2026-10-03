Wiele osób unika go przez cukier. A dla jelit potrafi zrobić więcej niż sam błonnik

Nie wszystkie słodkie przekąski warto wykreślać z jadłospisu. Niektóre z nich mogą realnie wesprzeć prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Na jeden z takich prozdrowotnych przysmaków zwrócił niedawno uwagę dietetyk Michał Kot. Mango – bo o nim mowa – może urozmaicać codzienną dietę, również wtedy, gdy zależy nam na kontroli masy ciała. Robi dla jelit więcej dobrego niż mogłoby się wydawać. Dowodzą tego badania, na które ekspert powołuje się w swoim materiale.

Tak mango wpływa na organizm

Osoby z przewlekłymi zaparciami zostały podzielone na grupy. Pierwsza przez cztery tygodnie spożywała 300 g mango dziennie, druga – przyjmowała preparat dostarczający równoważną ilość błonnika. Naukowcy zaobserwowali, że u ochotników, którzy włączyli do jadłospisu owoc, poprawiła się częstotliwość wypróżnień. Doszło też do redukcji niektórych objawów związanych z zaparciami.

Co ciekawe, w części wyników mango wypadało lepiej niż sam błonnik w podobnej ilości, bo mango to nie tylko błonnik, to również cała matryca polifenoli i innych związków roślinnych – zauważa Michał Kot w udostępnionym nagraniu.

Przysmak dostarcza również – jak wyjaśnia specjalista – „mangiferyny, galotanin, witaminy C i karotenoidów, czyli związków o działaniu antyoksydacyjnym, które świetnie wpasowują się w dietę przeciwzapalną”. Mogą śmiało po niego sięgać między innymi osoby z insulinoopornością, endometriozą czy zaburzeniami glikemii. „Nie dlatego, że mango leczy te problemy. Po prostu jest bardzo wartościowym owocem” – podsumowuje Michał Kot.

Mango w codziennej diecie

Mango doskonale odnajduje się w roli samodzielnej przekąski, ale sprawdzi się również jako dodatek do większego posiłku. Połączone z naturalnym jogurtem, posiekanymi orzechami lub pestkami dyni stworzy pyszny i wartościowy deser. Opisywany owoc świetnie pasuje także do wytrawnych dań. Można przygotować z niego salsę z czerwoną cebulą, kolendrą i sokiem z limonki, a następnie podać ją do ryby lub tofu.

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