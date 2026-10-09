Kawa „1+1 gratis” w Biedronce. Ja biorę też ten włoski przysmak 40 proc. taniej

Biedronka jest supermarketem, w którym zakupy robi duża część Polaków. Ja także, więc regularnie przeglądam gazetki promocyjne. W najnowszej znalazłam świetną ofertę na kawę, ale też włoskie ciasteczka. Trzeba jednak zwrócić uwagę na termin zakończenia obu promocji, bo trwają one dość krótko.

Tania kawa w Biedronce

W najnowszej gazetce znalazła się promocja na kawę Dallmayr o wadze 500 g, obejmuje warianty ziarniste oraz mielone (Classic oraz Classic Intense). Jest to oferta typu „1+1 gratis”, w której przy zakupie jednego opakowania drugie otrzymuje się za darmo, z możliwością dowolnego mieszania wariantów. Rabat naliczany jest przy zakupie maksymalnie dwóch opakowań (jedno płatne, jedno gratis) na kartę Moja Biedronka lub aplikację.

Pamiętaj, że jeżeli zdecydujesz się na zakup na przykład trzech opakowań, bezpłatnie dostaniesz tylko jedno. Promocja obowiązuje do najbliższej soboty (10.10).

Włoskie przekąski w świetnej cenie

Zobaczyłam, że w aktualnej Biedronce gazetki poza kawą jest też świetna promocja na włoskie przysmaki. Ciastka marki Gusto Bello – takie jak Cantuccini, Cremolotto, Spogliatone czy Torfa – są objęte promocją, w której drugi, tańszy produkt kupisz 40% taniej. W ramach tej oferty również można dowolnie mieszać wybrane rodzaje ciastek.

Zawsze „poluję” na te przekąski, uwielbia je cała moja rodzina. Są doskonałym dodatkiem na przykład do popołudniowej kawy. To wyjątkowe słodkości, które są inspirowane tradycyjnymi, włoskimi recepturami.

Jak przechowywać kawę?

Kawę najlepiej jest przechowywać w szczelnym i nieprzezroczystym pojemniku. Ważne jest, by stał on w suchych i zaciemnionym miejscu. Dzięki temu dłużej zachowa swój wspaniały smak i aromat. Nie warto również przechowywać jej w lodówce, ponieważ kawa łatwo pochłania wilgoć i zapachy innych produktów.

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