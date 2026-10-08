W Lidlu kawy Lavazza, Tchibo Exclusive i inne o 60 proc. taniej. Jest jeden haczyk

Warto systematycznie przeglądać gazetki promocyjne różnych marketów, ponieważ można upolować tam prawdziwe „perełki”. Powód do zadowolenia będą mieć w najbliższym czasie osoby, które piją kawę. Produkt ten dostaniesz w świetnej cenie w Lidlu. Sieć przygotowała też atrakcyjną ofertę na inny, często kupowany artykuł spożywczy.

Tania kawa w Lidlu

Promocja w sieci Lidl obowiązuje od piątku, 9.10, do soboty, 10.10. Dotyczy wszystkich kaw oferowanych w sklepie, co oznacza, że produkty można dowolnie ze sobą miksować. W świetnej cenie kupisz między innymi takie kawy jak: Lavazza (np. Caffe Crema, Qualita Oro), Jacobs (m.in. Barista Caffe Crema, Krönung), Tchibo Exclusive, MK Cafe Premium, Segafredo Intermezzo, Kimbo oraz Dallmayr d'Oro.

Aby skorzystać z okazji, należy aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować ją podczas zakupów. Przy spełnieniu tych warunków drugi, tańszy produkt kupisz aż o 60% taniej. Obowiązuje limit 4 opakowań na jeden kupon.

To świetna okazja, żeby zrobić porządny zapas kawy na kolejne miesiące. Zadbaj jednak o to, by jak najdłużej cieszyć się jej cudownym aromatem. Możesz to zrobić między innymi poprzez odpowiednie przechowywanie tego produktu. Pamiętaj, by kawę trzymać w szczelnym, nieprzezroczystym pojemniku, który będzie chronić ją przed światłem, wilgocią i powietrzem. Ważne też, by stał w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła, takich jak kuchenka czy kaloryfer.

Inne świetne okazje

Ta promocja dotyczy masła ekstra marki Pilos (zawartość tłuszczu 83%, opakowanie 200 g) w sklepie Lidl. Przy zakupie trzech opakowań z aktywnym kuponem w aplikacji Lidl Plus i jej zeskanowaniu przy kasie cena za jedno opakowanie spada o 50% i wynosi 2,49 zł zamiast regularnej ceny 4,99 zł. Obowiązuje limit 3 opakowań na kupon.

Z pewnością ciekawostką dla wielu osób będzie to, że można połączyć te dwa produkty, przygotowując kawę kuloodporną, czyli z dodatkiem masła. Napój ten jest cudownie gęsty i kremowy, ma lekko maślany smak. Dzięki zawartości tłuszczu może dawać uczucie większej sytości i stanowić ciekawą alternatywę. Sprawdź też inne właściwości takiej kawy z masłem.

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