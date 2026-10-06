Dietetyk ocenił pizzę Książula z Żabki. 1780 kcal to dopiero początek

Polacy nie chodzą do pizzerii, bo coraz częściej kupują potrawę w Żabce. Już w ponad 13 tysiącach sklepów w Polsce placek można dostać na gorąco, a do oferty dołącza pizza sygnowana przez youtubera Szymona Nyczke, znanego jako Książulo. Choć miała być dostępna od środy 7 października, zdjęcia produktu w sklepach obiegły internet już w poniedziałek. Wiele osób zdążyło zapoznać się z pizzą przed czasem i był wśród nich także specjalista żywienia.

Pizza Książula z Żabki bije rekord kalorii

To nie miało być lekkie danie, bo chodziło głównie o smak. Twórca internetowy znany z recenzji kulinarnych wymyślił sobie dwa rodzaje pizzy na grubym cieście. Nazwał je Fat Peppa (wersja z pepperoni) i Fat Cheese (serowa) i sygnuje swoim znakiem jakości „Muala”. Produktom przyjrzał się dietetyk Bartłomiej Szkutnik, który prowadzi kanał Fit Recenzje. W swoich mediach społecznościowych podał miażdżące liczby. Zaczął od wydania z kiełbasą.

1780 kcal w pizzy 546 g – jeden taki placek to dzienny „budżet” kaloryczny dla wielu kobiet. A połowa? To mniej więcej tyle kalorii, co kebab – porównał ekspert.

W przeliczeniu na stugramową porcję wychodzi aż 326 kcal, przez co jest to „najbardziej kaloryczna pizza mrożona”. Dla przykładu podał kaloryczność pizzy Giuseppe z salami, która w tej porcji wynosi 249 kcal. Nie lepiej wypada wariant serowy od Książula, dostarczając 1640 kcal w całej potrawie ważącej 545 g i 301 kcal w 100 g.

Skład pizzy Fat Peppa i Fat Cheese

Choć pizze od Książula z założenia nie miały być zdrowe, ich skład dietetyk ocenił w kilku słowach: „ciężko zrobić to gorzej”.

Na opakowaniu Fat Peppa naliczył około 30 pozycji rozpisanych w 12 linijkach. Wynika to z faktu, że producent musi podać zarówno skład ciasta, jak i sera, wędliny oraz sosu. Na liście znajdują się jednak dodatki, takie jak mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem mono- i diacetylowinowym (E472e). Te i podobne związki jedzone w nadmiarze podejrzewa się o negatywny wpływ na jelita.

Porażająca jest także ilość tłuszczu, którego w całym placku jest 76,4 g – pochodzi z niego aż 688 kcal. Aż 28,4 g to tłuszcze nasycone. To, co również może martwić, to gigantyczna zawartość soli, wynosząca 1,7 g na 100 g. Tu ekspert podał poziom w najpopularniejszych rodzajach mrożonej pizzy, wynoszący 1,2-1,3 g. „Niechlubny top w Polsce” – skomentował. Podał też dawkę w całym daniu.

9,3 g soli w pizzy – rekomendacje dla Nowaka z przeciętną aktywnością to do 5 g dzienne. Jesz „tylko” połowę? Nadal to 4,6 g soli w porcji – podał Bartek Szkutnik.

Dla pizzy Fat Cheese porcja tłuszczu jest tylko trochę mniejsza, bo wynosi 65,4 g, w tym 23,4 g tłuszczów nasyconych. Dawka soli to jednak aż 11,4 g w całej potrawie i 2,1 g w 100 g. To jeszcze więcej niż w mięsnym wydaniu.

Choć przy takiej gramaturze pizze zapewniają też sporo białka (około 60 g), problemem jest nadmiar kalorii. Taką ilość cennego składnika mają nawet dwukrotnie lżejsze placki. Dlatego Bartek Szkutnik podsumował recenzję stwierdzeniem, że są to „najbardziej niezdrowe pizze mrożone, jakie widziałem”. A do tego w niemałej cenie 24,99 zł.

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