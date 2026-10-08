W Lidlu kawy Lavazza, Tchibo Exclusive i inne o 60 proc. taniej. Jest jeden haczyk
Udostępnijdodaj Skomentuj
Produkty

W Lidlu kawy Lavazza, Tchibo Exclusive i inne o 60 proc. taniej. Jest jeden haczyk

Dodano: 
Parzenie kawy
Parzenie kawy Źródło: Shutterstock / Valentyn Volkov
Nadchodzi gigantyczna promocja na kawę w Lidlu – drugi produkt kupisz aż o 60% taniej. W świetnej ofercie jest też inny „hit”, który kupuje niemal każdy Polak. Sprawdź szczegóły.

Warto systematycznie przeglądać gazetki promocyjne różnych marketów, ponieważ można upolować tam prawdziwe „perełki”. Powód do zadowolenia będą mieć w najbliższym czasie osoby, które piją kawę. Produkt ten dostaniesz w świetnej cenie w Lidlu. Sieć przygotowała też atrakcyjną ofertę na inny, często kupowany artykuł spożywczy.

Tania kawa w Lidlu

Promocja w sieci Lidl obowiązuje od piątku, 9.10, do soboty, 10.10. Dotyczy wszystkich kaw oferowanych w sklepie, co oznacza, że produkty można dowolnie ze sobą miksować. W świetnej cenie kupisz między innymi takie kawy jak: Lavazza (np. Caffe Crema, Qualita Oro), Jacobs (m.in. Barista Caffe Crema, Krönung), Tchibo Exclusive, MK Cafe Premium, Segafredo Intermezzo, Kimbo oraz Dallmayr d'Oro.

Aby skorzystać z okazji, należy aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować ją podczas zakupów. Przy spełnieniu tych warunków drugi, tańszy produkt kupisz aż o 60% taniej. Obowiązuje limit 4 opakowań na jeden kupon.

To świetna okazja, żeby zrobić porządny zapas kawy na kolejne miesiące. Zadbaj jednak o to, by jak najdłużej cieszyć się jej cudownym aromatem. Możesz to zrobić między innymi poprzez odpowiednie przechowywanie tego produktu. Pamiętaj, by kawę trzymać w szczelnym, nieprzezroczystym pojemniku, który będzie chronić ją przed światłem, wilgocią i powietrzem. Ważne też, by stał w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła, takich jak kuchenka czy kaloryfer.

Inne świetne okazje

Ta promocja dotyczy masła ekstra marki Pilos (zawartość tłuszczu 83%, opakowanie 200 g) w sklepie Lidl. Przy zakupie trzech opakowań z aktywnym kuponem w aplikacji Lidl Plus i jej zeskanowaniu przy kasie cena za jedno opakowanie spada o 50% i wynosi 2,49 zł zamiast regularnej ceny 4,99 zł. Obowiązuje limit 3 opakowań na kupon.

Z pewnością ciekawostką dla wielu osób będzie to, że można połączyć te dwa produkty, przygotowując kawę kuloodporną, czyli z dodatkiem masła. Napój ten jest cudownie gęsty i kremowy, ma lekko maślany smak. Dzięki zawartości tłuszczu może dawać uczucie większej sytości i stanowić ciekawą alternatywę. Sprawdź też inne właściwości takiej kawy z masłem.

Czytaj też:
Uważaj na ten modny napój. Trycholog ostrzega: to może być powód wypadania włosów Czytaj też:
Kardiolożka pije ten zielony koktajl. Wspiera serce i wątrobę, „działa anty-agingowo”

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl