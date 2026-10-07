Czy odstawienie cukru „zagłodzi raka”? Onkolog ostrzega przed tym błędem

Stwierdzeniem, które od lat budzi dużo emocji, jest to, że cukier „karmi raka”. Wiele osób używa go w kontekście profilaktyki oraz podczas leczenia nowotworów. Czy jednak całkowite odstawienie cukru może zahamować rozwój guza? Onkolog wyjaśnia, co w tym popularnym przekonaniu jest prawdą.

Onkolog mówi, czy cukier karmi raka

Dr Agnieszka Rutkowska, ginekolog onkolog, opublikowała na Instagramie nagranie, w którym wyjaśnia, czy prawdą jest stwierdzenie, z którym można się często spotkać, że „cukier karmi raka”.

To zdanie jest prawdziwe i właśnie dlatego jest tak niebezpieczne. Bo glukoza karmi każdą komórkę w twoim ciele: mózg, serce, mięśnie czy szpik. Komórka nowotworowa zużywa jej wprawdzie więcej, ale nie da się odciąć glukozy samemu guzowi – wyjaśniła.

Dodała, że jeśli pacjent przestałby jeść węglowodany, organizm i tak będzie wytwarzał potrzebną mu glukozę, między innymi kosztem białka i masy mięśniowej. Zaznaczyła też jedną, bardzo ważną rzecz, o której nie mówi się zazwyczaj w tym kontekście. Osoby, które tracą masę mięśniową w trakcie leczenia, gorzej znoszą chemioterapię. Utrata masy mięśniowej może pogarszać tolerancję leczenia i zwiększać ryzyko powikłań.

Częściej trzeba zmniejszać dawkę, częściej przerywać. Więc nie – raka nie da się „zagłodzić”, ale da się siebie zagłodzić – podsumowała.

Co naprawdę ma znaczenie w trakcie leczenia onkologicznego?

Ruch. Mniej alkoholu. Prawidłowa masa ciała – powiedziała specjalistka.

Skrót myślowy, że „cukier karmi raka”, doprowadził do błędnego wniosku, że wyeliminowanie cukru z diety zniszczy guza, co nie jest prawdą, a wręcz może zaszkodzić.

Dlaczego warto ograniczyć cukier w diecie?

Powyższe fakty nie oznaczają jednak, że cukier jest obojętny dla naszego organizmu. Niezależnie od tego, czy chodzi o osobę chorą, czy zdrową. Te białe, małe kryształki sprzyjają bowiem nadwadze i otyłości. Nadmiar kalorii, który dostarczamy poprzez jego spożywanie, prowadzi do przyrostu tkanki tłuszczowej. A to właśnie otyłość jest jednym z czynników ryzyka rozwoju wielu nowotworów.

Otyłość nie tylko prowadzi do chorób kardiologicznych i cukrzycy typu 2, ale jest również drugim po paleniu powodem chorób nowotworowych. Mechanizmy procesu stymulowania guzów w wyniku otyłości są bardzo złożone. Tkanka tłuszczowa nie tylko magazynuje nadwyżki energii, ale także produkuje różnego typu substancje. Otyłość jest rodzajem przewlekłego stanu zapalnego. Procesy zapalne zwiększają ryzyko rozwoju raka – podaje serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Spożywanie dużej ilości cukru może także powodować osłabioną ogólną kondycję i odporność organizmu. Jaka ilość jest więc dopuszczalna, by dbać o swoje zdrowie? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Zgodnie z zaleceniami WHO niezbędne jest ograniczenie spożycia cukrów prostych do mniej niż 10% dziennego zapotrzebowania na energię. Nie wliczamy w tę ilość cukrów występujących naturalnie w świeżych, nieprzetworzonych owocach oraz w produktach mlecznych – podaje z kolei Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wpływ cukru na nowotwory i leczenie onkologiczne

Czy to prawda, że cukier „karmi raka”?

Tak, stwierdzenie to jest prawdziwe, ale bywa opatrznie rozumiane i niebezpieczne. Glukoza (cukier) karmi każdą komórkę w organizmie człowieka – w tym mózg, serce, mięśnie czy szpik. Komórki nowotworowe zużywają jej wprawdzie więcej, jednak nie istnieje sposób na to, aby odciąć dopływ glukozy wyłącznie do samego guza.

Czy całkowita rezygnacja z cukru i węglowodanów pomoże „zagłodzić” nowotwór?

Nie, raka nie da się w ten sposób zagłodzić. Jeśli wyeliminujemy węglowodany z diety, organizm sam zacznie produkować glukozę z białek i tłuszczów, czerpiąc je z własnych mięśni. Prowadzi to do utraty masy mięśniowej, co pogarsza tolerancję chemioterapii, zwiększa ryzyko powikłań oraz wymusza częstsze zmniejszanie dawek leków lub przerywanie leczenia. W konsekwencji zamiast guza zagłodzimy własne ciało.

Dlaczego warto ograniczyć spożycie cukru, jeśli nie da się w ten sposób wyleczyć raka?

Spożywanie nadmiernej ilości cukru dostarcza nadmiaru kalorii, co sprzyja rozwojowi nadwagi i otyłości oraz może osłabiać ogólną odporność i kondycję organizmu. Otyłość stanowi przewlekły stan zapalny i jest uważana za drugi (po paleniu papierosów) główny powód rozwoju chorób nowotworowych, a także zwiększa ryzyko chorób kardiologicznych oraz cukrzycy typu 2.

Co naprawdę ma znaczenie w profilaktyce i w trakcie leczenia onkologicznego?

W trakcie leczenia i w ramach profilaktyki onkologicznej kluczowe znaczenie mają:

Dbanie o prawidłową masę ciała.

Regularna aktywność fizyczna (ruch).

Ograniczenie spożycia alkoholu.

Przestrzeganie zaleceń dotyczących ograniczenia cukrów prostych do mniej niż 10% dziennego zapotrzebowania energetycznego (nie wliczając w to naturalnych cukrów z owoców i produktów mlecznych).

Czytaj też:

To „czarne złoto” wycisza stres i wspiera odchudzanie. Każdy powinien mieć je w kuchni Czytaj też:

Francuzki od lat pielęgnują ten nawyk. Lekarz: pomaga na serce, cukier, nadciśnienie