Nie rezygnuję z żółtego sera na redukcji. Ten ma 168 kcal i aż 36 g białka

Żółty ser uchodzi za ciężkostrawny i tuczący, dlatego mnóstwo osób całkowicie wykreśla go ze swojego jadłospisu podczas odchudzania. Niepotrzebnie. Niektóre rodzaje tego nabiału mogą nawet sprzyjać utracie nadprogramowych kilogramów. Bartłomiej Szkutnik wziął „pod lupę” sery proteinowe dostępne na rynku i wyłonił swojego absolutnego faworyta. Zobacz, co poleca.

Ten ser żółty jest najlepszy zdaniem eksperta

Zdaniem eksperta najlepszym wyborem na redukcji (i nie tylko) jest ser wysokobiałkowy Super Body Active od Mlekovity. Wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim mniejszą zawartością tłuszczu. Dostarcza tylko 2,8 g tego składnika w 100 gramach i tylko 168 kalorii. W dodatku jest cennym źródłem białka. Znajdziemy w niej aż 36 gramów protein. W efekcie syci na długo. Pomaga kontrolować apetyt i ułatwia utrzymanie ustalonego deficytu kalorycznego. Właśnie dlatego może okazać się nieocenionym wsparciem podczas odchudzania, choć oczywiście nie jest żadnym cudownym remedium na nadprogramowe kilogramy.

Warto podkreślić, że polecany ser zawiera też sporą ilość wapnia – 1300 mg w 100 gramach, czyli 163% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej. Pierwiastek odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Wpływa pozytywnie na stan kości i zębów, ale na tym jego zadanie się nie kończy. Uczestniczy również w skurczach mięśni, w tym mięśnia sercowego, przekazywaniu sygnałów między komórkami nerwowymi oraz krzepnięciu krwi.

Proteinowy ser żółty – więcej białka to nie wszystko

Na korzyść polecanego nabiału przemawia również jego prosty skład. Na etykiecie znajdziemy tylko pięć pozycji – mleko pasteryzowane, sól, chlorek wapnia, kultury bakterii oraz karoteny. Powodem, dla którego warto po niego sięgać jest także szerokie zastosowanie kulinarne.

Najlepszy ser proteinowy to Mlekovita Ser Wysokobiałkowy! Jest w plastrach, a nawet w wersji tartej! Świetny do tostów, kanapek, zapiekanek i makaronu – podkreśla Bartłomiej Szkutnik w jednym z opublikowanych nagrań.

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