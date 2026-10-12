Masz taki ser w lodówce? GIS ostrzega przed groźną bakterią wykrytą w 5 z 5 próbek

Chodzi o sery regionalne firmy Mlecz Ser Górskie z Jabłonki. Wszystkie objęte ostrzeżeniem produkty pochodzą z jednej partii. Są wśród nich sery naturalne, wędzone oraz wersje z dodatkami.

12 października GIS wydał ostrzeżenie dotyczące tych serów. Listerię wykryto we wszystkich pięciu przebadanych próbkach. Cała partia została wcześniej sprzedana jednemu odbiorcy detalicznemu w Szczyrku i trafiła do sprzedaży. Producent rozpoczął już jej wycofywanie.

GIS ostrzega przed 8 serami. Sprawdź numer partii

Ostrzeżenie obejmuje następujące produkty:

Ser regionalny Gałka Naturalna 250 g – termin przydatności 18.10.2026,

Ser regionalny Gałka z czosnkiem niedźwiedzim 250 g – 18.10.2026,

Ser regionalny Gałka z papryką 250 g – 18.10.2026,

Ser regionalny Gałka Wędzona 250 g – 07.11.2026,

Ser regionalny „Tabliczka” Wędzona 250 g – 07.11.2026,

Ser regionalny „Kukurydza” Wędzona 280 g – 07.11.2026,

Ser regionalny „Korbacz” Naturalny 1 kg – 18.10.2026,

Ser regionalny „Sietniok” Wędzony 180 g – 07.11.2026.

Numer partii wszystkich produktów jest taki sam: 261.2026/M.

Producentem jest Mlecz Ser Górskie Sp. z o.o. z Jabłonki. GIS podaje, że cała partia została sprzedana firmie HALAMA ANETA Firma Handlowo-Usługowa przy ul. Beskidzkiej 84 w Szczyrku.

Masz ten ser? Nie jedz go

GIS zaleca, aby nie spożywać produktów z partii 261.2026/M. Producent uruchomił procedurę wycofania całej partii i sprawdza źródło zanieczyszczenia. Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Weterynaryjna monitorują wycofywanie serów ze sprzedaży.

Jeśli masz w lodówce jeden z wymienionych serów, sprawdź numer partii. Produkt objęty ostrzeżeniem możesz zwrócić do sklepu lub wyrzucić. Nie próbuj go, nawet jeśli wygląda i pachnie normalnie.

Listeria monocytogenes może wywołać listeriozę. Jeżeli po zjedzeniu produktu objętego ostrzeżeniem pojawią się objawy choroby, GIS zaleca kontakt z lekarzem. Szczególnie narażone na ciężki przebieg listeriozy są kobiety w ciąży, seniorzy i osoby z osłabioną odpornością.

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