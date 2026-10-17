W rodzinnym domu lądowała niemal w każdej zupie. Dietetyk ostrzega: 60 proc. limitu soli w porcji

Wiele osób używa gotowych kostek rosołowych, ponieważ jest to szybki i prosty sposób na przygotowanie zupy. Sama pamiętam, że w moim rodzinnym domu ten produkt był zawsze w kuchennej szafce. To praktyczne rozwiązanie, jednak lepiej stosować je jak najrzadziej.

Dietetyk ostrzega przed kostkami rosołowymi

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński opublikował na YouTube nagranie, w którym opowiedział o produktach szkodliwych dla naszego zdrowia. Jednym z nich są właśnie kostki rosołowe.

Kolejnym skutecznym posunięciem na liście niszczenia własnego zdrowia byłoby gotowanie każdej zupy na bazie sklepowych kostek rosołowych. W reklamach takich produktów obiecuje się esencję domowego bulionu, ale w rzeczywistości do garnka ląduje sprasowana bryłka soli wymieszana z utwardzonym tłuszczem palmowym i glutaminianem sodu, którą z prawdziwym rosołem łączy wyłącznie w zasadzie nazwa – powiedział.

Specjalista od zdrowego odżywiania wyjaśnił, że w takich kostkach rosołowych warzywa czy ekstrakt mięsny stanowią zaledwie ułamek procenta. Ponad połowę składu zazwyczaj stanowi sól. Z kolei warzywa suszone to zwykle zaledwie około 0,5 proc.

Producenci jednak zalecają użyć kostkę rosołową na pół litra wody. W takiej porcji mamy zatem 6 g soli. Gdyby założyć, że te pół litra to ilość dla dwóch osób (...), to każda osoba dostarcza sobie w ten sposób 3 g soli, czyli aż 60 proc. limitu spożycia tego składnika. Jest to naprawdę dużo – wyjaśnił.

Zamiast używać gotowych kostek rosołowych, znacznie lepiej sięgnąć po naturalne przyprawy. Idealnie sprawdzą się na przykład lubczyk, ziele angielskie i liść laurowy. Oprócz tradycyjnych ziół można wykorzystać wiele innych przypraw, które nadadzą potrawom głęboki smak i aromat, takich jak kurkuma, słodka papryka, czosnek granulowany, suszona cebula, majeranek, tymianek i rozmaryn.

Nadmiar soli w diecie

Nadmiar soli w diecie wpływa negatywnie na nasze zdrowie. Zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego, a w konsekwencji także chorób serca oraz układu krążenia. Pamiętaj, że sól dostarczamy organizmowi nie tylko wtedy, gdy dosalamy potrawy. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jest ona obecna także w gotowych produktach, między innymi w wędlinach, serach, gotowych sosach i daniach instant. Ważne jest więc, by czytać etykiety produktów i zwracać uwagę na zawartość soli, a także konsekwentnie, stopniowo ograniczać jej ilość w codziennej diecie.

Oszacowano, że gdyby w Polsce w ciągu 20 lat zmniejszyło się spożycie soli do 5 g na dobę, to mogłoby to przyczynić się do redukcji udarów mózgu o 23%, choroby niedokrwiennej o 15% oraz zgonów ogółem o 2,3% – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kostki rosołowe i ich wpływ na zdrowie

Czy kostki rosołowe są szkodliwe dla zdrowia?

Stosowane sporadycznie nie powinny zaszkodzić, jednak ich regularne używanie jest szkodliwe dla organizmu. Jak wskazuje dietetyk dr Bartosz Kulczyński, sklepowo dostępna kostka rosołowa to w większości sprasowana bryłka soli zmieszana z utwardzonym tłuszczem palmowym i wzmacniaczami smaku (takimi jak glutaminian sodu). Ekstrakty mięsne i suszone warzywa stanowią w nich zaledwie ułamek procenta składu.

Ile soli znajduje się w kostce rosołowej?

Sól stanowi zazwyczaj ponad połowę składu kostki rosołowej. Jedna kostka rozpuszczona w zalecanej przez producenta ilości wody (0,5 litra) dostarcza około 6 g soli. Przekłada się to na ok. 3 g soli na osobę przy dwóch porcjach zupy, co pokrywa aż 60% dziennego limitu zalecanego spożycia tego składnika.

Jakie są konsekwencje nadmiaru soli w codziennej diecie?

Nadmierne spożycie soli istotnie zwiększa ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, chorób serca oraz całego układu krążenia. Według danych Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, ograniczenie spożycia soli w Polsce do 5 g na dobę w ciągu 20 lat mogłoby zredukować liczbę udarów mózgu o 23%, chorób niedokrwiennych o 15% oraz ogólną liczbę zgonów o 2,3%.

Czym zastąpić kostkę rosołową, aby zupa miała głęboki smak?

Zamiast gotowych mieszanek warto sięgnąć po naturalne zioła i przyprawy. Bazy tradycyjnego smaku stanowią lubczyk, ziele angielskie oraz liść laurowy. Świetnie sprawdzą się również: kurkuma, słodka papryka, czosnek granulowany, suszona cebula, majeranek, tymianek czy rozmaryn.

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