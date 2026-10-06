Pili go codziennie przez 365 dni. Ciśnienie i cholesterol wyraźnie spadły

To, w jaki sposób się odżywiamy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Przekłada się także na samopoczucie, energię, odporność czy poziom koncentracji. Nadmiar wysoko przetworzonej żywności, cukru czy niezdrowych tłuszczów może odbić się negatywnie na naszym organizmie. Z kolei niektóre produkty mogą poprawić nasze zdrowie. Mowa między innymi o soku z pomidorów.

Badanie dotyczące picia soku pomidorowego

Badanie przeprowadzone przez japońskich naukowców pod tytułem „Unsalted tomato juice intake improves blood pressure and serum low-density lipoprotein cholesterol level in local Japanese residents at risk of cardiovascular disease” pokazuje, że sok pomidorowy jest bardzo niedocenianym produktem.

Wnioski z tego badania sugerują, że picie go (bez dodatku soli) korzystnie wpływa na ciśnienie krwi i poziom „złego” cholesterolu LDL u osób, które są zagrożone chorobami sercowo-naczyniowymi. Do badania włączono 481 mieszkańców miejscowości Kuriyama w Japonii. Trwało ono rok, czyli 365 dni. W trakcie uczestnicy mieli dostęp do dowolnej ilości niesolonego soku pomidorowego i mogli spożywać go według własnego uznania.

Przed rozpoczęciem badania oraz po jego zakończeniu u uczestników oceniano czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, takie jak ciśnienie tętnicze (BP), profil lipidowy surowicy oraz tolerancja glukozy.

Jakie były wnioski?

U 94 uczestników z nieleczonym stanem przednadciśnieniowym lub nadciśnieniem tętniczym spożywanie niesolonego soku pomidorowego doprowadziło do spadku skurczowego ciśnienia krwi (z 141,2 do 137,0 mmHg) oraz rozkurczowego ciśnienia krwi (z 83,3 do 80,9 mmHg).

Odnotowano także redukcję poziomu cholesterolu. U 125 osób z nieleczoną dyslipidemią zaobserwowano znaczący spadek poziomu stężenia cholesterolu LDL (z 155,0 do 149,9 mg/dl).

Ważną informacją jest to, że nie stwierdzono również istotnych zmian w stylu życia uczestników przed rozpoczęciem badania i po jego zakończeniu. Co więcej, efekty można było zaobserwować zarówno u kobiet, jak i mężczyzn z różnych grup wiekowych. Okazuje się więc, że regularne picie soku pomidorowego może stanowić prostą i skuteczną metodę profilaktyki schorzeń sercowo-naczyniowych.

Inne właściwości tego soku zdaniem dietetyka

Najważniejszym składnikiem soku z pomidorów jest likopen. To właśnie on w dużej mierze odpowiada za efekty z powyższego badania.

Likopen to bardzo silny przeciwutleniacz, który ma zdolność do niszczenia wolnych rodników, czyli pełni fundamentalną funkcję w ochronie zdrowia. Związek ten zaliczamy do grupy karotenoidów, czyli tej samej kategorii składników, w której znajdują się na przykład beta-karoten, luteina czy zeaksantyna. To, co jest wyjątkowego, to to, że likopen znajduje się w bardzo niewielu produktach. I to właśnie pomidory są jego najlepszym źródłem pokarmowym – powiedział w opublikowanym na YouTube nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Należy też pamiętać o tym, że pomidory są bogate też w inny ważny składnik. Chodzi o potas, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni czy serca.

Dodatkowo pomidory zawierają dużo witaminy C, która wspiera odporność. Najlepiej wybierać sok pomidorowy z prostym składem, bez dodatku cukru i zbędnych konserwantów. Zwróć też uwagę na zawartość soli – istotne, by było jej jak najmniej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wpływ soku z pomidorów na zdrowie

Jak sok z pomidorów wpływa na ciśnienie krwi i cholesterol?

Picie niesolonego soku pomidorowego może pomóc obniżyć skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi oraz zmniejszyć poziom „złego” cholesterolu LDL. Badanie przeprowadzone na grupie mieszkańców Japonii wykazało, że u osób z nieleczonym stanem przednadciśnieniowym lub nadciśnieniem nastąpił spadek ciśnienia tętniczego, a u osób z dyslipidemią odnotowano istotną redukcję poziomu cholesterolu LDL.

Jaki jest najważniejszy prozdrowotny składnik soku z pomidorów i jak działa?

Głównym wartościowym składnikiem soku z pomidorów jest likopen – bardzo silny przeciwutleniacz z grupy karotenoidów, który niszczy wolne rodniki i chroni organizm przed ich szkodliwym działaniem. Pomidory stanowią jedno z najlepszych i nielicznych źródeł tego związku w diecie.

Jakie inne witaminy i minerały zawiera sok pomidorowy?

Oprócz likopenu sok z pomidorów dostarcza sporych ilości potasu, który wspiera prawidłową pracę mięśni oraz serca, a także witaminę C, która wspomaga układ odpornościowy.

Jaki sok pomidorowy wybrać, aby przyniósł najwięcej korzyści zdrowotnych?

Najlepiej wybierać sok pomidorowy o prostym składzie, bez dodatku soli, cukru oraz zbędnych konserwantów. Rezygnacja z dodatku soli jest kluczowa, aby sok mógł skutecznie wspierać profilaktykę chorób układu sercowo-naczyniowego.

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