Uważaj na ten modny napój. Trycholog ostrzega: to może być powód wypadania włosów

Wiele osób w naszym kraju coraz chętniej sięga po matchę. Jej charakterystyczny, intensywnie zielony kolor i wyjątkowy smak przyciągają coraz więcej osób, które traktują ją jako alternatywę dla tradycyjnej kawy. Przypisuje się jej również wiele właściwości korzystnych dla organizmu. Okazuje się jednak, że matcha nie zawsze jest dobrym wyborem i w niektórych przypadkach warto zachować ostrożność.

Czy matcha powoduje wypadanie włosów?

Matcha zyskuje w Polsce na popularności głównie ze względu na swoje dobroczynne właściwości. Okazuje się jednak, że w niektórych aspektach może szkodzić. Trycholog Justyna Grzelak opublikowała na ten temat post na swoim Instagramie. Okazuje się, że picie tego napoju może przyczyniać się do wypadania włosów.

Matcha to bogate źródło antyoksydantów, szczególnie polifenoli. Polifenole wiążą jony żelaza w świetle przewodu pokarmowego, tworząc trudno rozpuszczalne kompleksy. W efekcie wchłanianie żelaza jest istotnie ograniczone – wyjaśniła.

Skutkiem niedoboru żelaza jest spadek poziomu ferrytyny, a to właśnie ferrytyna odpowiada za magazynowanie żelaza w organizmie. Jak tłumaczy ekspertka, jej obniżony poziom przekłada się na niedostateczne zaopatrzenie mieszka włosowego w tlen i energię metaboliczną.

Włosy są mikronarządem o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym, każdy deficyt żelaza hamuje proliferację komórek macierzy i przyspiesza przejście włosa w fazę telogenu. W praktyce oznacza to zwiększone wypadanie oraz osłabienie wzrostu nowych włosów.

Kiedy pić matchę?

I choć matcha jest prawdziwą bombą antyoksydantów, co jest niezwykle dobre dla naszego organizmu, to osoby z niską ferrytyną powinny pić matchę między posiłkami, a nie w ich trakcie. Dzięki temu możemy cieszyć się jej właściwościami, jednocześnie nie utrudniając organizmowi przyswajania żelaza z jedzenia.

Wynika to ze wspomnianej wcześniej dużej zawartości polifenoli, które, wiążąc się z żelazem, blokują jego wchłanianie. Dokładnie tak samo dzieje się w przypadku kawy.

Tak podniesiesz poziom żelaza w organizmie

Jeśli chcemy podnieść poziom żelaza w organizmie, musimy przede wszystkim zadbać o odpowiednią dietę. Koniecznie więc sprawdź, jakie produkty są bogate w żelazo.

Wielu z nas nie spożywa zalecanych ilości żelaza, które jest jednym z najważniejszych pierwiastków. Poziom żelaza w diecie jest na tyle niski, że według publikowanych danych co czwarta kobieta w Polsce zmaga się z niedokrwistością z powodu niedoboru tego składnika – powiedział z kolei dietetyk dr Bartosz Kulczyński w nagraniu opublikowanym na YouTube.

W diecie wyróżniamy dwa rodzaje żelaza: hemowe, które znajdziemy głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego, oraz niehemowe, obecne przede wszystkim w produktach roślinnych.

I choć żelazo niehemowe odznacza się gorszą przyswajalnością, to istnieje szereg sposobów, by zwiększyć jego wchłanianie w przewodzie pokarmowym.

Przede wszystkim, jeśli zależy nam na zwiększeniu wchłaniania tego żelaza, to produkty je zawierające warto łączyć w jednym posiłku z produktami zawierającymi witaminę C. Wynika to z tego, że witamina C przekształca żelazo trójwartościowe w dwuwartościowe, które jest lepiej rozpuszczalne i wchłanialne w jelitach – dodał ekspert.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o matchę i jej wpływ na poziom żelaza oraz włosy

Czy picie matchy może powodować wypadanie włosów?

Tak, picie matchy może pośrednio przyczyniać się do wypadania włosów. Matcha jest bogata w polifenole (antyoksydanty), które wiążą jony żelaza w przewodzie pokarmowym, co ogranicza jego wchłanianie. Ograniczenie to prowadzi do spadku poziomu ferrytyny odpowiedzialnej za magazynowanie żelaza. Niedobór żelaza sprawia, że mieszki włosowe nie otrzymują odpowiedniej ilości tlenu i energii, co osłabia wzrost nowych włosów i przyspiesza ich przechodzenie w fazę wypadania (telogenu).

Kiedy najlepiej pić matchę, aby nie szkodziła zdrowiu?

Matchę najlepiej pić między posiłkami, a nie w ich trakcie. Spożywanie matchy podczas posiłków blokuje przyswajanie żelaza z dostarczanego jedzenia. Pijąc ją w odstępie od posiłków, można w pełni korzystać z jej bogatych właściwości antyoksydacyjnych bez negatywnego wpływu na gospodarkę żelazem.

Dlaczego matcha utrudnia wchłanianie żelaza przez organizm?

Utrudnione wchłanianie żelaza wynika z wysokiej zawartości polifenoli w matchy. Związki te tworzą w przewozie pokarmowym trudno rozpuszczalne kompleksy z jonami żelaza, co uniemożliwia jego prawidłowe przyswojenie. Podobny mechanizm zachodzi również w przypadku picia tradycyjnej kawy.

Jak zwiększyć wchłanianie żelaza niehemowego z diety?

Aby zwiększyć wchłanianie żelaza niehemowego (obecnego głównie w produktach roślinnych), należy łączyć produkty bogate w żelazo z żywnością zawierającą witaminę C w ramach jednego posiłku. Witamina C przekształca żelazo trójwartościowe w dwuwartościowe, które charakteryzuje się znacznie lepszą rozpuszczalnością i przyswajalnością w jelitach.

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