Dietetyczka poleca ten serek z Dino. Genialny skład i tylko 115 kcal, a smak zachwyca

Dino jest jedną z najpopularniejszych sieci sklepów w naszym kraju. Z uwagi na to, że wiele osób robi tam zakupy, warto wiedzieć, na które dokładnie produkty zwrócić uwagę. Dietetyczka Klaudia Maskiera w opublikowanym nagraniu na Instagramie zwróciła uwagę na jeden produkt.

Ten twaróg poleca dietetyczka

Mowa o twarożku „Gzik” marki „Ja naturalnie” z cebulką i szczypiorkiem.

Super skład, bazą jest twarożek, a dodatki to cebula, szczypiorek, sól, pieprz i aromat naturalny. Nie ma cukru, syropów czy zagęstników. Naturalna baza zamiast słodkiego jogurtu smakowego. Niewysoka kaloryczność, bo około 115 kcal/100 g. Lepsza alternatywa dla wielu gotowych smarowideł – wyjaśniła ekspertka.

Twaróg, w tej, ale też w każdej innej formie, powinien na stałe zagościć w naszym menu. Zawiera dużo kazeiny – białka, które trawi się powoli i równomiernie uwalnia aminokwasy. Dzięki temu zapewnia długotrwałe uczucie sytości. To z kolei sprawia, że nie sięgamy po niezdrowe i tuczące przekąski.

Dostarcza też wapń, który jest ważny dla zdrowia kości. To szczególnie ważne w przypadku osób starszych, które są narażone na osteoporozę. Jest także naturalnym źródłem witamin z grupy B, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, dodają energii i pomagają w walce ze zmęczeniem.

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Jak wykorzystać twaróg?

Twaróg świetnie smakuje w wersjach wytrawnych. Ten polecony przez dietetyczkę idealnie sprawdzi się jako zdrowa baza do śniadania lub kolacji. Możesz posmarować nim pieczywo – to będzie ciekawa alternatywa dla klasycznego twarogu lub serka śmietankowego. Będzie też odpowiedni jako przekąska, podana z ciepłymi ziemniakami ugotowanymi w mundurkach. W ten sposób gzika zawsze serwuje moja siostra i każdy się zajada. Ciekawą opcją jest też wykorzystanie tego twarogu jako wyrazistego nadzienia do naleśników w wersji wytrawnej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o twaróg Gzik z Dino

Jaki twaróg z sklepu Dino poleca dietetyczka?

Dietetyczka Klaudia Maskiera poleca twarożek Gzik z cebulką i szczypiorkiem marki „Ja naturalnie”. Ekspertka doceniła go za prosty i czysty skład bez dodatku cukru, syropów glukozowo-fruktozowych czy chemicznych zagęstników.

Ile kalorii ma twarożek Gzik „Ja naturalnie” i dlaczego jest zdrowy?

Twarożek ma około 115 kcal na 100 g. Jest wartościowym elementem diety ze względu na wysokie zawartości:

Kazeiny – pełnowartościowego białka, które trawi się powoli, zapewniając długotrwałe uczucie sytości i chroniąc przed podjadaniem.

Wapnia – kluczowego dla zdrowych i mocnych kości (szczególnie istotnego w profilaktyce osteoporozy).

Witamin z grupy B – wspomagających układ nerwowy, dodających energii i zmniejszających uczucie zmęczenia.

Czym różni się polecany Gzik od innych gotowych serków i smarowideł?

Różni się przede wszystkim naturalną bazą twarogową oraz brakiem sztucznych ulepszaczy i cukru, które często pojawiają się w gotowych serkach śmietankowych czy jogurtach smakowych. Stanowi dzięki temu znacznie mniej kaloryczną i zdrowszą alternatywę dla klasycznych smarowideł.

Z czym najlepiej podawać twarożek Gzik w kuchni?

Gzik sprawdza się idealnie w wersjach wytrawnych na kilka sposobów:

Na pieczywo: Jako wyrazista baza do śniadań lub kolacji zamiast tradycyjnego masła czy serka topionego.

Z ziemniakami: Jako tradycyjny dodatek do ciepłych ziemniaków ugotowanych w mundurkach.

Do naleśników: Jako wyraziste, słone nadzienie do wytrawnych naleśników.

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