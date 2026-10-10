Dietetyk poleca tę kawę z Biedronki za 22,79 zł. Prosty skład i świetny aromat

Dla wielu osób kawa jest nieodłącznym elementem poranka. Pijemy ją nie tylko, by dodać sobie energii. To też po prostu przyjemny rytuał. I choć wiadomo, że pita w odpowiedniej ilości działa pozytywnie na nasze zdrowie, to warto wiedzieć też, jakie produkty dokładnie wybierać.

Dietetyk poleca tę kawę z Biedronki

Dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym nagraniu na YouTube podpowiedział, jaką kawę z Biedronki warto kupować. Polecana jest kawa rozpuszczalna Cafe D'Or.

Zdrowa tak samo jak sypana. Ma prosty skład: kawa i aromat – powiedział ekspert.

Do tego ta kawa występuje w różnych wersjach smakowych, więc każdy znajdzie coś dla siebie. 160 g tej kawy kosztuje 22,79 zł, więc to naprawdę świetna cena.

Czy kawa rozpuszczalna jest zdrowa?

Dużo osób z pewnością zastanawia się jednak, czy kawa rozpuszczalna jest zdrowa.

Kawa rozpuszczalna różni się tylko tym od ziarnistej, że przed zapakowaniem została najpierw zaparzona, a następnie z takiego naparu odparowano wodę. Kawa rozpuszczalna to 100 proc. kawy w kawie. Nie ma w niej żadnych innych dodatków – wyjaśnił z kolei dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Zwrócił jednak uwagę na to, że czym innym jest napój kawowy. Nie jest to sama kawa, ponieważ w jego składzie znajduje się wiele różnych substancji, w tym cukier. Prawdziwa kawa w takim napoju jest więc tylko dodatkiem.

Właściwości kawy

Najbardziej znaną właściwością kawy jest poprawa funkcji poznawczych. Jej picie poprawia koncentrację, czas reakcji, ale też nastrój czy uczucie zmęczenia. Dodatkowo jednak spożywanie tego produktu wiąże się z niższym ryzykiem rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym udaru mózgu.

Kawa wspiera także metabolizm. Związki zawarte w niej zwiększają wrażliwość tkanek na insulinę, co znacząco obniża ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2.

Czarna kawa posiada też minimalną ilość kalorii (zaledwie około 2 kcal). Kaloryczność tego napoju bardzo wzrasta, gdy dodamy do niego mleko, śmietankę, cukier lub syropy smakowe.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kawę z Biedronki i właściwości kawy

Czy kawa rozpuszczalna jest zdrowa?

Tak, kawa rozpuszczalna jest tak samo zdrowa jak kawa sypana. Różni się od ziarnistej jedynie tym, że przed zapakowaniem została zaparzona, a następnie odparowano z niej wodę. Prawdziwa kawa rozpuszczalna to 100% kawy w kawie.

Jaką kawę z Biedronki poleca dietetyk?

Dietetyk Michał Wrzosek poleca kawę rozpuszczalną Cafe D'Or z Biedronki. Ceni ją za prosty skład (kawa i aromat) oraz fakt, że występuje w różnych wersjach smakowych.

Czym różni się kawa rozpuszczalna od napoju kawowego?

Kawa rozpuszczalna zawiera wyłącznie 100% kawy. Z kolei napój kawowy nie jest samą kawą – zawiera wiele innych substancji, w tym dodany cukier, a prawdziwa kawa stanowi w nim jedynie dodatek.

Jakie właściwości zdrowotne ma picie kawy?

Picie kawy poprawia koncentrację, czas reakcji, nastrój oraz zmniejsza uczucie zmęczenia. Dodatkowo obniża ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego (w tym udaru mózgu), wspiera metabolizm i zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę, co zmniejsza ryzyko cukrzycy typu 2. Czarna kawa ma też minimalną kaloryczność (ok. 2 kcal).

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