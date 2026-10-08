Lepsze 4 sztuki niż kilka kostek czekolady. Aż 1666 mg potasu i solidna porcja błonnika

Żeby zaspokoić ochotę na „coś słodkiego”, wcale nie trzeba sięgać po kaloryczne słodycze. Znacznie lepiej jest wybrać naturalne alternatywy, które są znacznie zdrowsze, a do tego dostarczają mniej kalorii. Świetnym pomysłem na taką przekąskę są świeże owoce, ale nie tylko.

Zdrowsza alternatywa dla słodyczy

Dobrym wyborem są również suszone owoce. Choć do najpopularniejszych należą suszone śliwki, rodzynki czy żurawina, to ja upodobałam sobie coś innego. Chodzi o suszone morele. Są nie tylko niezwykle smaczne, ale też naprawdę bardzo zdrowe. W 100 g suszonych moreli znajduje się aż ok. 1160–1666 mg potasu (ilość jest zależna od stopnia wysuszenia owocu). Potas wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia, pomaga regulować ciśnienie krwi oraz dba o równowagę elektrolitową i pracę mięśni.

W tej przekąsce występuje jeszcze inny ważny składnik. Chodzi o błonnik pokarmowy. Suszone morele dostarczają ok. 7,3–10,3 g błonnika na 100 g produktu. Jest on istotny dla naszego organizmu, ponieważ wspiera perystaltykę jelit, zapobiega zaparciom, wspiera mikroflorę jelitową oraz daje dłuższe uczucie sytości.

To jednak nie wszystko, ponieważ te owoce zawierają także znaczące ilości magnezu, wapnia i żelaza, wspierając układ nerwowy i zapobiegając uczuciu zmęczenia. Są również źródłem antyoksydantów, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym (przyczynia się on do wystąpienia wielu chorób przewlekłych).

Wskazana dzienna ilość suszonych moreli

Jedna sztuka to ok. 24–30 kcal. Zalecana dzienna porcja to od trzech do pięciu sztuk. Średnia garść suszonych moreli to około 4 sztuki.

I choć nadal dostarczamy do organizmu kalorie, to różnica polega na tym, że zamiast tylko „pustych kalorii” i nagłego skoku glukozy, mamy też solidną porcję potasu, błonnika oraz witamin. Pamiętaj jednak, że podczas odchudzania najważniejszy jest deficyt kaloryczny. Istotna jest również regularna aktywność fizyczna oraz zdrowe odżywianie.

Czy można jeść suszone owoce na diecie? Odpowiedź dietetyczki

Wiele osób zastanawia się, czy można jeść suszone owoce na diecie. Na to pytanie w opublikowanym materiale na YouTube odpowiedziała ekspertka od zdrowego odżywiania.

Suszone owoce często są porównywane z tymi świeżymi. Są faktycznie wartościowym źródłem składników odżywczych i błonnika. Podczas procesu suszenia owoce pozbywają się wody, a przez to zmniejsza się ich objętość, ale nie zmienia się ich wartość odżywcza, więc mają dużo więcej kalorii i cukru. Na przykład świeże morele mają 50 kcal w 100 g, a suszone aż 300 kcal (...) – powiedziała dietetyczka Ada Jędraszek.

Ekspertka zaznaczyła również, że suszone owoce z uwagi na ich kaloryczność wcale nie są złe i nie musisz z nich rezygnować, jednak należy zadbać o ich odpowiednią ilość w diecie, zachowując umiar.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o suszone morele i suszone owoce na diecie

Czy suszone morele są zdrowe i jakie mają właściwości?

Tak, suszone morele są bardzo zdrowe i stanowią wartościową, naturalną alternatywę dla tradycyjnych słodyczy. Do ich najważniejszych zalet należą:

Wysoka zawartość potasu: Dostarczają ok. 1160–1666 mg potasu na 100 g produktu. Potas wspiera układ krążenia, pomaga regulować ciśnienie krwi oraz dba o pracę mięśni i równowagę elektrolitową.

Błonnik pokarmowy: Zawierają ok. 7,3–10,3 g błonnika na 100 g, co wspomaga perystaltykę jelit, zapobiega zaparciom, wspiera mikroflorę jelitową i daje dłuższe uczucie sytości.

Cenne minerały: Są źródłem magnezu, wapnia i żelaza, dzięki czemu wspierają układ nerwowy i pomagają zapobiegać uczuciu zmęczenia.

Antyoksydanty: Chronią komórki organizmu przed stresem oksydacyjnym.

Ile kaloryczne są suszone morele i ile wynosi zalecana dzienna porcja?

Jedna suszona morela dostarcza około 24–30 kcal. Zalecana dzienna porcja wynosi od 3 do 5 sztuk (średnia garść to około 4 sztuki). Choć owoce te dostarczają kalorii, w przeciwieństwie do słodyczy nie są to „puste kalorie”, lecz wartościowa porcja witamin, składników mineralnych i błonnika.

Czy można jeść suszone owoce na diecie odchudzającej?

Tak, suszone owoce można spożywać podczas diety odchudzającej, jednak kluczowy jest umiar. Jak zauważa dietetyczka Ada Jędraszek, proces suszenia pozbawia owoce wody i zmniejsza ich objętość, co sprawia, że mają one znacznie wyższą koncentrację kalorii i cukru niż świeże owoce (np. 100 g świeżych moreli ma ok. 50 kcal, podczas gdy 100 g suszonych aż ok. 300 kcal). Ze względu na kaloryczność nie trzeba z nich rezygnować, ale należy kontrolować ich ilość, pamiętając, że o spadku wagi decyduje ogólny deficyt kaloryczny.

Czym zastąpić słodycze, gdy ma się ochotę na „coś słodkiego”?

Zamiast sięgać po kaloryczne słodycze i wywoływać nagły skok glukozy, warto wybrać naturalne i zdrowsze alternatywy. Doskonałym wyborem są świeże owoce oraz owoce suszone, takie jak suszone morele, suszone śliwki, rodzynki czy żurawina, które dostarczają organizmowi wartościowych składników odżywczych.

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