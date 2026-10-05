Ekspert ostrzega: tych 3 produktów z Biedronki nie kupuj. Jeden tylko udaje zdrowy

Podczas zakupów spożywczych warto dokładnie przyglądać się temu, co trafia do koszyka. Nasze przyzwyczajenia w tej kwestii często mogą być niezdrowe, a więc czytaj etykiety i zwracaj uwagę przede wszystkim na skład oraz wartości odżywcze. Ekspert od zdrowego odżywiania, Bartłomiej Szkutnik, w opublikowanym nagraniu na YouTube wskazał kilka produktów dostępnych w Biedronce, których zakupu jego zdaniem lepiej unikać.

Najgorsze produkty z Biedronki

Pierwszy produkt to cappuccino z magnezem i witaminą B6.

Brzmi zdrowo, ale zawartość kawy to tylko 10 procent, a pierwsze składniki to cukier i syrop glukozowy. Proszek zawiera 422 kcal w 100 g i aż 50 g cukru – powiedział.

Odradzanym artykułem jest również mięso proteinowe ze schabu marki „Dolina Dobra”.

Ma dobry skład i makro, ale nie lubię robienia z ludzi głupków. To normalne mięso w ładnym opakowaniu – powiedział.

Ekspert odradza także kupowanie sosów marki „Madero” w butelkach.

Mają nawet 500 kcal w 100 g, bazują na oleju i szkoda mi na nie kalorii. Lepiej zrobić domowy sos na jogurcie, czosnku i majonezie light – wyjaśnił.

Jak wybierać zdrowe produkty?

Akademia Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała na swojej stronie pomocne wskazówki, jak wybierać wartościowe produkty. Przede wszystkim pamiętaj, że ładne opakowanie nie jest ważne. Liczy się to, co jest w środku. Najważniejsza jest krótka lista składników.

Liczy się jakość, a nie ilość. Unikaj produktów, które mają dużo składników o trudnych nazwach. Produkty z długim wykazem składników są zazwyczaj niezdrowe i niskiej jakości. Zazwyczaj takie produkty są niezdrowe, ponieważ składają się ze zbędnych dodatków. Pamiętaj, że im krótszy skład, tym lepszy – podają specjaliści Akademii NFZ.

Należy też pamiętać, by unikać produktów z dużą ilością cukru. Ten jednak może „ukrywać” się pod różnymi nazwami, między innymi: miód, karmel, cukier trzcinowy, glukoza, sacharoza czy słód jęczmienny.

Dodatkowo wybieraj te bogate w błonnik – np. pełnoziarniste pieczywo, płatki owsiane, kasze, warzywa, owoce, nasiona i strączki. Zwracaj również uwagę na zawartość soli, ponieważ jedzona w nadmiarze szkodzi naszemu zdrowiu. Staraj się także wybierać produkty jak najmniej przetworzone.

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