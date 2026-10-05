Dietetyk wskazuje najzdrowszą rybę ze sklepu. Najmniej toksyn, 18 g białka i dużo selenu

Ryby są produktem, który często kojarzy nam się z zanieczyszczeniami. Chodzi między innymi o metale ciężkie. Trzeba pamiętać jednak o tym, że ryby to niejednorodna grupa zwierząt i nie należy wszystkich postrzegać tak samo. Warto wybierać te, które zawierają najmniej ewentualnych zanieczyszczeń. To ułatwiają analizy ekspertów od żywności.

Najlepsza ryba bez zanieczyszczeń zdaniem dietetyka

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński opublikował na YouTube nagranie, w którym podpowiedział, jaka ryba zawiera najmniej toksyn. Jeżeli chodzi o możliwe zanieczyszczenia, to zdaniem eksperta, możemy być spokojni o śledzia atlantyckiego (oceanicznego). Jest on poławiany w rejonach Morza Norweskiego, Morza Barentsa i Atlantyku.

Niestety nasz śledź bałtycki nie jest najlepszym wyborem, jeśli planowalibyśmy na stałe i w dużych ilościach umiejscowić go w swoim jadłospisie. Oczywiście nic się nie stanie, jeśli od czasu do czasu po niego sięgniemy (...). Niemniej jeśli mowa o regularnym spożywaniu ryb, to o wiele lepszym wyborem będzie właśnie śledź atlantycki pochodzący ze wspomnianych obszarów – powiedział.

Specjalista wyjaśnił, że wyniki badań opublikowane w 2022 roku pokazały, że to właśnie ten rodzaj śledzia zawiera mniejsze ilości zanieczyszczeń. Chodzi konkretnie o pracę pod tytułem „Human dietary exposure to dioxins and dioxin-like PCBs through the consumption of Atlantic herring from fishing areas in the Norwegian Sea and Baltic Sea”.

Tu od razu jako ciekawostkę powiem, że każdy produkt rybny obecny na sklepowych półkach powinien mieć na etykiecie zamieszczoną informację właśnie co do rejonu, w którym poławiano rybę – dodał.

To kolejny argument, który przemawia za tym, by podczas zakupów spożywczych uważnie czytać etykiety produktów.

Dlaczego ten śledź jest tak zdrowy? Wyjaśnienie

Dietetyk wyjaśnił także, dlaczego akurat ta ryba, poza najmniejszą ilością zanieczyszczeń, jest tak zdrowa.

Otóż jeden płat śledzia o masie 100 gramów dostarcza 18 gramów wartościowego białka. Tu jednocześnie dodam, że białko to zawiera stosunkowo duże ilości aminokwasu o nazwie leucyna. Mówię o tym dlatego, że aminokwas ten pobudza nasze mięśnie do wzrostu. Ten fakt jest szczególnie istotny w przypadku osób starszych, u których wraz z wiekiem dochodzi do spadku masy i siły mięśniowej, co określamy mianem sarkopenii – powiedział.

Dodatkowo ten śledź dostarcza wartościowego żelaza. Jest też świetnym źródłem selenu. Często występują niedobory tego pierwiastka w naszej diecie. Jest on jednak niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania naszej tarczycy.

Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że jest nie mniej ważny niż jod. Ponadto jego brak wiąże się z osłabieniem odporności, obniżeniem sprawności umysłowej, problemami z płodnością czy nawet pogorszeniem się nastroju – dodał.

Ta ryba charakteryzuje się też wysoką zawartością witaminy B12. Spożywając jedną standardową porcję takiego śledzia, pokrywamy dzienne zapotrzebowanie na tę witaminę w aż około 500 procentach.

Skąd wiadomo, ile ryba ma zanieczyszczeń?

Wiele osób może się zastanawiać, skąd właściwie wiadomo, ile zanieczyszczeń jest w danym gatunku ryby. Na to pytanie z kolei w opublikowanym wpisie na Instagramie odpowiedziała dietetyczka Paulina Ihnatowicz.

Morski Instytut Rybacki kontroluje ilości m.in. rtęci czy polichlorowanych bifenyli w rybach, dzięki czemu wiemy dokładnie, jaką porcję danej ryby możemy spożyć, by nie przekroczyć tymczasowej górnej tolerowanej dawki dla występujących w niej zanieczyszczeń – wyjaśniła.

Co więcej, ekspertka dodała, że spożywanie ryb powinno być elementem zdrowej diety i korzyści z ich regularnej konsumpcji zdecydowanie przewyższają potencjalne ryzyko.

instagram

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zanieczyszczenia w rybach i wybór najzdrowszej ryby

Czy ryby są bezpieczne do spożycia ze względu na zanieczyszczenia?

Ryby często kojarzą się z zanieczyszczaniami, takimi jak metale ciężkie (np. rtęć) czy dioksyny, jednak jest to grupa niejednorodna. Korzyści płynące z regularnego spożywania ryb zdecydowanie przewyższają potencjalne ryzyko. Aby dbać o zdrowie, zaleca się spożywanie ryb 2–3 razy w tygodniu, wybierając gatunki zawierające jak najmniej szkodliwych substancji.

Jaka ryba zawiera najmniej toksyn i zanieczyszczeń według dietetyka?

Najbezpieczniejszym wyborem pod względem zanieczyszczeń jest śledź atlantycki (oceaniczny) poławiany w rejonach Morza Norweskiego, Morza Barentsa oraz Atlantyku. Badania opublikowane w 2022 roku potwierdzają, że śledź z tych obszarów zawiera znacznie mniej zanieczyszczeń (np. dioksyn i polichlorowanych bifenyli) niż śledź bałtycki, po którego warto sięgać jedynie sporadycznie.

Jak sprawdzić na zakupach, skąd pochodzi dana ryba?

Każdy produkt rybny znajdujący się na półkach sklepowych ma obowiązkową informację na etykiecie dotyczącą obszaru i rejonu, w którym ryba została poławiana. Czytanie etykiet pozwala upewnić się, że wybieramy śledzia pochodzącego z czystszych akwenów (np. Morza Norweskiego czy Atlantyku).

Jakie wartości odżywcze i korzyści zdrowotne ma śledź atlantycki?

Śledź atlantycki dostarcza wielu cennych składników odżywczych:

Wartościowe białko i leucyna: Porcja 100 g dostarcza 18 g białka obfitego w leucynę, która stymuluje wzrost mięśni, co jest szczególnie ważne dla osób starszych przeciwdziałających utracie masy mięśniowej (sarkopenii).

Selen: Jest doskonałym źródłem selenu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy, odporności, płodności i dobrego nastroju.

Witamina B12: Jedna standardowa porcja śledzia pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę B12 w około 500%.

Żelazo: Dostarcza także wartościowego żelaza wspierającego organizm.

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