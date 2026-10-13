Dietetyk wskazał najgorsze wędliny ze sklepu. W niektórych nawet próżno szukać mięsa

Dla wielu osób to zwyczajowy składnik kanapek i potraw. Sklepowe wędliny maja jednak różną jakość, której warto się przyjrzeć. Zrobił to znany dietetyk dr Bartek Kulczyński. Uważa on mięso za ważną grupę produktów, które zapewnia wiele składników potrzebnych dla zdrowia, ale ostrzega przed jedzeniem niektórych przetworów.

Najgorsze wędliny w opinii dietetyka

Te produkty mają nie tylko niską jakość, ale jedzone regularnie mogą zaszkodzić. Ekspert wyjaśnił przy tym, że nie trzeba całkiem z nich zrezygnować, ale warto „ograniczyć na rzecz zdrowszych”.

Jako wyroby, które nie powinny pojawiać się w diecie za często, dr Kulczyński wymienił wędliny zawierajce tylko 70% mięsa, a zwłaszcza składają się z niego jedynie w połowie. To oznacza, że resztę stanowią inne składniki, w tym wypełniacze i tak zwane mięso oddzielone mechanicznie (MOM).

Wbrew nazwie nie jest to jednak mięso, tylko surowiec pochodzenia mięsnego w postaci rozdrobnionej masy białkowo-tłuszczowej. Według definicji prawnej jest „uzyskany przez mechaniczne usunięcie mięsa z tkanek przylegających do kości po ich oddzieleniu od tuszy lub z tusz drobiowych, za pomocą środków mechanicznych”.

Ekspert zwrócił uwagę, że są to produkty o niższym poziomie białka, a wyższej zwartości tłuszczu i fosforu. Związki tego pierwiastka to częsty dodatek do żywności, przez co większość osób przyjmuje za duże dawki z dietą – nawet 2,5 razy więcej niż się zaleca. Nadmiar osłabia jednak kości, obciąża nerki i sprzyja zwapnieniu naczyń krwionośnych. Niepożądanym dodatkiem, ale niestety powszechnie używanym, są też sztuczne substancje wzmacniające smak, takie jak glutaminianu sodu.

Tych wędlin lepiej nie jeść na co dzień

Gdy przyjrzałam się składom różnych produktów, w niektórych całkowicie brakowało mięsa. Oprócz MOM zawierają tłuszcz, skórki, wodę, zagęstniki, a także białka sojowe i mięsne. Warto uważać zwłaszcza na wędliny rozdrobnione, takie jak parówki i pasztety. Gorszy skład mają również tanie kiełbasy, kabanosy, konserwy, mortadela czy wędliny kanapkowe.

Jak podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, przetwory mięsne mają nie tylko sporo nasyconych tłuszczów, cholesterolu i soli. Problemem są ponadto substancje konserwujące, takie jak azotyn sodu (E250) oraz związki powstające podczas wędzenia i obróbki. Tak przetworzone mięso zakwalifikowano do czynników rakotwórczych dla człowieka. Duże spożycie zwiększa także ryzyko rozwoju innych chorób, w tym tych sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2.

Wybór dobrej wędliny w sklepie

W sklepach można znaleźć jednak wyroby lepszej jakości, która według dietetyka w ostatnich latach się poprawia. Wiele z nich zawiera więcej mięsa, natomiast mniejszą ilość niepolecanych składników.

Mam tu na myśli szynki, kiełbasy czy parówki, które zawierają, powiedzmy, minimum 90% mięsa i są bez wymienionych dodatków – powiedział dr Kulczyński w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Dlatego ekspert nalega, by czytać składy wędlin w sklepie – również tych, a raczej zwłaszcza tych sprzedawanych na wagę. Powód? „Nieraz mają gorszy skład niż mięso paczkowane”. Tymczasem informacje o składnikach muszą być dostępne na żądanie klientów.

FAQ – najczęstsze pytania o najgorsze wędliny

Jakich wędlin unikać w sklepie?

Warto unikać wyrobów o niskiej zawartości mięsa (np. 50–70%), w których resztę składu stanowią mięso oddzielone mechanicznie (MOM) i wypełniacze. Gorszym składem często odznaczają się wędliny rozdrobnione (np. parówki czy pasztety), a także tanie kiełbasy, kabanosy, konserwy, mortadela i wędliny kanapkowe, zwłaszcza gdy są to tanie produkty sprzedawane na wagę.

Co to jest MOM w wędlinie?

MOM to mięso oddzielone mechanicznie, które według definicji jest surowcem pochodzenia mięsnego. To rozdrobniona masa białkowo-tłuszczowa uzyskiwana z tkanek przylegających do kości.

Czy wędliny są niezdrowe?

Przetworzone mięso zostało zakwalifikowane do czynników rakotwórczych, a jego duże spożycie zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 oraz chorób sercowo-naczyniowych. Do najbardziej niezdrowych należą wędliny słabszej jakości, które zawierają mniej białka, a więcej tłuszczu fosforu. W składzie oprócz MOM często znajdują się także skórki, tłuszcz oraz dodatek białek sojowych i mięsnych. Mają sporo nasyconych tłuszczów, cholesterolu, soli oraz często substancje konserwujące w postaci azotynu sodu (E250).

Czy trzeba całkowicie zrezygnować z wędlin?

Nie ma konieczności całkowitej rezygnacji z wędlin, jednak warto ograniczyć produkty niskiej jakości na rzecz zdrowszych wyrobów. Najlepiej wybierać wędliny zawierające minimum 90% mięsa i pozbawione zbędnych dodatków. Ekspert zaleca dokładne czytanie etykiet w sklepie, które muszą być dostępne również w przypadku produktów na wagę.

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