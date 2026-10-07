Zastanów się 2 razy zanim kupisz tę paprykę. Dietetyk ostrzega, a większość o tym nie wie

Podczas kupowania papryki w sklepie często kierujemy się po prostu niską ceną. Tutaj wygrywa zielona papryka. Choć na pierwszy rzut oka od czerwonej czy żółtej różni się tylko kolorem, to w rzeczywistości wcale tak nie jest. Dietetyk Jakub Mauricz w opublikowanym nagraniu na YouTube wyjaśnił, na czym dokładnie polega różnica, o której wie niewielu Polaków.

Uważaj na tę paprykę

Kupujesz zieloną paprykę, bo jest najtańsza? Okazuje się, że nie zawsze będzie to dobry wybór, jednak większość osób nie zdaje sobie z tego sprawy.

Ta zielona papryka, którą kupujesz w sklepie, to nie jest inna odmiana. To po prostu niedojrzała czerwona lub żółta papryka. To ta sama roślina, tylko w różnych fazach dojrzewania. Bo producenci nie muszą czekać, aż dojrzeje – zrywają ją wcześniej, oszczędzając czas i pieniądze – powiedział specjalista.

Dodał, że właśnie dlatego po zielonej papryce może boleć cię brzuch, ponieważ niedojrzałe warzywo jest trudniejsze do strawienia. Skórka i struktura są twardsze, co dodatkowo obciąża żołądek.

I choć większość zielonych papryk, które kupujemy w supermarketach, rzeczywiście jest niedojrzałą wersją czerwonej lub żółtej, to rzadko, ale zdarzają się też odmiany, które pozostają zielone nawet po osiągnięciu pełnej dojrzałości (np. Permagreen).

Właściwości zielonej papryki – czy warto ją kupować?

Wiele osób może więc się zastanawiać, czy w takim razie zielona papryka ma same minusy i nie należy jej kupować? Otóż nie. Ma ona również zalety i jej kolor oraz stopień dojrzałości nie świadczy o tym, że jest bezwartościowa. Wręcz przeciwnie. Zielona papryka, jako mniej dojrzała, zawiera mniej cukrów niż papryka czerwona, a także mniej węglowodanów ogółem. Może więc być ciekawym wyborem dla osób, które zwracają uwagę na ilość węglowodanów w diecie. W 100 g papryki czerwonej jest 6,6 g węglowodanów, natomiast zielonej – 4,6 g.

Trzeba jednak pamiętać, że wraz z dojrzewaniem w papryce przybywa witamin. A więc czerwona papryka charakteryzuje się na przykład znacznie wyższą ilością witaminy C w porównaniu z zieloną. W 100 g czerwonej jest 144 mg tej witaminy, natomiast w zielonej – 91 mg. Spore różnice występują także w zawartości potasu. W 100 g czerwonej papryki jest go 255 mg, natomiast zielonej – 176 mg.

Dojrzała czerwona papryka ma także znacznie więcej beta-karotenu, który jest silnym przeciwutleniaczem.

O tym pamiętaj

Niezależnie od koloru papryki pamiętaj o tym, żeby zawsze wykrajać z niej gniazdo nasienne i czyścić to warzywo z ewentualnych pozostałych nasionek. W przeciwnym razie może to wywołać u niektórych osób dyskomfort trawienny.

Niezależnie od koloru zawsze wyrzucaj nasiona z papryki. Większość ludzi je je, ale nasiona mogą drażnić jelita – dodał.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zieloną paprykę

Czym różni się zielona papryka od czerwonej i żółtej?

Zielona papryka sprzedawana w sklepach zazwyczaj nie jest osobną odmianą, lecz niedojrzałą wersją czerwonej lub żółtej papryki. To ta sama roślina, ale zrywana we wcześniejszej fazie dojrzewania, co pozwala producentom zaoszczędzić czas i pieniądze. Choć istnieją rzadkie odmiany pozostające zielone po dojrzeniu (np. Permagreen), większość zielonych papryk w supermarketach to po prostu warzywa niedojrzałe.

Dlaczego po zjedzeniu zielonej papryki może boleć brzuch?

Ze względu na to, że zielona papryka jest niedojrzała, jest trudniejsza do strawienia przez nasz układ pokarmowy. Jej skórka oraz struktura są twardsze, co dodatkowo obciąża żołądek i może powodować dyskomfort trawienny.

Czy zielona papryka ma jakieś zalety zdrowotne i warto ją kupować?

Tak, zielona papryka ma swoje zalety. Ponieważ jest mniej dojrzała, zawiera mniej cukrów i ogólnej ilości węglowodanów niż papryka czerwona (4,6 g węglowodanów w 100 g zielonej papryki wobec 6,6 g w czerwonej). Dzieki temu może być dobrym wyborem dla osób pilnujących spożycia węglowodanów w diecie.

Czy czerwona papryka ma więcej wartości odżywczych niż zielona?

Tak, wraz z dojrzewaniem w papryce przybywa witamin i składników odżywczych:

Witamina C: 100 g czerwonej papryki zawiera 144 mg witaminy C, podczas gdy zielona ma jej 91 mg.

Potas: Czerwona papryka zawiera 255 mg potasu w 100 g, a zielona – 176 mg.

Beta-karoten: Dojrzała czerwona papryka charakteryzuje się znacznie wyższą zawartością beta-karotenu, który jest silnym przeciwutleniaczem.

Wskazówka: Niezależnie od wybranego koloru papryki, zawsze należy dokładnie usuwać z niej gniazdo nasienne i nasiona, ponieważ mogą one drażnić jelita i wywoływać dyskomfort trawienny.

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