Dietetyk odradza te produkty z Biedronki na śniadanie. „Nie warto wydawać pieniędzy”

W sklepach przybywa produktów, które kuszą smakiem i obiecują wygodę. Sięgnięcie po gotowiec staje się prostym i szybkim rozwiązaniem, ale niestety jest to żywność wysokoprzetworzona. Takie słabe wybory w Biedronce pokazał dietetyk. Zobacz, czego nie poleca z tych jedzonych na śniadanie czy słodką przekąskę.

Najgorsze gotowce z Biedronki

Przyjrzał im się Kuba Woźniak z centrum dietetycznego Respo i wyjaśnił, dlaczego takie produkty nie są wartościową opcją. Wskazał na kiepskie jakościowo składniki, takie jak syrop glukozowy i olej palmowy.

Mają słaby skład, słabą wartość odżywczą i często po prostu dostarczają zbędnych kalorii, czyli samych cukrów, tłuszczów, a za to właściwie nie zawierają witamin, składników mineralnych czy błonnika – wyjaśnił ekspert w nagraniu opublikowanym na kanale Centrum.

Tymczasem jedzenie powinno zapewniać jak najwięcej wartościowych składników odżywczych – „w końcu na szali są nie tylko nasze pieniądze, ale przede wszystkim zdrowie”.

Najgorsze produkty na śniadanie z Biedronki

W pierwszej kolejności dietetyk zajrzał do „Piekarni Biedronki”, gdzie znalazł popularny rogalik śniadaniowy. Croissant z nadzieniem kakaowo-orzechowym zachęca nazwą i czekoladową posypką, ale jego nadzienie ma w sobie więcej cukru niż orzechów.

Niestety, jest to produkt z naprawdę słabym składem, a wystarczy powiedzieć, że olej palmowy pojawia się w nim aż dwa razy – mówił Kuba Woźniak.

W stugramowej porcji zapewnia aż 410 kcal. To oznacza, że wypiek ma aż 350 kcal, a w tym prawie 3 łyżeczki cukru i 7 gramów nasyconych kwasów tłuszczowych. Kosztuje też około 3 zł, a za tą cenę można zjeść zdrowszą grahamkę z twarożkiem i dżemem „Zdecydowanie nie polecam” – podsumował.

Do śniadania w biegu wiele osób wybierze jogurt z owocami. Ekspert nie sięgnąłby jednak po gotowy produkt marki Jogobella. Wskazał na wersję brzoskwiniową, która dostarcza aż 4 łyżeczki cukru w porcji. Tylko część to laktoza z mleka, natomiast reszta jest dodana. To zdecydowanie za dużo, zwłaszcza, że sprzyja próchnicy.

I choć [...] ma krótki skład, to oczywiście jest w nim dodany cukier oraz sok z koncentratu, który według wytycznych WHO stoi na równi z cukrem i jest zaliczany do tzw. cukrów dodanych. Do tego mam tutaj jedynie 9% owoców, z czego większość to właśnie soki z koncentratu – podkreślił specjalista.

Trzecim odradzanym przez niego produktem są płatki marki własnej Biedronki Vitanella – Orito kakaowe. Ich skład i wartość odżywcza budzą poważne zastrzeżenia, zwłaszcza, że są kierowane zwłaszcza do najmłodszych.

Głównie ze względu na dodany cukier, którego w 100 gramach jest aż 26 gramów, czyli ponad 5 łyżeczek. De facto takie płatki składają się więc w 1/4 z cukru. I nie pomaga tu wzbogacenie w witaminy, bo lepiej jest dostarczyć witaminy z innych źródeł, które nie mają w sobie aż tyle cukru – podsumował.

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