Ten boczek może jeszcze leżeć w lodówce. GIS ostrzega: nie jedz go

Chodzi o boczek wieprzowy wędzony w plastrach wyprodukowany przez Bell Polska. Produkt był dystrybuowany przez Transgourmet Polska, a komunikat o jego wycofaniu pojawił się także w sieci Selgros. Sprzedawano go jako „Economy Boczek wieprzowy wędzony plastry”.

8 października Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie dla konsumentów. Bakterię Listeria monocytogenes wykryto w dwóch z pięciu przebadanych próbek tej partii boczku.

Masz ten boczek? Sprawdź numer partii

Ostrzeżenie dotyczy konkretnego produktu:

Nazwa: Boczek wieprzowy wędzony plastry, Economy

Numer partii: 40911

Termin przydatności do spożycia: 06.11.2026 r.

Producent: Bell Polska Sp. z o.o., Niepołomice

Dystrybutor: Transgourmet Polska Sp. z o.o.

Jeśli masz taki boczek w lodówce, najważniejsze są numer partii 40911 oraz data 06.11.2026 r. Ostrzeżenie nie dotyczy wszystkich boczków tego producenta, lecz właśnie wskazanej partii.

Boczek jest wycofywany ze sklepów

Producent rozpoczął wycofywanie produktu i szuka źródła zanieczyszczenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii nakazał wycofanie wskazanej partii z obrotu, a produkcja tego asortymentu została wstrzymana do czasu uzyskania wyników potwierdzających jego bezpieczeństwo. Wycofany produkt ma zostać zutylizowany.

GIS ostrzega: nie jedz tego produktu

Jeśli po zjedzeniu skażonego mięsa pojawią się objawy choroby, skontaktuj się z lekarzem. Listeria monocytogenes może wywołać listeriozę. Szczególną ostrożność powinny zachować kobiety w ciąży, osoby starsze i osoby z obniżoną odpornością. U dorosłych zakażenie może przebiegać bezobjawowo albo powodować gorączkę, bóle mięśni i dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. U osób z grup ryzyka choroba może mieć znacznie cięższy przebieg, a u kobiet w ciąży stanowić zagrożenie również dla dziecka.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o listeriozę

Co to jest listerioza?

Listerioza to choroba zakaźna wywoływana przez bakterię Listeria monocytogenes. Najczęściej dochodzi do zakażenia przez spożycie skażonej żywności. Szczególnie groźna jest dla kobiet w ciąży, noworodków, seniorów i osób z obniżoną odpornością.

Jakie są objawy listeriozy?

Objawy listeriozy mogą przypominać grypę lub zatrucie pokarmowe. Najczęściej pojawiają się gorączka, bóle mięśni, osłabienie, biegunka i wymioty. W cięższych przypadkach może dojść do sepsy lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Jak można zarazić się listeriozą?

Do zakażenia listeriozą najczęściej dochodzi przez spożycie żywności skażonej bakterią, np. surowego mięsa, niepasteryzowanego mleka, niektórych serów czy źle przechowywanych produktów gotowych. Bakteria może rozwijać się nawet w temperaturze lodówkowej.

Czy listerioza jest groźna?

Tak, listerioza może być bardzo niebezpieczna. U osób z grup ryzyka może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, zakażenia krwi, a u kobiet w ciąży nawet do poronienia lub zakażenia płodu.

Jak leczy się listeriozę?

Listeriozę najczęściej leczy się antybiotykami, zwłaszcza gdy zakażenie ma ciężki przebieg lub dotyczy kobiet w ciąży, seniorów oraz osób z osłabioną odpornością. W poważniejszych przypadkach konieczna może być hospitalizacja i leczenie dożylne. Łagodniejsze infekcje u zdrowych osób czasem ustępują samoistnie, jednak o sposobie leczenia zawsze powinien decydować lekarz.

Jak zapobiegać listeriozie?

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, warto dokładnie myć warzywa i owoce, unikać surowego mięsa oraz niepasteryzowanych produktów mlecznych, a także dbać o właściwą obróbkę termiczną jedzenia. Bakterię niszczy odpowiednio wysoka temperatura.

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