Dietetyczka poleca tego gotowca z Lidla. Ma więcej błonnika, a przygotujesz go w 2 minuty

Dietetyczka Asia Wołynko wybrała się niedawno do Lidla w poszukiwaniu zakupowych „perełek”. Jak przyznaje niełatwo było je znaleźć, ale się udało. Jedną z nich okazały się gnocchi marki De Cecco. Zobacz, dlaczego warto po nie sięgnąć, gdy brakuje czasu na przyrządzanie posiłku „od zera”.

Te gotowe gnocchi poleca dietetyczka

Ekspertka zwróciła szczególną uwagę na jeden konkretny wariant omawianego wyrobu. Nie chodzi o „zwykłe” gnocchi, ale te pełnoziarniste. Ich bazą jest purée ziemniaczane. Stanowi 71,4 procent produktu. Dalej mamy dwa rodzaje mąki pełnoziarnistej – pszenną i ryżową, a także sól, kwas mlekowy regulujący kwasowość oraz sorbinian potasu pełniący funkcję substancji konserwującej. Specjalistka nazwała te kluseczki „hitem internetów”. Zasługują na popularność, bo mają nie tylko całkiem niezły skład, ale też wysoką – jak na gotowy wyrób – wartość odżywczą.

Ciekawa opcja dla osób, które unikają oczyszczonej mąki. Mają więcej błonnika, nieco mniej kalorii oraz węglowodanów – zauważyła dietetyczka w opublikowanym nagraniu.

Stugramowa porcja klusek dostarcza 140 kcal, 28 g węglowodanów i 3,2 g włókna pokarmowego. Zawiera też 3,3 g białka oraz 0,9 g tłuszczu, w tym 0,3 g kwasów tłuszczowych nasyconych. Jedno opakowanie waży 500 gramów.

Gotowe kluseczki – propozycja podania

Te kluseczki to doskonała „baza”. Doskonale komponują się z wieloma różnymi produktami. Możesz je podać z sosem dyniowym i startym serem. Jeśli wolisz prostsze rozwiązania, sięgnij po wariant na bazie passaty. Do pomidorowej bazy pasują szpinak, cukinia albo pieczona papryka. Dobrym źródłem białka jest kurczak, tofu, mozzarella lub biała fasola. Wystarczy wybrać jeden z tych dodatków, żeby wzbogacić posiłek.

Jeśli w lodówce zostały ci pieczone lub gotowane warzywa, możesz zmiksować je z odrobiną wody na gęsty sos. Po połączeniu z ugotowanymi gnocchi powstanie ciepły posiłek, który idealnie wpisuje się w ideę „zero waste” (niemarnowania żywności). Uważaj jednak na zawartość soli. Już same kluseczki maja jej dosyć dużo, bo 1,1 g w 100 gramach.

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