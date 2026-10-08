Działa na serce, mózg i trawienie. Babcie przez lata piły ten napój nie bez powodu

Nasze babcie często korzystały z prostych i domowych sposobów, by zadbać o zdrowie, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy odporność jest niższa. Wtedy idealnie sprawdza się mleko z miodem czy syrop z cebuli. Można jednak też wspierać swój organizm przez cały rok. I wcale nie chodzi tylko o wzmocnienie układu immunologicznego.

Ten sok wspiera pracę serca

Pamiętam, że moja babcia systematycznie piła sok z buraków. Te warzywa są źródłem m.in. azotanów, folianów, potasu oraz związków o działaniu antyoksydacyjnym. Regularne spożywanie tego napoju wspiera między innymi funkcjonowanie układu krążenia.

Jednym z takich najlepszych napojów dla naszych tętnic jest sok z buraka. Wpływa on pozytywnie na naczynia krwionośne na wiele różnych sposobów. Dla przykładu w jednym z badań zaobserwowano, że zaledwie trzy godziny po wypiciu soku z buraka płytki krwi krążące w naczyniach krwionośnych były korzystnie mniej aktywne i rzadziej sklejały się z komórkami zapalnymi – powiedział dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu.

Dodał również, że jest to bardzo ważne, ponieważ nadmierna aktywacja płytek krwi sprzyja powstawaniu zakrzepów. Wyjaśnił, że uzyskane wyniki sugerują, iż sok z buraka może częściowo zmniejszać skłonność krwi do tworzenia zakrzepów. Podkreślił jednak, że nie jest to oczywiście „cudowny lek”, ale jedynie wsparcie, które pozwala zachować bardziej korzystną równowagę w układzie krzepnięcia. To z kolei w dłuższej perspektywie sprzyja zdrowiu całego układu sercowo-naczyniowego.

Specjalista powołał się na badanie pod tytułem „Acute Effects of Nitrate-Rich Beetroot Juice on Blood Pressure, Hemostasis and Vascular Inflammation Markers in Healthy Older Adults: A Randomized, Placebo-Controlled Crossover Study”.

Inne właściwości soku z buraka

Sok z buraka ma jednak znacznie więcej dobroczynnych właściwości niż jedynie pozytywny wpływ na zdrowie naszego serca. Ciekawostką dla wielu osób z pewnością będzie to, że picie go zwiększa wydolność fizyczną. Zawiera on wysoką zawartość azotanów, które w naszym organizmie przekształcają się w tlenek azotu. To z kolei zmniejsza koszt tlenowy wysiłku. Mięśnie potrzebują mniej tlenu do wykonania tej samej pracy, co poprawia wytrzymałość u sportowców i osób aktywnych.

Picie tego napoju poprawia także funkcje poznawcze i pracę mózgu. Lepsza dostępność tlenku azotu rozszerza naczynia krwionośne. To z kolei zwiększa przepływ krwi do przedniej ściany mózgu, a w konsekwencji sprzyja lepszej koncentracji.

Sok z buraka ma również działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Jego picie wspomaga też układ pokarmowy, między innymi poprzez wspieranie procesów trawiennych. Koniecznie sprawdź, jak zrobić sok z kiszonych buraków z cynamonem, będzie idealny między innymi na przeziębienie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o sok z buraków

Jak sok z buraków wpływa na układ krążenia i serce?

Sok z buraków wspiera funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego m.in. dzięki zawartości azotanów. Jak wyjaśnia dr Bartosz Kulczyński, powołując się na badania, wypicie soku z buraka uelastycznia naczynia krwionośne i zmniejsza nadmierną aktywność płytek krwi, przez co rzadziej sklejają się one z komórkami zapalnymi. Dzięki temu sok z buraka pomaga zmniejszyć skłonność krwi do tworzenia zakrzepów i sprzyja zachowaniu prawidłowej równowagi w układzie krzepnięcia.

Czy picie soku z buraków poprawia wydolność fizyczną?

Tak, picie soku z buraków zwiększa wydolność i wytrzymałość organizmu, co czyni go popularnym napojem wśród sportowców oraz osób aktywnych fizycznie. Zawarte w nim azotany przekształcają się w organizmie w tlenek azotu, co obniża tzw. koszt tlenowy wysiłku. W efekcie mięśnie potrzebują mniej tlenu do wykonania tej samej pracy.

W jaki sposób sok z buraka wpływa na pracę mózgu i koncentrację?

Sok z buraka wspiera funkcje poznawcze oraz pracę mózgu. Tlenek azotu, powstający z azotanów zawartych w soku, powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, co zwiększa przepływ krwi do przedniej części mózgu. Lepsze dotlenienie i ukrwienie mózgu sprzyjają poprawie koncentracji.

Jakie jeszcze właściwości zdrowotne posiada sok z buraka?

Oprócz wsparcia dla serca, mózgu i wydolności fizycznej, sok z buraka dostarcza organizmowi m.in. folianów, potasu oraz związków antyoksydacyjnych. Wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające oraz pozytywnie wpływa na układ pokarmowy, wspierając procesy trawienne.

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