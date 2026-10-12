Jedzą ich 4 razy więcej niż Polacy. To sekret długowieczności Japończyków

Japończycy słyną z długowieczności. Ich dieta od dawna budzi zainteresowanie naukowców, ale też zwykłych osób, które chcą się nimi inspirować. Jednym z jej ważnych elementów są ryby. I choć w Polsce też są popularne, to Japończycy jedzą ich jednak znacznie więcej niż my.

Sposób Japończyków na długowieczność

Mówiąc o diecie japońskiej, nie sposób nie wspomnieć o spożyciu ryb. Tu od razu zaznaczę, że Japończycy jedzą około cztery razy więcej ryb niż Polacy. W przypadku Japonii spożycie ryb wynosi około 45 kg rocznie, zaś w Polsce to średnio tylko 11 kg. Osobiście uważam, że ryby są jedną z najzdrowszych kategorii produktów – powiedział w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Dodał, że dostarczają one mnóstwo dobroczynnych związków pokarmowych, takich jak kwasy tłuszczowe omega-3, pełnowartościowe białko, witamina B12, żelazo, selen, jod, potas, magnez czy cholina.

Regularne włączenie ryb do jadłospisu przyczynia się również do dłuższego życia.

A jeśli chodzi o badania naukowe i konkretne dane, które potwierdzają, że regularne włączanie ryb do jadłospisu wiąże się z dłuższym życiem, to na przykład kilka z nich pokazało, że osoby, których dieta obfituje w ryby, mają od 24 do 51 proc. mniejsze ryzyko wystąpienia przedwczesnej śmierci – powiedział.

Dietetyk powołał się na badania pod tytułami „Association between fish consumption and mortality risk from overall cardiovascular disease and its subtypes: a 20-year prospective cohort analysis by sex” oraz „Association of fish intake with all-cause mortality according to CRP levels or inflammation in older adults: a prospective cohort study”.

Ile ryb spożywać?

Specjalista od zdrowego odżywiania zasugerował, żeby jeść przynajmniej trzy porcje na tydzień. Należy też pamiętać o tym, że co najmniej raz w tygodniu powinniśmy sięgać po tłustą rybę, taką jak łosoś, makrela, sardynki czy śledź. Powinny być częścią naszego menu, ponieważ są bogate w kwasy omega-3, które wspierają pracę serca i mózgu.

Zaleca się przede wszystkim wybieranie ryb świeżych, ewentualnie mrożonych, a w ograniczonej ilości przetworów rybnych, jak konserwy, paluszki rybne czy ryby wędzone – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wpływ spożycia ryb i diety japońskiej

Ile ryb jedzą Japończycy w porównaniu do Polaków?

Japończycy jedzą około cztery razy więcej ryb niż Polacy. W Japonii roczne spożycie ryb wynosi około 45 kg na osobę, podczas gdy w Polsce jest to średnio jedynie 11 kg.

Jakie wartości odżywcze dostarczają ryby?

Ryby są jedną z najzdrowszych kategorii produktów. Dostarczają m.in.:

kwasy tłuszczowe omega-3,

pełnowartościowe białko,

witaminę B12, żelazo, selen, jod, potas, magnez oraz cholinę.

Czy jedzenie ryb rzeczywiście wydłuża życie?

Tak, badania naukowe wskazują, że regularne włączanie ryb do diety wiąże się z dłuższym życiem. Osoby, których dieta jest bogata w ryby, mają od 24% do 51% mniejsze ryzyko przedwczesnej śmierci.

Jak często i jakie ryby należy jeść?

Zaleca się spożywanie przynajmniej trzech porcji ryb tygodniowo, z czego co najmniej raz w tygodniu powinna to być tłusta ryba (np. łosoś, makrela, sardynki lub śledź), bogata w kwasy omega-3 wspierające pracę serca i mózgu. Najlepiej wybierać ryby świeże lub mrożone, ograniczając spożycie przetworów rybnych, takich jak konserwy, ryby wędzone czy paluszki rybne.

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