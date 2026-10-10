Dietetyczka znalazła tę zdrową rybę na półce w Biedronce. Wcale nie łosoś ani makrela

Jedzenie ryb jest bardzo istotne dla naszego zdrowia i powinno stać się naszym stałym nawykiem. Ryby są bogate w białko, witaminy i cenne kwasy tłuszczowe omega-3, które wspierają pracę mózgu i serca. Ich regularne spożywanie pozwala utrzymać cały organizm w dobrej kondycji. Teraz naprawdę wartościową rybę możesz dostać w Biedronce. Wbrew pozorom wcale nie chodzi o łososia czy makrelę.

Dietetyczka poleca tę rybę

Dietetyczka Joanna Wołynko na swoim Instagramie opublikowała nagranie, w którym poleciła nowości z Biedronki. Wśród nich znalazła się również ryba, a dokładnie chodzi o filet z płoci marki „Evra Fish” w oleju tłoczonym na zimno z warzywami. Ten produkt wyróżnia się bardzo dobrą jakością i składem.

Aż 60% zawartości stanowi ryba pozyskiwana z polskich wód śródlądowych, a sos pomidorowy (29%) opiera się na prostych składnikach, takich jak koncentrat, fasola szparagowa, marchew oraz naturalne przyprawy (czosnek, sól, pieprz). Dużym plusem jest zastosowanie oleju rzepakowego tłoczonego na zimno zamiast rafinowanego oraz całkowity brak sztucznych konserwantów czy zagęszczaczy.

Jak jedzenie ryb wpływa na organizm?

Mięso ryby jest przede wszystkim doskonałym źródłem pełnowartościowego białka. Jest ono także łatwostrawne, co jest dużą zaletą między innymi w przypadku osób starszych. Dostarcza również dużej ilości białka, a przy tym nie jest kaloryczne.

To także źródło witamin z grupy B (m.in. ryboflawiny, niacyny, B6 i B12) oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A i D. Znajdują się w tym produkcie także liczne składniki mineralne. W znaczących ilościach są to między innymi magnez, potas i fosfor.

Ryby to także doskonałe źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. Chronią one układ krążenia (obniżają poziom „złego” cholesterolu LDL i trójglicerydów oraz regulują ciśnienie krwi). Działają także przeciwzapalnie i wspierają pracę mózgu.

Jak często jeść ryby?

Bardzo ważne jest, by ryby były stałym elementem w naszej diecie.

Rekomendacje odnośnie spożycia ryb mogą się nieco różnić pomiędzy poszczególnymi krajami, co często związane jest z różnicami kulturowymi. Jednak większość organizacji zajmujących się szeroko pojętym zdrowiem, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), czy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), rekomenduje spożywanie 1-2 porcji ryb tygodniowo, przy czym jedną z tych porcji powinna stanowić ryba tłusta. Przekłada się to na ilość ok. 150-300 g ryb tygodniowo. Takie same zalecenie umieszczono również w polskich rekomendacjach zawartych w Talerzu Zdrowego Żywienia – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o jedzenie ryb i wartościowe produkty z Biedronki

Jaką rybę z Biedronki poleca dietetyczka?

Dietetyczka Joanna Wołynko poleca filet z płoci marki „Evra Fish” w oleju tłoczonym na zimno z warzywami. Produkt ten wyróżnia się dobrym składem: aż 60% zawartości stanowi ryba z polskich wód śródlądowych, sos pomidorowy bazuje na prostych składnikach i warzywach, zastosowano w nim olej rzepakowy tłoczony na zimno zamiast rafinowanego oraz nie zawiera sztucznych konserwantów ani zagęszczaczy.

Jak jedzenie ryb wpływa na organizm i zdrowie?

Spożywanie ryb dostarcza pełnowartościowego i łatwostrawnego białka, witamin z grupy B (ryboflawiny, niacyny, B6, B12), witamin A i D oraz minerałów takich jak magnez, potas i fosfor. Zawarte w rybach kwasy tłuszczowe omega-3 chronią układ krążenia (obniżają poziom „złego” cholesterolu LDL i trójglicerydów, regulują ciśnienie), działają przeciwzapalnie oraz wspierają pracę mózgu i serca.

Jak często powinno się jeść ryby według zaleceń ekspertów?

Większość organizacji zajmujących się zdrowiem (m.in. WHO, FAO, EFSA) oraz polski Talerz Zdrowego Żywienia rekomendują spożywanie 1–2 porcji ryb tygodniowo (ok. 150–300 g tygodniowo), z czego przynajmniej jedną porcję powinna stanowić ryba tłusta.

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