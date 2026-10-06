Jabłka i gruszki przy nich wypadają blado. Te owoce mają aż 232 mg potasu w 100 g

„Słodkie, miękkie i świetne zarówno na słodko, jak i w wytrawnych połączeniach” – tak dr Magdalena Cubała opisuje figi w jednym ze swoich najnowszych materiałów udostępnionych w sieci. Jednocześnie przyznaje, że to jedne z jej ulubionych owoców. Ekspertka docenia nie tylko ich smak, ale również wartości odżywcze. A tych im nie brakuje. Świeże wygrywają z jabłkami, gruszkami i śliwkami, a suszone przewyższają nawet osławione awokado. Sprawdź, co dokładnie potrafią.

Figi mają więcej potasu niż jabłka i gruszki

O przewadze tych owoców nad innymi wartościowymi przysmakami obecnymi na rynku decyduje przede wszystkim wysoka składników odżywczych. „Figi są bogate w błonnik, a także dostarczają potasu, wapnia i magnezu” – podkreśla dr Magdalena Cubała w opublikowanym wpisie. Ulubione przysmaki ekspertki mają około 232 mg potasu w 100 gramach. Dla porównania, taka sama ilość gruszek kryje w sobie 87 mg tego związku, a jabłek – 134 mg. Jeszcze więcej potasu dostarczają figi suszone – 680 mg w 100 gramach. Wygrywają pod tym względem nawet z awokado (576 mg).

Potas pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi, co ma znaczenie dla ochrony serca i naczyń. Wspiera wydalanie nadmiaru sodu przez nerki i sprzyja rozluźnieniu ścian naczyń krwionośnych. Dzięki temu może ograniczać niekorzystne skutki diety obfitującej w sól. Uczestniczy również w przewodzeniu impulsów elektrycznych, które odpowiadają za prawidłowy rytm serca oraz skurcze mięśni.

Wpływ owoców figowca na pracę jelit

Błonnik obecny w figach wspiera regularność wypróżnień. Odpowiednia jego ilość w jadłospisie, połączona z właściwym nawodnieniem, ułatwia oddawanie stolca i redukuje zaparcia. Odżywia mikrobiotę i wspiera namnażanie dobrych bakterii w jelitach. Jego ilość w diecie warto zwiększać stopniowo, aby ograniczyć dyskomfort ze strony przewodu pokarmowego.

Owoce figowca w codziennej diecie

Najłatwiej posiekać figi i dodać do jogurtu naturalnego, skyru lub owsianki. Z twarogiem i cynamonem stworzą nadzienie do naleśników, a po krótkim namoczeniu w ciepłej wodzie łatwiej będzie zmiksować je na pastę. Sprawdzą się także w wytrawnych połączeniach. Kilka kawałków można dorzucić do sałatki z rukolą, orzechami i kozim serem albo wykorzystać jako dodatek do pieczonych warzyw.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o figi

Ile potasu mają świeże figi?

Świeże figi dostarczają około 232 mg potasu w 100 g. Podane w tekście wartości wskazują, że zawierają go więcej niż taka sama porcja jabłek czy gruszek.

Czy suszone figi mają więcej potasu niż świeże?

Tak. Suszone figi zawierają około 680 mg potasu w 100 g, czyli niemal trzy razy więcej niż świeże. Porównując obie wersje, warto jednak pamiętać, że suszenie wiąże się z utratą wody i zagęszczeniem składników.

Jak potas zawarty w figach wspiera układ krążenia?

Potas pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Wspiera wydalanie nadmiaru sodu przez nerki i prawidłową pracę mięśni, w tym mięśnia sercowego. Figi mogą być jednym z jego źródeł w codziennym jadłospisie.

Jak figi wpływają na pracę jelit?

Zawarty w figach błonnik wspiera regularność wypróżnień i odżywia bakterie jelitowe. W połączeniu z odpowiednim nawodnieniem pomaga ograniczać zaparcia. Ilość błonnika w diecie warto zwiększać stopniowo, aby zmniejszyć ryzyko dyskomfortu trawiennego.

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