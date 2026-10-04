Od jutra w Aldi markowa kawa 35 zł taniej. Limit to 4 sztuki na klienta

Promocje na kawę rozpoczną się w poniedziałek, 5 października, i potrwają do soboty, 10 października. Obejmują różne popularne marki, więc każdy miłośnik „małej czarnej” znajdzie coś dla siebie. By z nich skorzystać, nie trzeba okazywać żadnych kart lojalnościowych ani aktywować specjalnych kuponów w aplikacji mobilnej. Ogromne znaczenie ma jednak inny „szczegół” – liczba zakupionych opakowań. Chwila nieuwagi, a słono przepłacisz przy kasie.

Te markowe tanieją o ponad połowę

Najwyższy procentowy rabat dotyczy kawy ziarnistej Barissimo Caffè Crema & Aroma w kilogramowych paczkach. Wynosi 58 procent. Nalicza się jednak wyłącznie na co drugą sztukę. Zapłacisz za nią 24,99 zł zamiast 59,99 zł. Na dwa opakowania wydasz więc 84,98 zł. Zakup takiej samej liczby opakowań w cenie regularnej kosztowałby 119,98 zł. Oszczędzasz zatem 35 złotych.

Włoska kawa ze sporym rabatem w Aldi

Podobny mechanizm promocyjny obowiązuje przy kawie mielonej Lavazzy Qualità Oro, sprzedawanej w opakowaniach po 250 gramów. Weź z półki dwie sztuki, a za jedną z nich zapłacisz 35 procent mniej niż zazwyczaj – 17,99 zł zamiast 27,99 zł. Na parę trzeba przeznaczyć 45,98 zł, a średnia cena jednej paczki wynosi 22,99 zł. Oznacza to 10 zł oszczędności w porównaniu do zakupu dwóch opakowań bez obniżki.

Inne tanie kawy w Aldi

Aldi przecenia również kawę rozpuszczalną Jacobs Cronat Gold (200 g). Jej koszt „spada” z 37,89 zł na 24,99 zł. Jednak upust zaczyna obowiązywać dopiero przy zakupie dwóch sztuk za jednym razem. Jeśli zignorujesz ten warunek i włożysz do koszyka tylko 200 gramów kawy, nie zaoszczędzisz ani grosza.

Uważaj na limity

Każda z opisanych ofert promocyjnych ma identyczny limit. Jedna osoba może kupić maksymalnie 4 sztuki danego produktu. Każde kolejne opakowanie nie zostanie objęte obniżką. Pamiętaj o tym, uzupełniając domowe zapasy.

Czytaj też:

To najlepsza pora na kawę. Naukowcy ustalili, kiedy najlepiej działa na serce i długość życia Czytaj też:

Ani cynamon, ani kakao. Dodaję to do porannej kawy zamiast cukru, a wystarczy szczypta