To „czarne złoto” wycisza stres i wspiera odchudzanie. Każdy powinien mieć je w kuchni

Gdy zaczyna się jesień, coraz częściej i chętniej sięgam po różne przyprawy. Dużą popularnością cieszą się między innymi cynamon, imbir czy goździki. Doskonale sprawdzają się w kuchni. Można dodać odrobinę do kawy czy herbaty, ale też różnych wypieków lub owsianek i koktajli. Zapominamy często jednak o przyprawie, która bywa nazywana „czarnym złotem”.

„Czarne złoto”, czyli niedoceniana przyprawa

Chodzi o wanilię. Wykorzystujemy ją znacznie rzadziej, a szkoda. Nie tylko nadaje ona wspaniałego aromatu daniom czy napojom, ale też dobrze działa na nasze zdrowie. Przede wszystkim jest bogata w antyoksydanty, które chronią komórki przed uszkodzeniami. W konsekwencji wspierają organizm w walce ze stresem oksydacyjnym, który może prowadzić do między innymi do wielu chorób przewlekłych.

Ciekawostką dla wielu osób z pewnością będzie też to, że wanilia wspiera układ nerwowy i przyczynia się do redukcji stresu. Zapach prawdziwej wanilii działa uspokajająco i odprężająco, wspomagając obniżanie poziomu lęku. Oczywiście należy pamiętać o tym, że efekt ten jest bardzo delikatny i nie zastąpi na przykład wizyty u specjalisty oraz ewentualnej farmakoterapii.

Wanilia zawiera też żelazo, wapń, żelazo i witaminy B i C. Jest również bogata w magnez i potas, które wspierają układ krążenia. Z kolei wysoka zawartość błonnika w tej przyprawie działa jak prebiotyk. Co więcej, wanilia uznawana jest za naturalny afrodyzjak. Usprawnia również proces trawienia, ponieważ stymuluje wydzielanie soku żółciowego. Zmniejsza też aktywność ośrodka łaknienia w mózgu, a więc dobrym pomysłem jest włączenie jej do swojej diety podczas odchudzania.

Pamiętaj jednak, że najwięcej korzyści zdrowotnych dostarcza naturalny ekstrakt lub laska wanilii, a nie syntetyczny cukier wanilinowy.

Cukier waniliowy a cukier wanilinowy

Wiele osób myli cukier waniliowy z cukrem wanilinowym. Na czym więc polega różnica? Ten pierwszy zawiera prawdziwe owoce wanilii w postaci zmielonej laski wanilii lub jej ekstraktu. Aromat jest naturalny i głęboki, a na opakowaniu można zauważyć czarne kropki.

Z kolei cukier wanilinowy to cukier z dodatkiem syntetycznie uzyskanej waniliny. Jest on znacznie tańszy w produkcji, a więc też jego cena w sklepie będzie niższa. Jego zapach jest bardziej jednowymiarowy i ostry.

Pod względem jakości, smaku i walorów zdrowotnych zdecydowanie lepszy jest cukier waniliowy. Ten drugi wygrywa jedynie niższą ceną i większą dostępnością. Bez trudu jednak zrobisz cukier waniliowy samodzielnie w domu. Wystarczy, że umieścisz przekrojone laski wanilii w pojemniku z białym cukrem. Następnie szczelnie go zamknij i odstaw na kilka tygodni, aby cukier nabrał waniliowego aromatu.

Pomysły na wykorzystanie wanili

Wanilia sprawdzi się wyjątkowo dobrze podczas przygotowywania różnych deserów i wypieków. Pasuje do domowych lodów, sałatek owocowych, ale też budyniów, kremów czy ciasteczek. Możesz ją dodać też do deserów na bazie ryżu. Idealnie pasuje również do ciepłych napojów, takich jak kawa czy herbata.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wanilię

Jakie właściwości zdrowotne ma wanilia i dlaczego warto ją stosować?

Wanilia jest bogata w antyoksydanty, które chronią komórki przed uszkodzeniami i wspierają organizm w walce ze stresem oksydacyjnym (mogącym prowadzić do chorób przewlekłych). Wykazuje wyjątkowo pozytywne działanie na układ nerwowy: zapach prawdziwej wanilii działa uspokajająco, obniża poziom lęku oraz tętno, a same związki waniliowe działają neuroprotekcyjnie. Ponadto wanilia zawiera wapń, żelazo, magnez, potas oraz witaminy B i C. Z racji wysokiej zawartości błonnika działa jak prebiotyk, stymuluje wydzielanie soku żółciowego (usprawniając trawienie), wspiera odchudzanie (poprzez zmniejszanie aktywności ośrodka łaknienia) oraz jest uznawana za naturalny afrodyzjak.

Czym różni się cukier waniliowy od cukru wanilinowego?

Główną różnicą jest składnik aromatyzujący oraz jakość:

Cukier waniliowy zawiera prawdziwe, zmielone owoce wanilii lub jej naturalny ekstrakt. Charakteryzuje się głębokim, naturalnym aromatem i widocznymi czarnymi kropkami na opakowaniu.

Cukier wanilinowy zawiera sztucznie/syntetycznie uzyskaną wanilinę. Jest tańszy w produkcji, ma ostrzejszy, bardziej jednowymiarowy zapach i nie posiada wartości zdrowotnych naturalnej wanilii.

Jak zrobić domowy cukier waniliowy?

Wykonanie domowego cukru waniliowego jest bardzo proste:

Włóż laski wanilii do pojemnika lub słoika z białym cukrem. Szczelnie zamknij pojemnik. Odstaw go na kilka tygodni, aby cukier przeszedł głębokim, waniliowym aromatem.

Do czego można wykorzystać wanilię w kuchni?

Wanilia doskonale sprawdza się w różnorodnych daniach i napojach. Warto dodawać ją do:

ciepłych napojów (kawa, herbata),

porannych posiłków (owsianki, koktajle),

domowych wypieków, ciasteczek, budyniów oraz kremów,

deserów na bazie ryżu, domowych lodów i sałatek owocowych.

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