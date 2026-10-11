Ma nawet 17 razy więcej witaminy C niż cytryna. Jesienią warto mieć go pod ręką

W niedużych owocach rokitnika kryje się ogromny prozdrowotny potencjał. Można je wykorzystać w kuchni na wiele sposobów. Nie sprawdzą się jako samodzielna przekąska z uwagi na cierpki i kwaśny smak, ale mogą z powodzeniem urozmaicić sosy, dżemy, domowe konfitury czy desery. Sprawdź, dlaczego warto włączyć je do jadłospisu.

Rokitnik jako bogate źródło witaminy C

Rokitnik obfituje w witaminę C. Zawiera od 300 do nawet 900 tego związku w 100 gramach, zależnie od odmiany. Dla porównania cytryna ma go znacznie mniej, bo około 53 mg w tej samej porcji. Kwas askorbinowy wspiera mechanizmy obronne organizmu na kilu poziomach. Jako przeciwutleniacz chroni również komórki przed nadmiarem wolnych rodników. Uczestniczy też w produkcji kolagenu, dzięki czemu pomaga utrzymać szczelność skóry, stanowiącej pierwszą barierę dla patogenów. Niektóre badania sugerują również, że może łagodzić objawy przeziębienia i skracać czas trwania infekcji, choć naukowcy nie są zgodni w tej kwestii.

Inne zalety owoców rokitnika

Wysoka zawartość witaminy C to niejedyny powód, dla którego warto włączyć rokitnik do diety. Na inne jego zalety zwróciła uwagę dietetyczka Paulina Styś-Nowak w jednym z artykułów.opublikowanych w sieci.

Jednym z najważniejszych składników aktywnych występujących w owocach rokitnika jest izoramnetyna. Na podstawie wstępnych badań uważa się, że flawonoid ten może posiadać niezwykle pozytywny wpływ na przeciwdziałanie chorobom układu krążenia, otyłości oraz chorób nowotworowych – zauważa.

Obecne w nim polifenole mogą też pomóc w obniżeniu tak zwanego złego cholesterolu (LDL) i wpłynąć pozytywnie na układ nerwowy. „W badaniach na zwierzętach wykazano, że rokitnik działa neuroprotekcyjnie, m.in. poprzez hamowanie zapalenia nerwów i usuwanie złogów amyloidu β, które odkładają się w mózgu chorych na Alzheimera. Korzyści te wymagają potwierdzenia w badaniach klinicznych z udziałem ludzi” – wskazuje ekspertka.

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