Kreatyna ma dobrą opinię, te żelki Macieja Musiała już nie. Ekspertki punktują skład i cenę

Nowa przekąska może się wydawać ciekawym urozmaiceniem codziennego jadłospisu i zdrowszą alternatywą dla tradycyjnych słodyczy. Pozory lubią jednak mylić. Nie inaczej jest w tym przypadku. Zwróciły na to uwagę specjalistki – Roksana Środa i Anna Mizerska Swoimi spostrzeżeniami podzieliły się w mediach społecznościowych. Ich wnioski są jednoznaczne.

Żelki z kreatyną „pod ostrzałem” ekspertek

Najwięcej zastrzeżeń ekspertek budzi kiepski skład przekąski. Na pierwszym miejscu znajduje się syrop glukozowo-fruktozowy, na drugim – cukier, a dopiero na trzecim – kreatyna. Żelki zawierają też masę różnego rodzaju słodzików, między innymi sorbitole. Należą one do grupy polioli, czyli alkoholi cukrowych. Ich fermentacja sprzyja powstawaniu gazów. U części osób mogą powodować wzdęcia, ból brzucha lub biegunki.

To nie mogło się udać. Widzę, że internet już zrobił swoją analizę składu, ale jako dietetyczka zajmująca się jelitami zwróciłabym uwagę na coś jeszcze. […] a żeby dostarczyć 5 g dziennie [kreatyny – przyp.red.], musiałabyś kupować te żelki co trzy dni, wydając 10 zł na opakowanie, a jednocześnie dostarczając ogromną ilość cukru, sorbitolu i rujnując swoje jelita – zaznacza Roksana Środa w opublikowanym nagraniu.

Wtóruje jej dietetyczka Anna Mizerska. „Niestety ta nowość w Biedronce nie ma nic wspólnego z dobrym suplementem, który można stosować codziennie. Jej skład pozostawia wiele do życzenia” – wskazuje w swoim materiale.

Kreatyna i jej wpływ na organizm

Jednocześnie ekspertka podkreśla, że sama kreatyna jest jednym z najlepiej przebadanych suplementów i ma wiele cennych właściwości. Skutecznie wspiera układ nerwowy. Chroni neurony przed uszkodzeniem, usprawnia procesy poznawcze i wykazuje wysoki potencjał w łagodzeniu chorób neurodegeneracyjnych. Ponadto substancja ta korzystnie wpływa na gospodarkę węglowodanową poprzez poprawę wrażliwości tkanek na działanie insuliny. Wpływa też pozytywnie na profil lipidowy.

Może obniżać poziom cholesterolu całkowitego oraz trójglicerydów, równocześnie podnosząc stężenie "dobrego" cholesterolu HDL – wyjaśnia Anna Mizerska.

Regularna suplementacja kreatyny przeciwdziała również zanikowi mięśni i spadkowi gęstości kości, co ma kluczowe znaczenie dla osób starszych oraz kobiet po menopauzie. Omawiany związek zwiększa również wydolność serca poprzez stymulację produkcji energii komórkowej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o żelki z kreatyną

Dlaczego dietetyczki krytykują żelki z kreatyną promowane przez Macieja Musiała?

Roksana Środa i Anna Mizerska zwracają uwagę na skład produktu oraz koszt jego regularnego stosowania. Ich zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim obecności syropu glukozowo-fruktozowego, cukru i sorbitolu.

Co znajduje się w składzie żelków z kreatyną?

Na pierwszym miejscu w wykazie składników jest syrop glukozowo-fruktozowy, na drugim cukier, a na trzecim kreatyna. Produkt zawiera również substancje słodzące, w tym sorbitole należące do grupy polioli.

Czy żelki z kreatyną mogą powodować dolegliwości jelitowe?

Zawarte w nich poliole mogą u części osób wywoływać wzdęcia, ból brzucha lub biegunkę. To właśnie na obecność sorbitolu i potencjalne dolegliwości po jego spożyciu zwraca uwagę Roksana Środa.

Ile kosztuje regularne stosowanie tych żelków?

Według wyliczeń Roksany Środy dostarczanie 5 g kreatyny dziennie wymagałoby kupowania opakowania za 10 zł co trzy dni. Oznacza to wydatek około 100 zł w ciągu 30 dni.

Czytaj też:

Dietetyk przestrzega przed tym mlekiem do kawy. 45 proc. to czysty cukier Czytaj też:

Chipsy ziemniaczane zostawiam na półce. Dietetyczka wybiera te, niecałe 200 kcal w paczce