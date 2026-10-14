Kupujemy go rzadko, a działa jak „balsam” na wątrobę. Ma tylko 29 kcal i sporo błonnika

Większość z nas wie, że warzywa są bardzo zdrowe i powinny być elementem naszej codziennej diety, jednak nie każdy pamięta o tym, że również ważne jest to, by były one urozmaicone. Sięgamy wciąż po te same produkty, przygotowujemy je w podobny sposób i nie zawsze wykorzystujemy ich pełen potencjał. Ja ostatnio podczas gotowania wykorzystałam warzywo, które większość osób w naszym kraju wybiera dość rzadko.

Por to niedoceniane warzywo, które wspiera wątrobę

Chodzi o pora. Ma on wiele dobroczynnych właściwości, jednak aktualnie mało ludzi uwzględnia go w swoim menu, a to duży błąd. Idealnie sprawdzi się między innymi w diecie osób, które walczą z nadprogramowymi kilogramami. W 100 g ma on tylko 29 kcal. Co więcej, jest świetnym źródłem błonnika pokarmowego – ma go 2,7 g w 100 g.

Przede wszystkim jest to jednak warzywo, które wspiera funkcjonowanie i naturalną regenerację wątroby. Należy do rodziny czosnkowatych, co oznacza, że jest bogate w związki siarkowe. Wspierają one produkcję enzymów odtruwających oraz naturalne procesy detoksykacji organizmu. Ciekawostką jest również to, że właśnie przez ten związek zarówno por, jak i czosnek posiadają specyficzny, drażniący zapach.

To warzywo jest również bogate w związki przeciwutleniające i przeciwzapalne. To z kolei chroni komórki wątroby wywołane przez wolne rodniki oraz toksyny.

Z tymi radami dobrze wykorzystasz pora

Przede wszystkim najlepiej wybierać mniejsze pory, ponieważ są mniej włókniste, a przez to smaczniejsze. Takie warzywo najlepiej umyć i przechowywać w lodówce. Możesz je trzymać w tych warunkach nawet do 2 tygodni. Z kolei zblanszowanego pora możesz zamrozić, jednak w ten sposób straci on część swoich dobroczynnych właściwości.

Z pora można zrobić wiele zdrowych, ale też naprawdę smacznych potraw. Klasykiem jest sałatka z tego warzywa, jednak śmiało możesz wykorzystać go również do tart, zapiekanek, a także dań z makaronem. Sprawdzi się również jako dodatek do dań mięsnych czy ryb. Doskonale smakuje smażony, duszony lub pieczony.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o pora

Dlaczego warto jeść pora i jak wpływa on na wątrobę?

Por jest warzywem bogatym w związki siarkowe (należy do rodziny czosnkowatych), które wspierają produkcję enzymów odtruwających oraz naturalne procesy detoksykacji organizmu. Ponadto zawiera przeciwutleniacze i związki przeciwzapalne, które chronią komórki wątroby przed działaniem wolnych rodników i toksyn, a także wspierają jej regenerację.

Czy por pomaga w odchudzaniu i ile ma kalorii?

Tak, por doskonale sprawdza się w diecie odchudzającej. Sto gramów tego warzywa dostarcza zaledwie 29 kcal oraz zawiera 2,7 g błonnika pokarmowego, który sprzyja uczuciu sytości.

Jak kupować i przechowywać pora, aby długo zachował świeżość?

Podczas zakupu najlepiej wybierać mniejsze pory, ponieważ są mniej włókniste i smaczniejsze. Po umyciu warzywo można przechowywać w lodówce nawet do 2 tygodni. Pora można również zamrozić po uprzednim zblanszowaniu, jednak należy pamiętać, że w ten sposób straci część swoich dobroczynnych właściwości.

Co można przygotować z pora i jak go przyrządzić?

Por to wszechstronne warzywo w kuchni. Najbardziej znana jest sałatka z pora, ale świetnie sprawdza się również jako dodatek do tart, zapiekanek, dań makaronowych, mięs oraz ryb. Z powodzeniem można go smażyć, dusić lub piec.

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