Dietetyk ostrzega: takie śniadanie sobie daruj. Odbiera energię i pogarsza koncentrację

Śniadanie przez wiele osób uznawane jest za najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Dodaje nam energii, ale warto pamiętać, że nie każde jest zdrowe i wartościowe. Istotne jest, aby wybierać produkty, które dostarczą organizmowi niezbędnych witamin, minerałów, błonnika i białka. W przeciwnym razie można sobie bardziej zaszkodzić, niż wpłynąć pozytywnie na nasz organizm.

Najgorsze ze śniadań

Dietetyk Mateusz Ostręga w jednym z opublikowanych nagrań na YouTube wyjaśnił, jakie śniadanie, jego zdaniem, jest najgorsze.

A mowa tu o płatkach śniadaniowych, czyli najgorszym wyborze, jaki możesz sobie zaserwować na śniadanie, ponieważ mają bardzo mało białka, masę cukru, niską wartość odżywczą, przez co nie dają zbyt wiele, poza tym, że szybko spada ci energia – powiedział ekspert od zdrowego odżywiania.

Choć takie płatki często są reklamowane jako idealne śniadanie dla całej rodziny, to nic bardziej mylnego. Owszem, są szybkie w przygotowaniu i smaczne, jednak nie dostarczają organizmowi tego, czego potrzebuje. Ten pierwszy posiłek powinien nie tylko zaspokoić poranny głód, ale też dać nam energię na następne godziny. W tym przypadku, jeśli nasz posiłek składa się przede wszystkim z łatwo przyswajalnych węglowodanów i dużej ilości cukru, poziom glukozy we krwi może szybko wzrosnąć, a następnie się obniżyć. Konsekwencją tego jest ponowny głód. Negatywnie wpływa też na naszą koncentrację i samopoczucie.

Znacznie lepszą alternatywą są na przykład płatki owsiane. Dostarczają one błonnika, witamin i składników mineralnych. W połączeniu z jogurtem naturalnym, orzechami i świeżymi owocami mogą stanowić naprawdę wartościowy posiłek.

Jakie śniadania wybierać?

Poza owsianką na śniadanie dobrze sprawdzi się również na przykład jaglanka ugotowana na mleku. Świetnym wyborem będą także jajka w różnej postaci: jajecznicy, omleta, na twardo lub miękko. Osobiście moim faworytem jest szakszuka. Jeśli z kolei lubisz kanapki – zrób je z chlebem pełnoziarnistym. Zdrowe są też domowe pasty na bazie ryb czy twarogu. Jeśli rano nie masz zbyt wiele czasu, możesz też postawić na szybki koktajl owocowo-warzywny.

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