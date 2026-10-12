W Chorwacji jedzą je zamiast cukierków. Obniżają cholesterol, a 3 sztuki to tylko 85 kcal

Owoc podobny do daktyla wywodzi się z Chin, ale dobrze czuje się także w Chorwacji, zwłaszcza na Istrii i w Dalmacji. Jest tam znany jako žižula, a po spolszczeniu – żiżula. Można spotkać go także w innych krajach Europy Południowej, a jest to głożyna pospolita (Ziziphus jujuba) lub inaczej jujuba. Wraz z dojrzewaniem przybiera czerwony kolor, dlatego bywa określana także daktyl czerwony, a ponadto chiński. Jest miękka i słodka z miodową nutą, idealna zamiast słodyczy i cukru w deserach czy napojach. Sięganie po nią może przynieść ważne korzyści dla organizmu.

Wspiera metabolizm i mózg

W medycynie azjatyckiej ceniono jujubę ze względu na działanie wzmacniające, odtruwające i uspokajające. Obecnie przybywa badań, które potwierdzają te i inne pozytywne właściwości, w tym antyoksydacyjne, przeciwutleniające i poprawiające profil lipidowy krwi.

Jak wynika z przeglądu badań opublikowanego w 2024 roku w piśmie „Clinical Nutrition Open Science”, spożywanie głożyny pomaga zmniejszyć BMI, poziom trójglicerydów, cholesterolu całkowitego i LDL. Inne badania wskazują jednak, że dotyczy to głównie osób z zaburzeniami metabolicznymi. W przypadku cukrzycy typu 2 może też redukować glikemię.

Natomiast w przeglądzie dostępnym na stronie Uniwersytetu Nauki i Technologii w Hongkongu (HKUST) omówiono wpływ tego produktu na układ nerwowy.

Głożyna pospolita wykazuje działanie neuroprotekcyjne, w tym ochronę komórek nerwowych przed stresem neurotoksycznym, stymulację różnicowania neuronów, zwiększenie ekspresji czynników neurotroficznych oraz wspomaganie pamięci i uczenia się – podali autorzy pracy.

Inne korzyści z sięgania po chińskie daktyle to wsparcie układu trawienia, w tym żołądka, wątroby oraz jelit. Porcja, która może poprawiać wspomniane aspekty zdrowia, jest niewielka.

Wystarczą 3 owoce dziennie

Korzystne działanie jujuby przypisuje się licznym przeciwutleniaczom, fitosterolom, rozpuszczalnemu błonnikowi w postaci polisacharydów i innym bioaktywnym substancjom. Dawka, która sprawdzała się w badaniach, często wynosiła już 30 g suszonych owoców dziennie, czyli 3 średnie sztuki (85 kcal).

W głożynie znajdziemy także witaminę C i z grupy B (zwłaszcza B2 i B3), potas, żelazo i magnez. Suszona zapewnia około 280 kcal i około 55 g cukrów prostych w 100 g. Podobną dawkę energii dostarczają rodzynki, ale mają o 10 g więcej cukrów i dwa razy mniej błonnika. Dzięki temu ostatniemu daktyle chińskie wspierają walkę z zaparciami. Większe ilości owoców nie są jednak odpowiednie dla osób ograniczających związki fermentujące w diecie, które stosują dietę FODMAP.

Umiar w sięganiu po jujubę zalecany jest także w przypadku przyjmowanie leków przeciw cukrzycy, depresji i padaczce, ponieważ zawarte w owocach związki mogą wchodzić z nimi w interakcję.

FAQ – najczęstsze pytania o właściwości jujuby

Jakie właściwości zdrowotne ma jujuba?

Owoce jujuby wykazują działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne oraz uspokajające. Badania wskazują, że mogą one wpływać na poprawę profilu lipidowego krwi poprzez obniżenie poziomu trójglicerydów, cholesterolu całkowitego oraz LDL, co zaobserwowano głównie u osób z zaburzeniami metabolicznymi. W przypadku osób z cukrzycą typu 2 owoce te mogą również redukować glikemię. Dodatkowo związki z jujuby wywierają efekt neuroprotekcyjny – chronią komórki nerwowe przed stresem neurotoksycznym, wspomagają pamięć i uczenie się.

Ile suszonej jujuby jeść dziennie?

Porcja suszonych owoców, którą często stosowano skutecznie w badaniach naukowych, to 30 gramów dziennie. Taka ilość odpowiada w przybliżeniu 3 średnim sztukom i dostarcza około 85 kcal.

Czy jujuba wpływa na trawienie?

Głożyna pospolita wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego, w tym żołądka, wątroby oraz jelit. Zawarty w owocach błonnik rozpuszczalny w postaci polisacharydów ułatwia walkę z zaparciami. Dla porównania, 100 gramów suszonej jujuby zawiera dwukrotnie więcej błonnika niż rodzynki przy podobnej kaloryczności.

Kto powinien ograniczyć spożywanie jujuby?

Spożywania większych ilości tych owoców powinny unikać osoby stosujące dietę FODMAP z uwagi na obecność związków fermentujących w jelicie grubym. Zachowanie umiaru jest zalecane również pacjentom przyjmującym leki przeciw cukrzycy, depresji lub padaczce. Zawarte w jujubie substancje bioaktywne mogą bowiem wchodzić w interakcje z ich substancjami czynnymi.

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