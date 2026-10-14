To naturalny „rozrusznik” dla jelit. Ma tylko 45 kcal, a wielu sięga głównie po suszoną wersję

Choć zazwyczaj możemy spotkać się z pochwałą suszonych śliwek z uwagi na to, że pomagają przy zaparciach, to równie wartościowe są te owoce w formie świeżej. Trwa na nie sezon, więc warto to wykorzystać. Ja ostatnio upiekłam pyszne ciasto śliwkowe, ale możliwości są znacznie większe.

Ten owoc doskonale działa na jelita

Śliwki to owoce, które są bogate w błonnik pokarmowy. Jest on niezwykle ważny, ponieważ wspomaga prawidłową pracę jelit, a także ułatwia trawienie. W 100 g świeżych śliwek jest go 1,6 g, natomiast zdecydowanie w tej kwestii przodują śliwki suszone – mają aż 9,4 g. Te pierwsze mają za to zdecydowanie mniej kalorii, bo zaledwie 45 kcal w 100 g, a suszone w takiej samej ilości – 267 kcal.

Świeże śliwki mogą być lepszym wyborem dla osób, które chcą dostarczyć sobie błonnika, ale jednocześnie zależy im na niższej kaloryczności produktu.

Inne właściwości śliwek

Śliwki zawierają dużo związków prozdrowotnych, a najwięcej z nich jest w skórce owocu (nawet 5 razy więcej niż w miąższu), dlatego złym nawykiem jest ich obieranie. Owoce te są również bogate w antyoksydanty (kwasy fenelowe, kwas neochlorogenowy, ale również kwas chlorogenowy i kryptochlorogenowy), które chronią komórki przed wolnymi rodnikami. Ich nadmiar może powodować stres oksydacyjny, a ten przyczynia się do ryzyka wystąpienia wielu chorób przewlekłych.

Kwas chlorogenowy jest też istotny z innego powodu. Okazuje się, że wpływa na zmniejszenie poziomu cholesterolu LDL i glukozy we krwi. Ich regularne jedzenie oddziałuje również na regulację profilu lipidowego (głównie dzięki zawartości błonnika pokarmowego, w tym pektyn).

Śliwki są również owocami o niskim indeksie glikemicznym, dlatego ich regularne spożywanie może wspomóc kontrolę cukru we krwi.

Pomysły na wykorzystanie śliwek

Sposobów na wykorzystanie śliwek jest naprawdę bardzo dużo. Możesz między innymi zrobić z nich pyszne ciasta. Moim faworytem jest kruche z tymi właśnie owocami. Będą również doskonałe do domowych przetworów. Jeśli teraz je zrobisz, to w zimie z pewnością sobie za to podziękujesz. Ze śliwek wychodzi pyszny sok, powidła, dżemy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o świeże śliwki i ich właściwości

Czy świeże śliwki są zdrowsze i mniej kaloryczne od suszonych?

Świeże śliwki są przede wszystkim znacznie mniej kaloryczne – 100 g dostarcza zaledwie 45 kcal, podczas gdy taka sama ilość śliwek suszonych to aż 267 kcal. Świeże owoce będą więc lepszym wyborem dla osób pilnujących kaloryczności diety, choć to suszone śliwki zawierają więcej błonnika (9,4 g w porównaniu do 1,6 g w świeżych).

Czy powinno się obierać śliwki ze skórki?

Nie, obieranie śliwek to zły nawyk. Najwięcej prozdrowotnych związków oraz antyoksydantów znajduje się właśnie w skórce – nawet do 5 razy więcej niż w samym miąższu.

Jak śliwki wpływają na poziom cukru i cholesterolu we krwi?

Śliwki charakteryzują się niskim indeksem glikemicznym, dzięki czemu pomagają w kontroli poziomu cukru we krwi. Zawarty w nich kwas chlorogenowy wpływa na obniżenie glukozy oraz „złego” cholesterolu LDL, a wysoka zawartość błonnika i pektyn wspomaga prawidłową regulację profilu lipidowego.

Do czego można wykorzystać świeże śliwki w kuchni?

Świeże śliwki doskonale sprawdzają się do wypieków (np. w tradycyjnym cieście kruchym ze śliwkami) oraz do przygotowywania domowych przetworów na zimę, takich jak powidła, dżemy czy soki.

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