Jesienna przyprawa pachnie obłędnie, ale może mieć 88% cukru. Ekspertka ostrzega przed tym produktem

Zaczęły się jesienne chłody, więc częściej robimy rozgrzewające napoje i korzenne wypieki. Aromatyczne przyprawy to zdrowy dodatek, ale w przypadku gotowych mieszanek nie każdy wybór jest dobry. Zobacz, przez którym produktem ostrzega ekspertka.

Najgorsza przyprawa do piernika

Takim mieszankom przyjrzała się Agnieszka Pocztarska, twórczyni witryny Czytamy Etykiety. Chociaż znalazł się wśród nich szereg polecanych wyrobów, na inne lepiej uważać.

W dobrej przyprawie korzennej powinny znajdować się same przyprawy. Producenci często jednak dodają niepotrzebne wypełniacze – mąkę, kakao, a także cukier, które mogą stanowić nawet 80% produktu – czytam na stronie.

I rzeczywiście, przeglądając listy składników można się zdziwić. Są takie mające 23 czy 50 g cukrów na 100 g, ale to dolna granica. Inne zapewnają więcej, bo ponad 60 czy 70 g. Jednak rekordzistą jest przyprawa korzenna Dr Oetker.

Stosując taki miks sprawiamy, że korzenna kawa czy deser bardziej podnosi poziom glukozy we krwi, powodując jego wahania i sprzyjając zaburzeniom glikemii. Poza tym zawartość 88% cukru trzcinowego pozostawia miejsce jedynie dla kilkunastu procent przypraw. Są to ziele angielskie, goździki, kminek, kolendra, cynamon, gałka muszkatołowa, imbir, gorczyca, kardamon i anyż. Gorczyca to jednak coś, co nie pojawia się w innych kompozycjach, a do tego jest wymieniona dużą czcionką jako alergen.

Na liście nie ma jednak mąki pszennej czy kukurydzianej – te domieszki pojawiają się w innych wyrobach i mogą stanowić nawet 1/5 proszku. Przy takim składzie nadają się tylko do wypieków.

Sposób na domową przyprawę korzenną

Własną mieszankę można łatwo zrobić z wymienionych wyżej przypraw poza kminkiem i gorczycą, ale w innych proporcjach. Aby była bardziej uniwersalna, największą część powinien stanowić cynamon. Natomiast ziele i gałkę warto wziąć w najmniejszej porcji.

W ten sposób można przygotować więcej miksu na później i przechowywać w szczelnym słoiczku. Stosując go, łatwiej kontrolować dodatek cukru do napojów i deserów. Można też używać do nich bezkalorycznego słodzika w postaci erytrytolu czy niskokalorycznego syropu z cykorii, by ograniczyć cukier do minimum.

Czytaj też:

Dietetyczka sprawdziła przyprawy do piernika. Jedna zachwyciła ją składem i aromatem Czytaj też:

Sypali 3 łyżeczki do posiłków. Efekty? Ciśnienie spadło, o 1/5 zmniejszył się poziom insuliny