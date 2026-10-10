Kupujesz taki cynamon? Dietetyczka ostrzega przed 1 składnikiem. Może obciążać wątrobę

Przyprawy są bardzo cennym, a jednocześnie często niedocenianym elementem w naszej kuchni. Nie tylko nadają potrawom smak i aromat, ale wiele z nich zawiera też naturalne związki, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu. Takim produktem jest między innymi cynamon, ale musisz wybierać go w sklepie bardzo uważnie.

Dietetyczka ostrzega przed tym cynamonem

Dietetyczka Dominika Hatala opublikowała wpis, w którym wzięła „pod lupę” cynamon. Okazuje się bowiem, że większość osób w sklepie wybiera gorszy wariant tego produktu.

W supermarketach najczęściej znajdziesz cynamon Kassia (Cinnamomum cassia) – jest tani i łatwo dostępny. Cynamon Cejloński (Cinnamomum verum) to tzw. prawdziwy cynamon pochodzący głównie ze Sri Lanki. Różnią się nie tylko smakiem i ceną, ale przede wszystkim zawartością substancji, która w nadmiarze może obciążać wątrobę! – wyjaśniła specjalistka od zdrowego odżywiania.

Cynamon Kassia jest tanim wariantem marketowym. Ze względu na wysoką zawartość toksycznej kumaryny może obciążać wątrobę przy regularnym spożywaniu. Z kolei cynamon Cejloński można określić mianem „prawdziwego” cynamonu. Zawiera jedynie śladowe ilości kumaryny, a do tego ma właściwości, które wspierają gospodarkę cukrową i lepszy smak.

Jak odróżnić cynamon Cejloński od Kassia?

Dietetyczka wyjaśniła również, w jaki sposób łatwo można odróżnić te dwa rodzaje cynamonu. Kassia to twarda, gruba i ciemna rurka o ostrym, „palącym” smaku. Charakterystyczne jest to, że nie rozdziela się na warstwy. Z kolei cynamon Cejloński to jasna i krucha laska zwinięta z wielu warstw (łatwo się kruszą). Ma także delikatny i słodkawy aromat.

Przede wszystkim należy jednak czytać etykiety. Gdy kupujemy sproszkowany cynamon – jego rodzaj jest wyróżniony na opakowaniu.

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Dobroczynne właściwości cynamonu

Cynamon Cejloński może być naprawdę wartościowym elementem naszej diety. Między innymi jego spożywanie reguluje glukozę.

Poprawia wrażliwość na insulinę i stabilizuje poziom cukru – wyjaśniła ekspertka.

Oznacza to łagodniejsze wahania glukozy, a więc mniejsze „górki i dołki” energii po posiłkach. Dodatkowo cynamon ma działanie przeciwzapalne z uwagi na dużą zawartość silnych antyoksydantów. One z kolei wspierają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym, który może prowadzić między innymi do wielu chorób przewlekłych. Co więcej, ten produkt wspiera trawienie, ponieważ łagodzi wzdęcia i wspomaga pracę żołądka.

Aldehyd cynamonowy to główny składnik aktywny w cynamonie, któremu przyprawa ta zawdzięcza swoje cenne właściwości zdrowotne. Za właściwości prozdrowotne cynamonu odpowiadają też związki fenolowe, które są niezwykle silnymi przeciwutleniaczami – wyjaśnił z kolei w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Chociaż cynamon jest bardzo cenną przyprawą, to trzeba pamiętać o umiarze w jego stosowaniu. Jeśli będziesz dodawać go zbyt dużo do codziennych posiłków, to może prowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych.

Do czego dodać cynamon? Ciekawe pomysły

Choć cynamon zazwyczaj kojarzy nam się z tym, że posypujemy nim szarlotkę lub inne ciasta, to możliwości jego wykorzystania jest znacznie więcej. Możesz na przykład przyrządzić pyszne placuszki cynamonowe. Ta przyprawa doskonale pasuje nawet do kawy lub różnego rodzaju koktajli. Wzbogaci też smak owsianki. Możesz również dodawać ją do dań wytrawnych, szczególnie tych inspirowanych kuchnią azjatycką i bliskowschodnią.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o cynamon

Czym różni się cynamon Cejloński od cynamonu Kassia?

Główną różnicą jest zawartość kumaryny – substancji, która w nadmiarze może obciążać wątrobę. Cynamon Cejloński (Cinnamomum verum) zawiera jedynie jej śladowe ilości, natomiast tani i powszechnie dostępny cynamon Kassia (Cinnamomum cassia) ma jej znacznie więcej.

Obydwa rodzaje można również łatwo odróżnić po wyglądzie i smaku:

Cynamon Cejloński: jasny, kruchy, zwinięty z wielu cienkich warstw (łatwo się kruszy), o delikatnym i słodkawym aromacie.

Cynamon Kassia: ciemny, twardy, o grubej rurce (nie rozdziela się na warstwy) oraz ostrym, „palącym” smaku.

Jakie właściwości zdrowotne ma cynamon?

Cynamon (szczególnie Cejloński) posiada szereg dobroczynnych właściwości:

Reguluje poziom cukru we krwi: poprawia wrażliwość na insulinę i stabilizuje poziom glukozy, co zapobiega gwałtownym skokom energii po posiłkach.

Działa przeciwzapalnie: zawiera silne antyoksydanty i związki fenolowe, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

Wspiera trawienie: łagodzi wzdęcia i wspomaga prawidłową pracę żołądka. Za większość tych właściwości odpowiada jego główny składnik aktywny – aldehyd cynamonowy.

Kto powinien uważać na spożywanie cynamonu?

Mimo wielu zalet prozdrowotnych, cynamon należy stosować z umiarem. Szczególną ostrożność powinny zachować:

osoby z chorobami wątroby (ze względu na ryzyko związane z kumaryną w cynamonie Kassia),

osoby cierpiące na chorobę wrzodową lub kamicę żółciową,

kobiety w ciąży oraz karmiące piersią,

osoby starsze.

Do czego można dodawać cynamon w kuchni?

Cynamon to wszechstronna przyprawa. Poza tradycyjnym zastosowaniem w wypiekach (np. w szarlotce), świetnie sprawdza się jako dodatek do:

kawy,

koktajli owocowych i warzywnych,

porannej owsianki,

placuszków cynamonowych,

dań wytrawnych – zwłaszcza inspirowanych kuchnią azjatycką i bliskowschodnią.

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